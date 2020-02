Veien til presidentvalget i USA

Valgkampen i USA startet for alvor på mandag da Iowa valgte hvem av de elleve gjenværende presidentkandidatene de demokratiske velgerne vil ha. Slik foregår presidentvalget.

Det er presidentvalg i USA 3. november 2020. President Donald Trump stiller til gjenvalg, og det er ingen tegn til at han ikke blir nominert av Republikanerne.

Primærvalg og nominasjonsmøter

Partienes presidentkandidater velges ved hjelp av en omstendelig nominasjonsprosess der det velges valgmenn og delegater til landsmøtene i juli (Demokratene) og i august (Republikanerne).

Nominasjonsvalgene i de enkelte delstatene skjer på flere ulike måter:

* Primærvalg, som enten er åpne for alle velgere eller kun for dem som er registrert som partiets velgere. Det finnes også mellomvarianter.

* Nominasjonsmøter, også kalt caucus. Lukkede politiske allmøter, som kun er åpne for partimedlemmer.

Nedenfor noen viktige datoer. I noen delstater holder både Demokratene og Republikanere møter samme dag, andre ganger er det kun det ene partiet som holder møte (listen er ikke utfyllende).

De viktige datoene

Februar:

3. februar: Iowa. Dette er starten på nominasjonsprosessen og en viktig temperaturmåler.

11. februar: New Hampshire

22. februar: Nevada

29. februar: South Carolina

Mars:

3. mars, supertirsdag: Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont og Virginia. Omtrent 40 prosent av delegatene velges denne dagen.

10. mars: Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Hawaii og North Dakota.

17. mars: Arizona, Florida, Illinois, Ohio.

24. mars: Georgia

April:

4. april: Alaska og Hawaii

7. april: Wisconsin

28. april: New York, Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania og Rhode Island.

Mai:

2. mai: Kansas

5. mai: Indiana

12. mai: Nebraska, West Virginia

19. mai: Oregon, Kentucky

Juni:

2. juni: Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota

Landsmøter:

13.–16. juli: Demokratene møtes i Milwaukee i Wisconsin. Her skal 3.768 valgmenn og delegater velge partiets presidentkandidat.

En femdel av Demokratenes delegater er såkalte superdelegater. De er ikke valgt og bestemmer selv hvilken kandidat de vil stemme på.

24.–27. august: Republikanerne møtes i Charlotte i North Carolina

Dette er demokratenes kandidater

Elleve kandidater kjemper fortsatt om å bli Demokratenes presidentkandidat. Disse har størst oppslutning på meningsmålingene:

Tidligere visepresident Joe Biden. Foto: (NTB scanpix)



* Joe Biden (77)

Tidligere visepresident og senator fra Delaware. Han tilhører partiets moderate fløy, har mye politisk erfaring og har lenge vært regnet som den med størst mulighet for å slå Trump. Men det er frykt for at riksrettsprosessen mot Trump vil ødelegge for ham. Trump anklages for å ha forsøkt å sverte Biden ved å presse Ukraina til å etterforske ham.

Pete Buttigieg. Foto: Frederic J. Brown (AFP)



* Pete Buttigieg (38)

Tidligere ordfører i South Bend i delstaten Indiana. Moderat. Var etterretningsoffiser i Afghanistan i 2014, har jobbet for konsulentselskapet McKinsey og er åpent homofil. Utdannet ved Harvard. Kjent for å være språkmektig og lærte seg norsk etter å a lest «Naiv Super» av Erlend Loe.

Bernie Sanders taler på et valgmøte i Iowa. Foto: Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix (NTB scanpix)



* Bernie Sanders (78)

Senator fra Vermont. Betegner seg selv som sosialist. I 2016 var han nær ved å vinne over Hillary Clinton i nominasjonskampen. Han er kritisk til Wall Street og vil bekjempe økonomisk ulikhet. I oktober ble han innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt og måtte ta en pause i valgkampen.

Elizabeth Warren. Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP



* Elizabeth Warren (70)

Senator fra Massachusetts. Tidligere jussprofessor ved Harvard Law School. Tilhører partiets venstreside. Kjent for å ha kommet med en rekke progressive forslag. Hadde medvind i begynnelsen av valgkampen, men på de siste meningsmålingene blir hun forbigått av Sanders og Biden.



* Blant de andre kandidatene er: Minnesota-senator Amy Klobuchar (59), milliardær og miljøforkjemper Tom Steyer (62), forretningsmannen Andrew Yang (45), kongressmedlem Tulsi Gabbard (38) og tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg (77).

