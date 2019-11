Vegetarmat blir standard på julebordet i Oslo kommune: - Folk må få velge selv

Høyre kaller det symbolpolitikk at Oslo ber de ansatte si fra om de skal ha ribbe på julebordet. - Lite å hisse seg opp over, sier ordføreren.

Det har skapt sterke reaksjoner at Universitetet i Bergen (UiB) kutter ut svineribbe, medisterkake og julepølse på årets julebord.

Men også Oslo kommune får et annerledes julebord i år.

På julebordet for politikere, byrådet og rådhusets ansatte den 29. november, skal det nemlig serveres vegetarmat, og de som likevel vil ha kjøtt, må si fra om det på forhånd. Det skaper nå reaksjoner.

- Byrådet finner stadig nye måter å implementere politikken sin på, om å ha mindre og mindre kjøtt. Men kjøtt er jo en helt naturlig del av kostholdet og alle må få velge hva de skal spise selv, sier Frps bystyrepolitiker Aina Stenersen til Nettavisen.

- Kjøtt er helt naturlig

Stenersen reagerer på at det hele «er snudd på hodet». Hun mener julemat bør være standard på julebordet, og at heller de som ønsker vegetarmat må si fra på forhånd.

- Jeg tenker at det er helt naturlig når det er et julebord å ha pinnekjøtt, ribbe og tradisjonell julemat, og det håper jeg vi kan fortsette med i framtida også, sier hun.

- Men det kan jo være mange fordeler ved å kutte kjøttforbruket?

- Det er jeg uenig i. Jeg tenker at det er mange andre tiltak som hjelper bedre på miljø og klima enn akkurat kostholdet. Setter man det for eksempel opp mot flyreiser så har det mye større utslipp, sier Stenersen, og påpeker:

- Jeg tenker også at man ikke skal påføre så mye skam, man skal verken ha flyskam eller kjøttskam.

- Så du har sagt fra om at du vil ha ribbe på julebordet?

- Ja, det har jeg. Det blir høydepunktet på julebordet. Jeg gleder meg hele året til pinnekjøtt og ribbe, sier hun muntert.

Høyre: - Symbolpolitikk

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, reagerer også på endringen.

- Jeg håper vi på rådhuset kan bruke mer tid på tiltak som kutter i byens utslipp og ikke vikler oss inn i symbolpolitikk. Jeg håper alle som vil ha en tradisjonell julemiddag får det, og at alle som vil spise vegetarisk får mulighet til det. Slik har det alltid vært, sier Sundelin til Nettavisen, og legger til:

- Jeg skjønner ikke hva som er forskjellen på et tradisjonelt julebord og et vegetarjulebord hvor det serveres ribbe, medisterkaker, lutefisk og pinnekjøtt. Tenk om byrådspartiene hadde vært like opptatt av valgfrihet i eldreomsorgen som på rådhusets julebord, sier han.

Borgen: - Lite å hisse seg opp over

Ordfører Marianne Borgen (SV) avfeier imidlertid kritikken fra Høyre og Frp.

- Dette er ikke ren symbolpolitikk. Det er praktisk politikk, her får folk mulighet til å velge. Jeg skjønner ikke at det er så mye å hisse seg opp over, sier Borgen til Nettavisen.

Hun mener endringen ikke er så stor, bortsett fra at det nå altså er de som ønsker vegetarmat som slipper å si fra på forhånd.

- Vi har på julebordene vi har hatt for ansatte på rådhuset, årlig hatt alternativet mellom både julemat og vegetarmat. Det kommer vi til å ha i år også, men det er jo slik at vegetarmat har fått en høyere status ved at vi sier at vegetarmat alltid skal være standard på våre arrangement, sier Borgen.

I den nye byrådsplattformen til Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne (MDG), står det at «det skal innføres vegetarmat som standardvalg på kommunale arrangementer». I tillegg til at kjøttforbruket skal halveres ved kommunes kantiner og institusjoner.

- Men det er ikke tvil om at alle som ønsker mer tradisjonell julemat og kjøtt, skal få det på julebordet, understreker ordføreren.

- Men folk som vil ha ribbe må si fra på forhånd?

- Hvis du skal ha forskjellige menyer så må folk si fra på forhånd, så hvis folk ønsker tradisjonell julemat må de si fra, slik at vi kan beregne hvor mye mat som skal lages, sier Borgen, og legger til:

- Jeg tror dette er helt uproblematisk. Dette tror jeg vi skal ha veldig lave skuldre på. Tanken er at vi skal ha et hyggelig julebord for alle ansatte og heltidspolitikere.

- Velger trolig kjøtt

Ordføreren mener det er viktig å tenke over kjøttforbruket vårt.

- Jeg tror ikke det er julebordet som er avgjørende her, men jeg tror at økt bevissthet i hele befolkningen, om at det å redusere noe på kjøttforbruket, har en viktig klimaeffekt. Det er også en måte å vise fram at det er spennende og god mat som også er vegetarmat, sier Borgen til Nettavisen.

- Hva skal du selv spise på julebordet?

- Jeg har to voksne døtre som har vært vegetarianere en stund, men jeg spiser også kjøtt. Men det kan nok hende når det er julemat at jeg velger kjøtt. Det er noe med julemat og lukten av den som vekker noen hyggelige minner, sier hun.

Stenersen mener imidlertid at byrådet ikke har noen god plan for kjøttkuttene.

- De har ingen plan om hvordan de faktisk skal sette det ut i livet. Det tenker jeg skaper en utrygghet blant de eldre og de ansatte. De har også satt av 300 millioner kroner til vegetarmat på skolen, men jeg elevene må få bestemme hva de skal spise selv og heller ha fokus på skolebøker og hva de skal lære, sier hun.

- Må til en egeninnsats

Universitetet i Bergen, som i motsetning til Oslo kutter juleribba og pinnekjøttet helt, forsvarer sin nye juletradisjon.

- Vi tenker at vi er en sektor som er i stor endring, vi er et universitet som tar klima på alvor. Skal man få til endring må det til en liten egeninnsats, sa avdelingsdirektør Synnøve Myhre ved universitetet til Dagsnytt 18 på NRK torsdag.

Deres julebord ble også tema på Debatten på NRK torsdag kveld, og en av de som reagerte var Frps stortingsrepresentant Bård Hoksrud.

- De gjør seg selv en bjørnetjeneste. De gjør folk irritert, det provoserer. Dette er en del av norsk juletradisjon: Skal du på julebord får du tradisjonell norsk julemat, sa Hoksrud til Nettavisen torsdag.

Han mener UiB faller i den politisk korrekte fellen.

Listhaug: - Uspiselig politikk

Frp-nestleder og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) går også hardt ut mot at juleribba fjernes fra julebord.

«For noe tull! Jeg er stolt av norske julemattradisjoner og skal spise både ribbe og pinnekjøtt med god samvittighet! Enig?», skriver Listhaug på Facebook.

Hun angrep også byrådets planer om kjøttkutt ved byens institusjoner i oktober.

- Jeg synes det er en uspiselig politikk, som lukter formynderi og overstyring av eldre mennesker lang vei, sa statsråden til Nettavisen.

Men byrådsleder Raymond Johansen (Ap) slo tilbake:

- Kjære Sylvi, det kommer til å være smakfull mat på eldresentrene. De eldre skal få kjøttkaker, koteletter, brun saus og poteter framover også. I tillegg skal de bli tatt opp om morgenen, få mulighet til å møte familien, muligheten til å være ute, så vi er opptatt av en god velferd, sa Johansen.