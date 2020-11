Vedum må svelge mange kameler for å få regjeringsmakt

Nok en gang kan Trygve Slagsvold Vedum triumfere over sterke meningsmålinger. Likevel blir veien til regjering neste år neppe lett. Han må foreta vanskelige valg og sluke kameler.

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.



Atter en gang viser meningsmålingene at Senterpartiet vokser og puster Arbeiderpartiet i nakken. I siste måling fra Norstat på oppdrag fra Aftenposten og NRK gjør Senterpartiet et kjempebyks og får en oppslutning på hele 20,2 prosent.

Les også: Sp over 20 prosent på ny meningsmåling



Rødgrønt flertall - men?

Så å si alle meningsmålinger har i lang tid vist at det er et solid rødgrønt flertall. Dette skyldes til dels at Venstre og KrF stort sett alltid ligger under sperregrensen. Men selv med disse to småpartiene over sperregrensen vil Erna Solberg ha store problemer med å få et flertall. Det skyldes at også Fremskrittspartiet sliter med oppslutningen.

På rødgrønn side har stort sett alle de tre minste partiene der ligget over sperregrensen den siste tiden, selv om MDG og Rødt har vippet under på noen målinger.

Arbeiderpartiet har historisk hatt en helt dominerende plass på venstresiden i norsk politikk. Den tiden synes å være forbi. Arbeiderpartiet får nå bare en drøy tredjedel av oppslutningen på rødgrønn side.

Mens Senterpartiet altså puster Arbeiderpartiet i nakken, så har også SV etablert seg i trygg avstand over sperregrensen med en oppslutning på 7-8 prosent.

Resultatet er at det er et voldsomt sprik på rødgrønn side med fem partier som har veldig forskjellig politikk, men som ikke lenger er like forskjellige i oppslutning.

Slikt blir det kaos av.

Les også: Om Senterpartiet skal vokse mer nå, må de tråkke Arbeiderpartiet enda hardere på tærne

Sentrum-periferi viktigere enn høyre-venstre?

Høyre-venstre er det tradisjonelle skillet i norsk politikk, men ikke den eneste skillelinjen.

Sentrum-periferi har alltid vært viktig, men har nå blitt mer fremtredende enn på lenge. Dette er en internasjonal trend som er tydelig i mange land.

Det typiske bildet er at liberale og internasjonalt orienterte partier dominerer i byene, mens mer nasjonalkonservative og høyrepopulistiske partier dominerer landsbygda.

Dette er den skillelinjen som skiller Høyre fra Fremskrittspartiet. Høyre er et byparti, mens Fremskrittspartiet står forholdsvis sterkest på bygdene.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Rødgrønt sprik

Selv om sentrum-periferi skiller Høyre tydelig fra Fremskrittspartiet, er dette bare småtteri i forhold til spriket på den rødgrønne siden.

Forskjellene på borgerlig side er selvsagt større mellom Frp, Venstre og KrF, men de to sistnevnte risikerer å forsvinne helt ved neste valg. Da spiller ikke forskjellene noen rolle uansett.

Under Vedums ledelse har Senterpartiet helt klart blitt mer populistisk. Misnøye med sentralisering er det Vedum spiller mest på, men han tiltrekker seg også velgere som er skeptiske til innvandring og klimatiltak. Dette har gitt Senterpartiet et solid grep om landet utenfor byene.

Les også: Telenors overgrepsfilter har rundt 10.000 (!) treff om dagen, Vedum vil at politiet skal prioritere sykkeltyverier



De tre minste partiene på rødgrønn side på Stortinget står i motsatt ende. SV, Rødt og MDG har sine velgere i byene, og særlig i storbyene. Mest ekstremt er MDG i så måte.

MDG er et parti av og for dem som bor innenfor ringveien.

Selv innen Oslos grenser er det nå meningsfylt å snakke om sentrum-periferi i politisk forstand. Mens MDG er sterke i sentrumsbydeler som Grünerløkka og St. Hanshaugen, gjør Senterpartiet sitt inntog i Groruddalen etter at Jan Bøhler meldte sin overgang.

Vedum vil få problemer med regjering

For Vedum vil det være helt umulig å regjere sammen med Rødt og MDG. Forskjellene er enorme. Også SV blir klart avvist fra Senterpartiet, selv om de to partiene regjerte sammen fra 2005-2013.

SV er altså så ille for Senterpartiet at partiet ikke vil ha noe med dem å gjøre.

I stedet vil Vedum gå til valg på å regjere sammen med bare Arbeiderpartiet. Han vil ikke svare på om han er aktuell som statsminister i en slik regjering.

Les også: Senterpartiet og MDG er uforenlige

Det han heller ikke vil svare på er hvordan en Sp/Ap-regjering skal skaffe seg parlamentarisk støtte. Det er svært lite sannsynlig at de to partiene alene skal få noe flertall.

Det er heller slett ikke sikkert at SV er nok til å gi et flertall for en Sp/Ap-regjering selv med et klart rødgrønt flertall på Stortinget. I så fall må det søkes støtte også fra Rødt eller MDG.

Kanskje begge.

Eller fra den borgerlige siden. I praksis vil det si Høyre og Fremskrittspartiet i en situasjon der KrF og Venstre havner under sperregrensen.

At de to småpartiene havner under sperregrensen ser svært sannsynlig ut.

Les også: MDG vil redde verden fra bilen - bruker korona som påskudd

Kanskje lettest med borgerlig støtte for Senterpartiet

Arbeiderpartiet vil selvsagt aldri ønske å søke støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet. Men hva vil Vedum gjøre dersom alternativet er MDG og Rødt?

Senterpartiet har aldri likt Fremskrittspartiet. Men slik de to partiene har utviklet seg har de helt klart nærmet seg hverandre politisk.

Det er lenge siden Frp var et rent liberalistisk parti. Fremskrittspartiet har blitt nesten like kritisk til EU som Senterpartiet er. Begge partiene kjemper om de samme velgerne i distriktene. Hvorfor skal de ikke kunne samarbeide?

De politiske forskjellene synes større i forhold til Høyre enn til Fremskrittspartiet.

Høyre er i Senterpartiets øyne det store sentraliseringspartiet. Og det er jo noe sant i det. Men det burde ikke være for vanskelig for Senterpartiet å bli enig med Høyre om næringspolitikk, samferdsel og ganske mange andre saker.

Der er avstanden til SV, MDG og Rødt veldig mye større.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet synes dessuten å danne et svært stabilt flertall på meningsmålingene, noe de også har hatt i de to siste stortingsvalgene.

Les også: SV peker på Støre som statsminister



Kameler vil bli slukt

Trygve Slagsvold Vedum flyr stadig høyere på meningsmålingene. Han kan bli statsminister, selv om han hittil ikke har villet snakke om det.

Hans foretrukne valg er en topartiregjering med Arbeiderpartiet. Et for tiden veldig svakt arbeiderparti.

Problemet er at det er svært vanskelig å se hvordan en Sp/Ap-regjering skal skaffe seg støtte all den tid Vedum så klart avviser SV. Derfor høres den regjeringen temmelig usannsynlig ut.

Vedum vil lett ende opp med å måtte søke støtte fra steder han ikke hadde tenkt seg. Han kan uansett ikke unngå regjeringsdiskusjoner dersom den sittende regjeringen skulle miste sitt flertall.

Den suksessen Vedum nå har kommer til å ende med sluking av kameler.

Reklame Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg