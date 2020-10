Vedum hardt ut mot Frp: - Har gjort hverdagen enklere for kriminelle

Senterparti-lederen lover flere lensmannskontorer om han får regjeringsmakt. - Det er ganske absurd, mener Siv Jensen.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, vil hindre at de borgerlige partiene får fortsette å styre landet etter stortingsvalget neste år. Nå går han til kraftig angrep på Fremskrittspartiet, som styrte justispolitikken fram til januar.

- Fremskrittspartiet satte norgesrekord i å bytte ut justisministere. Det har aldri vært mer kaos i styre av justisdepartementet enn da de hadde styringen. Samtidig landet de politireformen, som er blitt tidenes sentralisering av norsk politi, sier Vedum til Nettavisen.

Totalt er 122 politistasjoner og lensmannskontorer lagt ned under politireformen. 90 tjenestesteder har nå åpent tre eller færre dager i uka. Til sammenligning var det ifølge Politianalysen 266 politistasjoner og lensmannskontor som hadde åpent daglig under den forrige rødgrønne regjeringen.

- Enklere for kriminelle

Vedum kaller politireformen, som Frp var med på å utforme - og som skulle bedre servicen til publikum med krav til responstid - rett og slett for en bløff. En reform han mener har fått negative konsekvenser for mange i Norge.

- Fremskrittspartiet har gjort hverdagen for kriminelle enklere, hevder han, og fyrer løs mot Siv Jensens parti, som han nå er jevnstor med på Nettavisens siste meningsmåling:

- Dessverre opplever folk, for eksempel i Lom når en person er blitt knivstukket, så kommer ikke politiet fordi de var så langt unna. Oftere og oftere må det lokale brannvesenet rydde opp for det politiet skulle rydde opp i og gjorde før. Og ofte er det jo snekkeren som er brannmann lokalt, sier Vedum oppgitt.

Se Frp-leder Siv Jensen slå tilbake lenger ned.

Han viser til brannstatistikk.no, en nasjonal oversikt over alle brannvesenets utrykninger. Der kommer det fram at politiet i 2016 var først på ulykkesstedet i 68,2 prosent av egne oppdrag, der de andre nødetatene ble bedt om bistand. Mens så langt i år har de vært først i 60,2 prosent av samme type oppdrag.

Tilsvarende har andelen oppdrag der brann/ambulanse er først steget fra 18,6 prosent i 2016 til 20,4 prosent så langt i år.

OPPGITT: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er oppgitt over at det oftere er det lokale brannvesenet som kommer først fram til ulykkesstedet etter at politireformen ble innført, og ikke politiet. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Men selv i Oslo mener Vedum reformen har slått uheldig ut:

- Man skulle tro at alt var vel i Oslo, men reiser du til Stovner og ser på gjengkriminaliteten, så er det blitt verre der også. Det er en enorm uro innad i politiet i Oslo, sier Sp-lederen, og legger til:

- Hvis du snakker med de som er på gulvet, så er det en kjempestor uro fordi det har gått så mye ressurser til å bygge opp spesialenheter og politibyråkrati, sier han.

- Blind tro på stordrift

Han er også bekymret for at Politidirektoratet har vokst i antall ansatte under reformen - og ikke minst for at endringene i politiet har kostet mye penger.

- Nærpolitireformen har vært kjempedyr. Mye penger har gått til omorganisering og ikke til politidrift, sier Vedum, før han sparker videre mot Frp.

- Fremskrittspartiet hadde en blind tro på stordrift. Anders Anundsen som den første justisministeren, var mer opptatt av å lage selvskrytevideoer enn å lytte til hvordan beredskapssituasjonen er i Norge, hevder han, og viser til en mye omdiskutert video Anundsen lagde da han var justisminister i 2015, som ble omtalt som propaganda internt i departementet.

- Men Frp sitter jo ikke i regjering lenger?

- Det er de som er arkitekten bak dette sammen med Høyre. Så det er de som bærer hovedansvaret for det som har skjedd. De var på ingen måte et lov-og-orden-parti når de styrte, men de brukte store ord, svarer Vedum.

Han understreker samtidig at det gjøres mye viktig politiarbeid rundt om i landet.

- Men de lider under at det gikk så mye prestisje i å gjennomføre reformen, og det gikk utover beredskapen. Fremskrittspartiet har hatt mer tro på politibyråkratene enn politifolk, så i store deler av landet kan ikke folk regne med at politiet kommer ved innbrudd, trafikkulykker eller ved knivstikking, hevder han.

- Drar ikke dit for å ta selfie

I nærpolitireformen er kravet at 90 prosent av innbyggerne skal ha maks 45 minutter å kjøre til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor.

- Da hjelper det lite at 90 lensmannskontor har åpent tre eller færre dager i uka. Poenget med å ha avstandskrav må være at det skal være noen folk der når man kommer frem. De færreste kjører til et lensmannskontor for å ta selfie foran et tomt bygg, sier Vedum syrlig, og påpeker:

- Dette til tross for at det var et krav i nærpolitireformen at den skulle vesentlig forbedres frem mot 2020. Denne forbedringen kom aldri, mener han.

- Men politiet er jo mer på hjul nå enn før, og er jo dermed til stede?

- Det er mer på slagordstadiet, og det siste nå er at de skal kjøpe flere bobiler. Det er en rar tilnærming, for da skal politiet ikke være der i hverdagen, men bare komme når det skjer ting. Hvis politiet bare rykker når ting skjer, så bidrar det til å øke konflikten, mener Vedum.

