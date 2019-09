Vegtrafikksentralen advarer: – Mye snø i vente

Vegtrafikksentralen ber folk om å kjøre etter forholdene.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om mye snø flere steder i landet. Nå går vegtrafikksentralen ut på Twitter og ber folk om å kjøre etter forholdene.

– Det er et lavtrykksområde over Skandinavia som forårsaker dette. Når dette nå trekker ut mot havet de neste dagene får vi snø og mye vind, spesielt i Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Storm-meteorolog Frode Håvik Korneliussen.

I tillegg til disse fylkene er det også sendt ut farevarsel om mye snø i Finnmark, Nord-Troms, Sogn og Fjordane, Hordaland, Oppland og Hedmark, samt fjellet i Sør-Norge.

– En nordlig kuling vil ligge over det meste av landet, og det vil bli merkbart kaldere framover. Man må nok litt opp i høyden for at snøen skal legge seg, på rundt 200-500 meter, men folk bør uansett tenke over dette før de skal ut og ferdes.

Det er ikke meldt om nedbør på Østlandet de kommende dagene, men temperaturfallet vil merkes også her.

– Det kan bli nattefrost flere steder framover som følge av klarværet, men på grunn av lite nedbør det siste døgnet så blir det neppe særlig glatt.

Hele landet får mildere vær til uken, sannsynligvis rundt torsdag.