Veireno-sjef: - Må være pinlig for Lan Marie Berg

Veireno-direktør bryter stillheten etter avsløringene om massive brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs etater.

Tidligere direktør i Veireno, Jonny Enger, ble i høst dømt til fengsel i ni måneder etter å ha latt sine egne ansatte jobbe for mye. Selskapet hans hadde ansvar for søppelhenting i Oslo.

Enger ble dømt for 1080 brudd på loven i Veireno, mens 580 av dem skjedde i sammenheng med søppelinnhenting for Oslo kommune.

Hittil har han ikke snakket ut om straffen, men etter de siste ukene med avsløringer om tusenvis av lobrudd i Lan Marie Bergs etater, bryter han stillheten.

Legger seg flat

- Jeg legger meg flat for at vi jobbet mye overtid og brøt arbeidsmiljøloven, sier Enger til NRK.

Den ni måneder lange fengselsstraffen er historiens strengeste for brudd på arbeidsmiljøloven. Straffeutmålingen er derimot blitt anket av Enger til Høyesterett.

Enger fikk som direktør i renovasjonsselskapet 30.000 klager fra sinte Oslo-beboere i 2017 etter, og etter at bruddene på arbeidsmiljøloven ble kjent reagerte også Berg kraftig.

DEN GANG DA: Denne trioen markerte i 2017 overgangen til Veireno som søppelinnhenter i Oslo. Fra venstre direktør Pål Sommernes i Renovasjonsetaten (nå avsatt), tidligere Veireno-direktør Jonny Enger og byråd Lan Marie Nguyen Berg. Foto: Renovasjonsetaten (Oslo kommune)

Byråden uttalte blant annet at hun ble «fly forbanna» over at arbeidsmiljøloven ble brutt flere ganger.

Siden februar 2017 har Berg selv så hatt ansvarlig for søppeltømmernes hverdag.

Fasiten siden den gang er ifølge NRK at det har vært 885 brudd på arbeidsmiljøloven i Renovasjonsetaten, 721 brudd i Energigjenvinningsetaten og totalt over 15.000 brudd i alle andre etatene til Berg.

- Pinlig

Arbeidstilsynet har fortsatt ikke anmeldt de nye bruddene i Oslo til politiet, men det er blitt åpnet et tilsyn for å redegjøre for saken.

Enger selv er klar i sin sak om hva han synes om Bergs uttalelse fra 2017:

- Det må nok være veldig pinlig for henne i dag, å se seg selv stå å si det der, sier han til NRK.

Byråden har ikke villet kommentere om det er flaut å se uttalelsene fra tre år siden eller ei til statskanalen.

Berg sier derimot i en uttalelse til samme nettsted at hun «står for alt som er sagt», at «arbeidsmiljøloven må følges» og at antallet brudd har sunket betraktelig siden kommunen tok over.

Fem dager etter intervjuet i 2017 fortalte Berg at det var lovet bedre tider, med Oslo kommune bak roret for søppelinnhentingen, og at det ville være «nulltoleranse» for flere lovbrudd.

- Jeg kan love renovatørene at Oslo kommune ikke tolererer brudd på arbeidsmiljøloven, vi er ikke et selskap som systematisk bryter arbeidsmiljøloven, sa Berg til Dagbladet den gang.