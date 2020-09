Vekter dømt for voldtekt på jobb

Tre år og fem måneders fengsel lyder straffen på for vekteren som i Oslo tingrett ble dømt for å ha voldtatt en bevisstløs kvinne mens han var på jobb.

Voldtekten skjedde på et utested i Oslo i 2017. I tillegg til fengselsstraffen, er mannen dømt til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisning samt 910 kroner i erstatning, skriver Dagbladet.

Mannen, som er i 30-åra, har hele tiden nektet for at han voldtok kvinnen i 20-åra. Han hevdet de hadde frivillig sex, og at de kjente hverandre.

Men han blir ikke trodd av retten.

– Retten finner å kunne se helt bort fra at fornærmede denne kvelden gikk med på å ha frivillig sex med tiltalte, heter det i dommen.

Under rettssaken forklarte politifolk at kvinnen var så overstadig beruset at hun ble båret mellom to personer og nærmest sovnet på bakken da de foretok sine undersøkelser på stedet.

Vitner har også forklart at kvinnen var overstadig beruset da hun under påtrykk fra vekteren slapp inn på utestedet. Senere ble hun geleidet inn på et teknisk rom der vekteren forgrep seg på henne.

