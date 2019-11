Vegtrafikksentralen advarer: - Vanskelige kjøreforhold

Våt snø og regn fører til vanskelige kjøreforhold enkelte steder på Østlandet.

Nedbør kan skape problemer på veiene lørdag ettermiddag, det melder Vegtrafikksentralen øst på Twitter. De ber folk om å kjøre etter forholdene.

Et lavtrykk er ventet inn over Sør-Norge denne helgen, og det vil gi snø i områder over 100-400 meter, meldte meteorologene i går.

- Det betyr mye gråvær og nedbør, aller mest i Sør-Norge. Det blir også litt midlere, så en del av nedbøren kommer nok ferdig måka, heter det i en melding om hva som er i vente etter helgen er over.

VANSKELIGE KJØREFORHOLD: Dette bildet er tatt klokken 12.08 ved E6 Djupdalen utenfor Oslo og viser tydelig hvor mye snø som er i området. Foto: Webkamera (Statens Vegvesen)

Se grafikk av nedbøren øverst i saken.

Les også: Nå kan alpinsesongen starte: Varsler snø over 100-400 meter

Politiet melder om flere ulykker lørdag formiddag. I Kongsberg kjørte en bil inn i et hus, meldte politiet klokken 11.23. Det skal ha vært glatt på stedet. Ingen personer kom til skade:

På riksvei 7 i Veme skal to biler ha vært involvert i en trafikkulykke. Politiet meldte om hendelsen klokken 11.11. Også her meldte politiet om vanskelige kjøreforhold, men heller ikke i denne ulykken ble noen skadd: