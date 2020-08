Veganere ønsker mer frihet - ikke mindre

Kjell-Magne Rystad hevder onsdag 5. august at Norsk Vegansamfunn vil jobbe politisk for å innskrenke andre menneskers frihet. Det er ikke korrekt, hevder mannen bak denne kommentaren.

Rystad hevder videre at en eventuell statsstøtte burde gå til kjøttkonsumentene fordi det er de som gir dyr liv. Rystad har ingen grunn til å uroe seg, Norsk Vegansamfunn vil arbeide for mer frihet - ikke mindre.

Kjøttkonsumentenes frihet står sterkt i Norge. Her i landet har de fleste en enormt stor grad av frihet til å velge akkurat hva de vil spise. Ribbeprisen dumpes til 20 kroner kiloen hver jul, og over 20.000 sau ender på et fryselager fordi forbrukere vil ha kjøtt av høyere kvalitet. Valgfrihet i praksis.

Når det er sagt, på tross av hvor tilnærmet endeløs friheten vi har er, slutter friheten vår der andres rettigheter starter

Frihet og flere valgmuligheter

Norsk Vegansamfunn ønsker å bidra til å øke graden av frihet ytterligere og å gi forbrukere enda flere valgmuligheter. Vårt arbeid handler om å tilrettelegge, og å gjøre veganske alternativer mer tilgjengelige for folk flest. Det handler ikke, som Rystad later til å tro, om at vi skal forby kjøttprodukter; vi vil fremme veganske produkter.

Når det er sagt, på tross av hvor tilnærmet endeløs friheten vi har er, slutter friheten vår der andres rettigheter starter. Velger vi å spise kjøtt, må vi drepe dyr. Velger vi å ikke spise kjøtt, trenger vi ikke drepe disse dyrene.

Så enkelt er det.

Veganere anerkjenner dyrs egenverdi, og at dyr i landbruket ikke kan velge selv. Derfor tar vi et valg som gjør at dyr ikke må drepes. Dette er valget vi ønsker å gjøre enklere og mer tilgjengelig - derfor et livssyn som også arbeider politisk.

Forvirring om kosttilskudd

Rystad hevder videre at veganere må svelge unna haugevis med piller for å unngå alvorlige mangelsykdommer. Det stemmer at veganere må ta kosttilskudd, omtrent én pille daglig.

Dette er derimot ingenting i motsetning til mengden kosttilskudd dyrene i landbruket blir gitt før de gjøres om til kjøttmat.

Ifølge Landbruksdirektoratet brukes det årlig omtrent 89 millioner kilo tilskudd av mineraler og vitaminer i kraftfôr i Norge. Basert på en befolkning på 5,3 millioner personer, hvorav 99 prosent spiser animalske produkter, forbruker altså norske ikke-veganere, indirekte via dyr, i gjennomsnitt 17 kilo kosttilskudd per person hvert år.

Er det verdt å sette et liv som ikke er verdt å leve til verden?

Rystad trenger heller ikke være bekymret for det veganske kostholdet. Som Helsedirektoratet påpeker: «Godt sammensatt vegetarkost er ernæringsmessig fullverdig og kan ha positive helseeffekter med tanke på forebygging og behandling av flere sykdommer».

Plantebasert kost er derfor ikke bare best for dyra, det er også helt kurant for helsa.

Er alle dyreliv verdt å leve?

Til slutt går Rystad over i det filosofiske hjørnet og hevder at veganisme ikke er etisk overlegent, og at det er kjøttkonsumentene som gir dyr liv. Jeg vil få stille et retorisk spørsmål: er det verdt å sette et liv som ikke er verdt å leve til verden?

Naturligvis er det ikke det. Aksel Braanen Sterri, som kan mer enn Rystad og undertegnede på dette feltet, skrev om dette i november 2018.

«Vi bør ikke sette liv til verden som ikke er verdt å leve. (…) Ett problem er selvfølgelig at vi ikke vet om dyra lever tilstrekkelig gode liv. Ikke bare fordi vi ikke vet hvordan produsentene behandler dyra sine, men også fordi vi ikke vet når et dyreliv er godt nok. Gitt disse usikkerhetsmomentene, er det muligens best å anlegge et føre var-perspektiv».

Dyrene må få igjen sin egenverdi

Som Kjell-Magne Rystad påpeker i dette innlegget, påvirker valgene vi tar menneskene og dyrene rundt oss. Jeg tror mange av oss glemmer, eller er oppdratt til å glemme, dyrene når vi tar valg i hverdagen.

Jeg tror derfor at en av de store utfordringene vi står overfor i dag er at dyr på mange måter har mistet sin egenverdi, og at dyreliv kun måles i bruksverdi.

Vi i Norsk Vegansamfunn jobber for at mennesker kan ta opplyste valg, basert på forskning og fakta. Resultatet, tror vi, vil være at dyr vil gjenvinne sin egenverdi og ikke lenger måles i sin bruksverdi.