Han ser med bekymring på at andelen av befolkningen som har svært stor eller stor tillit til politiet, også har falt fra 89 prosent i 2014 til 79 prosent i 2019.

- Det er ekstremt viktig at du har politi der hele tida, som kjenner folk og kan slå ned på ting hvis de vet at folk bærer våpen, som har enorm kunnskap om lokalmiljøet ved utvikling av gjenger og lignende, vektlegger Vedum.

Lover flere politikontorer

Senterparti-lederen varsler nå endringer dersom Senterpartiet havner i regjering neste år.

- Vi må ha trygghet for at folk som bor rundt om i landet i hele Norge, at politiet må ha mulighet til å komme. Det kan være noen unntak når mange ting skjer samtidig, men hovedregelen må være at de kommer, sier Vedum.

- Hva vil dere gjøre annerledes om dere får regjeringsmakt?

- For det første skal vi bort fra tenkningen om at politiet bare skal rykke ut på hjul. Vi må ha flere lokale politistasjoner, også må vi se flere operative biler der det er lang responstid og lengre avstand. I tillegg må vi ha helt målrettede gjengprosjekter, og ha politifolk til stede lokalt som gjør at man kan slå ned på ting, sier han.

- Kan du være mer konkret?

- Det kommer til å bli flere politistasjoner og lensmannskontorer hvis vi får regjeringsmakt, og mer innhold i de som er igjen, lover Vedum.

Men hvor mange politi- og lensmannskontorer han vil gjenåpne, har han ikke tall på:

- Det må være ut fra en vurdering på utrykningstid, og man må lage vaktordninger slik at man har en trygghet selv om man bor i Lom eller Finnmark - at det kommer politi når det er dramatisk, sier han.

Jensen: - Ganske absurd

Frp-leder Siv Jensen slår imidlertid kraftig tilbake mot kritikken fra Vedum.

- Trygve og Senterpartiet lever i et verdensbilde der de innbiller seg at verden i dag er helt lik verden anno 1973. La meg opplyse om at så ikke er tilfelle. Egon Olsen er ikke lenger en del av kriminalitetsbildet i Norge. Det er det kanskje på tide at også Trygve får med seg, sier Jensen til Nettavisen.

Hun mener Senterpartiet «virker å være helt immune mot realitetene».

- Kriminaliteten i Norge har endret seg dramatisk bare de siste årene. Vi har blant annet sett en eksplosiv økning i antall overgrepssaker, og særlig mot barn under 16 år. Flere av disse overgrepene skjer på nett. For kun få år siden eksisterte ikke denne form for kriminalitet. Selvfølgelig må da politiet også endre sine metoder å arbeide på, slik at man evner å ta kriminelle overgripere også på nett, sier Jensen.

Hun er sterkt uenig i at løsningen er å opprette flere lensmannskontorer.

- At Senterpartiet nærmest da påstår at man at løser alle kriminalitetsutfordringer ved å opprette noen lensmannskontor, og late som at kriminaliteten ikke har endret seg på 40 år, er etter min mening ganske absurd, sier hun.

FNYSER: Frp-leder Siv Jensen reagerer på kritikken fra Senterpartiets leder. Foto: Lise Åserud (NTB)

- Det er jeg stolt av

Den tidligere finansministeren mener det snarere har blitt mindre kriminalitet i Norge på grunn av Fremskrittspartiets politikk.

- Det kan være greit å opplyse Trygve om at de siste fem årene så har vinningskriminaliteten i Norge gått ned med 25 prosent. I den perioden satt Frp i en regjering som sendte ut over seks kriminelle utlendinger hver eneste dag. Totalt ble 15.000 kriminelle utlendinger sendt ut av Norge på vår vakt, sier Jensen, og legger til:

- Det er noe han kan ha meg seg, hvis han skal i regjeringsforhandlinger med Rødt, SV og MDG.

Hun sier hun er stolt av at Frp har stått i front for det hun kaller den største modernisering av norsk politi noen gang.

- Det betyr likevel ikke at alt i politiet er perfekt av den grunn. Det er fortsatt behov for både økte ressurser, og et mer effektivt lovverk for å håndtere dagens kriminalitetsbilde. Fremskrittspartiet kommer derfor denne høsten til å foreslå økte bevilgninger til politiet i vårt alternative budsjett. Vi kommer også til å fremme forslag om strengere straffer ved vold mot politiet og en utvidelse av politiets adgang til å lagre IP-adresser. Det siste er et viktig grep i kampen mot overgriperne, sier hun.

Jensen viser også til at politibudsjettene aldri har vært større.

- Derfor forventer både folk flest og Frp å se enda flere politifolk i operativ polititjeneste fremover. Det hjelper imidlertid lite med større politibudsjetter, hvis pengene til politiet i årene som kommer skal gå til å dekke økte husleiekostnader, fremfor flere patruljer. Det er det Senterpartiet i realiteten foreslår gjennom sine budsjetter. Norsk politi blir ikke bedre av å bruke mer penger på husleie, sier hun.

Vil legge ned direktoratet

Danmark har gjort det samme som Vedum ønsker, og har besluttet å åpne 20 politistasjoner, samt å flytte politibetjenter fra København til lokale politistasjoner. Danmark gjennomførte en lignende politireform noen år før Norge.

Tidligere i september ble det også kjent at programkomiteen i Senterpartiet foreslår å legge ned Politidirektoratet i sitt forslag til nytt partiprogram, og overføre deres oppgaver til politidistriktene og justisdepartementet.

Politidirektoratet (POD) ble etablert i 2000, og har ansvar for faglig ledelse og ressursstyring i politiet. Direktoratet har 282 fast ansatte.