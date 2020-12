- Vedums løsning er bare stat, stat og mer stat

Norge står midt i den største økonomiske krisen siden andre verdenskrig. Likevel mener Vedum og Senterpartiet at det er passende å øke skattene for bedriftseiere med over tre milliarder kroner.

Av Linda Hofstad Helleland (H), distrikts- og digitaliseringsminister



Mer stat og mer skatt fører bare til én ting - og det er færre jobber.

Senterpartiets politikk vil gjøre det vanskeligere for nordmenn, men enklere for utlendinger, å eie norske bedrifter og norske jobber. Det er tydelig at Høyre har mistet en alliert i kampen for jobber over hele landet, særlig i distriktene.

Hva skal vi leve av, Vedum?

Vedum har plassert seg godt til venstre før stortingsvalget til neste år. Senterpartiet er kanskje det eneste partiet på venstresiden som vil senke noe av skattetrykket for folk, men de sender regningen for disse skattelettene rett til dem som skaper verdier og jobber i dette landet.

Hvorfor mener Vedum, som ellers er opptatt av Norge og alt som er norsk, at det er helt uproblematisk at utlendinger får bedre vilkår enn nordmenn?

Senterpartiets skattepolitikk vil gå spesielt hardt utover små og mellomstore bedrifter i distriktene. Der store selskaper i Oslo vil ha mer tilgang på kapital, vil de mindre bedriftene bli tvunget til å tappe enda mer penger ut av bedriftene for å betale en enda høyere formueskatt.

Det betyr færre norske arbeidsplasser og mindre investeringer.

Stat, stat og mer stat

Vi trenger flere bein å stå på i økonomien vår. Vi kan ikke leve av offentlige arbeidsplasser og subsidierte næringer.

Folk som ønsker å skape en arbeidsplass for seg selv og andre, bør få muligheten til å gjøre nettopp det - uten at staten, fylkesmannen eller unødvendig byråkrati og skatteregninger skal komme i veien.

Før korona-krisen var det rekordlav arbeidsledighet, 4 av 5 nye jobber kom i privat sektor - og det var svært gode tider i norsk økonomi. Vi kommer gjennom denne krisen gjennom å skape mer og inkludere flere - ikke gjennom økte skatter og flere reguleringer.

Det er trist at et parti som startet som et parti for selvstendig næringsdrivende bønder, nå har blitt et parti som bare jobber for en større offentlig sektor.

Nå virker det som at Vedum og Senterpartiets svar på alle spørsmål og utfordringer bare er stat, stat og mer stat.

