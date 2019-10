Vedum knuser tidligere rekord

Senterpartiet fortsetter fremgangen - mens Jensen og regjeringen går kraftig tilbake.

Senterpartiet fortsetter å fosse fram etter brakvalget i september, viser Nettavisen og Amedias stortingsmåling for oktober.

Partiet får en oppslutning på 17,6 prosent, som er fram 0,8 prosentpoeng fra september og det beste resultat som noen gang er målt for partiet på Sentios målinger.

- Senterpartiets rakettferd har nå vart i nøyaktig ett år, med kontinuerlig vekst, sier administrerende direktør Arve Østgaard i Sentio til Nettavisen.

I september i fjor hadde Senterpartiet en oppslutning på 9,1 prosent.

- Det er en ny gavepakke for Senterpartiet når Domstolkommisjonen vil legge ned 38 domstoler. Slagsvold Vedum kan fortsette å snakke om å «ta hele landet i bruk». Blir det en eskalering av EØS-saken frem mot neste stortingsvalg, har Sp eierskap til den saken også, sier Østgaard.

I Sentio-målingen er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp i perioden fra 8-14. oktober, og har en feilmargin mellom 1,2 og 3,1 prosent.



Vedum: - Kjempemotiverende

Vedum selv er strålende fornøyd med jubeltallene.

- Det er kjempemotiverende. Målinger går opp og ned, men det er hyggelig at vi har hatt en jevn stigning over tid, sier Vedum til Nettavisen, og konstaterer:

- Vi kan bare si det vi mener vi, og så er folk den nådeløse dommeren.

Han mener framgangen skyldes at Senterpartiet er den tydeligste stemmen på at hele Norge skal utvikles.

- I den siste tiden har vi påpekt at vi skal ha en god lokal beredskap, særlig når det gjelder politi på store og små steder. Der har vi vært en klar røst, sier Vedum.

KAN SMILE: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, fortsetter framgangen på meningsmålingene etter kommunevalget og etter at regjeringen har lagt fram sitt statsbudsjett for neste år. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Samtidig viser han til regjeringens avgiftspolitikk, som han mener har rammet flere næringer hardt, som drosjenæringen - og pendlere som opplever kutt.

- Vi er for mange et jordnært parti. Vi har tro på nærhet, mens regjeringen tror på stordrift, sier Senterparti-lederen.

Ifølge målingen ville Senterpartiet også fått flere mandater enn Høyre på Stortinget.

- Det er ekstra hyggelig at vi slår Høyre, sier Vedum fornøyd.

MDG: - Ikke lene seg tilbake

Miljøpartiet de Grønne (MDG) får også det beste resultatet som partiet noen gang har fått på Sentios målinger, med en oppslutning på 7,7 prosent (fram 1,6 prosentpoeng).

- Det er veldig inspirerende, og en veldig sterk måling for oss, sier nasjonal talsperson for MDG, Una Aina Bastholm, til Nettavisen.

Bastholm sier hun er glad for at det i målingen er samme tendens i bevegelsen av velgere som i lokalvalget. Hun mener klimasaken er hovedgrunnen til framgangen.

- Det at vi går kraftig fram, det tror jeg er fordi veldig mange har sett i flere år at klimaendringene blir verre og verre og kommer tettere på oss i hverdagen, men samtidig har vi en regjering som har alt for god tid, sier hun.

REKORD: - Det er veldig inspirerende, og en veldig sterk måling for oss, sier nasjonal talsperson for MDG, Una Aina Bastholm, til Nettavisen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Tror du framgangen til MDG vil fortsette?

- Jeg tør ikke spå at vi bare vil fortsette å øke. Jeg regner med at målingene vil gå opp og ned, men jeg tror de temaene velgerne er opptatt av ikke vil forsvinne med det første. Ved å stemme på MDG så er vi garantisten for å ta vare på klima og miljø, levende fjorder og naturressurser som Norge skal leve av etter oljen, sier Bastholm.

Til tross for framgangen, mener hun det ikke er noen grunn til å slappe av.

- Det er ikke tid til å lene seg tilbake, for all den tiden regjeringen ikke er villige til å sette klima og naturkrisen høyere, så må vi jobbe på spreng i alle kommuner, byer og på Stortinget fram mot stortingsvalget, sier hun.

Tajik: - Ikke fornøyd



Det er Arbeiderpartiet som går mest fram på Sentio-målingen. Partiet får en oppslutning på 24,9 prosent, som er fram 2,2 prosentpoeng fra september.

Dette er likevel under stortingsvalgresultatet i 2017, da Ap fikk 27,4 prosent av stemmene.

- Det er alltid bedre med fremgang på målingene enn det motsatte. Selv om hver fjerde velger peker på oss i denne målingen, så er det ikke en oppslutning vi er fornøyd med, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Nettavisen.

Hun er likevel glad for at målingen viser resultatet ville gitt et rødgrønt flertall.

- Denne målingen viser det vi har sett i lang tid, nemlig at den sittende regjeringen har mistet sitt flertall hos folk, sier Tajik.

MEST FRAM: - Selv om hver fjerde velger peker på oss i denne målingen, så er det ikke en oppslutning vi er fornøyd med, sier Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: (NTB scanpix)

Ap-nestlederen sier de nå vil fortsette å kjempe for velgerne.

- Vi vil fortsette jobben med å vise frem Arbeiderpartiets politikk, enten det handler om bedre fordeling mellom de som har mye og de som har mindre, å skape trygge arbeidsplasser i hele landet, eller å bruke offentlige penger på å ta vare på våre eldre, ikke på å skape profitt hos kommersielle konsern, sier hun.

Frp mest tilbake



Samtidig er det Fremskrittspartiet som går mest tilbake. Partiet går tilbake 3,4 prosentpoeng i målingen, til en oppslutning på 9 prosent.

- Dette er vi ikke fornøyd med, sier Frp-nestleder Terje Søviknes til Nettavisen.

IKKE FORNØYD: Frp-nestleder Terje Søviknes er ikke fornøyd med et resultat på 9 prosent på Nettavisen og Amedias stortingsmåling for oktober. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Søviknes mener det er viktig at partiet nå blir tøffere.

- Nå må vi følge opp det partiledelsen har sagt om å bli tydeligere og tøffere på Frps kjernesaker - bygge landet i samferdselssektoren, bedre helse- og omsorgstjenester, avbyråkratisering, lavere skatter og avgifter og en streng innvandringspolitikk, sier han.

Han viser til at partiet også vil starte et mer langsiktig arbeid med politikkutvikling og organisasjonsbygging frem mot valgene i 2021 og 2023.

Rødgrønt flertall øker



Om målingen hadde vært valgresultatet, ville regjeringspartiene mistet enda mer av sitt flertall enn forrige måling. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 93 (88 i september) mandater på Stortinget, og klart flertall.

Mens dagens regjeringspartier, Høyre, Frp, Venstre og KrF, ville fått 61 (63) mandater. Det er dårlig nytt for statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, som selv får en oppslutning på 20,9 prosent (tilbake 0,2 prosent).

Senterpartiet ville fått 18 nye stortingsrepresentanter, og endt med 37 representanter på Stortinget - én mer enn Høyre. MDG ville også økt sin stortingsgruppe kraftig, fra dagens ene til 13, mens Frp ville mistet 12 plasser og endt med 15 representanter.

MISTER FLERTALLET: Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mister flertallet på oktobermålingen fra Sentio. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Arbeiderpartiet ville mistet fire av sine 49 representanter, og Høyre 9 av sine 45.

- Regjeringspartiene makter ikke å engasjere velgerne til tross for at de legger frem statsbudsjett og massivt bruk av oljepenger. Trenden fra valget fortsetter, konstaterer Østgaard hos Sentio, og antyder at Frps framgang i september kan ha vært «en dupp».

Skei Grande: - Hyggelig

Venstre går imidlertid fram på målingen, med 1,1 prosentpoeng, til et resultat på 4,1 prosent. I tillegg til KrF, som går minimalt fram, er de det eneste regjeringspartiet som opplever en større framgang etter at statsbudsjettet ble lagt fram.

- Det er hyggelig at Venstre har fremgang på målingen, sier Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande til Nettavisen.

GÅR FRAM: Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande gjør det best av regjeringspartiene på målingen, og er fornøyd med det. Foto: Heiidi Schei Lilleås

Hun viser til at Venstre i statsbudsjettet har fått mye gjennomslag for sin politikk.

- Statsbudsjettet viser at Venstre får gjennomslag i regjering for klimapolitikken, skolepolitikken og næringspolitikken vår. Vi kutter utslipp samtidig som det skapes arbeidsplasser, vi gjør det enklere og billigere å reise miljøvennlig gjennom storstilt utbygging av kollektivtrafikk og jernbane og vi gir norske oppstartsbedrifter bedre vilkår, sier Skei Grande, og legger til:

- Samtidig gjør vi SFO billigere for familier med dårlig råd. Det vil gi flere barn en bedre start på livet. Det håper jeg velgerne setter pris på, sier hun.

Har flest usikre velgere

Ifølge bakgrunnstallene er det Andre partier, deriblant Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som har flest usikre velgere. 38 prosent av de som stemte på disse partiene sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiene igjen.

Høyre har også en del usikre velgere (18 prosent), deretter kommer Rødt (15 prosent), Frp (14 prosent og SV (11,7 prosent).

Tallene viser også at det er MDG og Senterpartiet som har flest lojale velgere. 85 prosent sier de vil stemme på disse partiene igjen ved neste valg, noe som er fram fem prosentpoeng fra den tilsvarende målingen i september.

Bakgrunnstallene viser i tillegg at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Senterpartiet siden valget i 2017. Frp har mistet flest velgere til andre partier og Senterpartiet, Høyre har mistet flest til Senterpartiet og Arbeiderpartiet, KrF flest til Høyre og Rødt, SV og Venstre flest velgere til MDG.