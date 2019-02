Nå mens de fleste av oss kvitter seg med januararket på kalenderen og blar frem februar, kan det være på sin plass å gratulere landets konsernsjefer med vel unnagjort «kaksedag».

Nei, det er ingen skrivefeil, kaksene er konsernsjefene som i snitt tjener 6,5 millioner kroner. Det er tolv ganger mer enn den jevne nordmann kan hente ut av sin digitale lønnspose, og innebærer en dagslønn på nesten 25.000 kroner.

Dermed tar det kun drøye 21 arbeidsdager for den gjennomsnittlige toppsjefen på topp 100-lista å tjene inn det en gjennomsnittlig nordmann tjente i fjor – 535.900 kroner.

Vi er litt usikre på hvordan årets «kaksedag» bør feires, men det i hvert fall greit å vite at lønnsgapet ikke er på langt nær like stort her hjemme som for eksempel i Storbritannia. Der borte ble kaksedagen – Fat Cat Friday – «feiret» allerede den 4. januar. Kun tre arbeidsdager tar det for britiske toppledere å tjene inn en gjennomsnittlig årslønn, skriver The Guardian. Det er tydeligvis ikke bare EU som har dårlige kår i øyriket, solidariteten er ikke all verden den heller …

Noen som nok tilhører lønnsadelen er gutta i røde drakter som Solskjær for tiden er vikarierende trener for. Vi innrømmer villig vekk at det er gøy å se at selv Manchester Uniteds hardbarkede profesjonelle spillere reagerer positivt når Solskjær behandler dem individuelt, gir dem frihet og ansvar.

I følge forfatterne Jon Morten Melhus og Morten Eriksen-Deinoff er hemmeligheten relativ enkel, - det handler om å finne ut hva som motiverer og utvikler den enkelte spiller. Solskjær inspirerer spillerne – og lærer selv – ved å involvere dem og lytte til deres meninger.

I følge de to er dette helt i tråd med prinsippene i det som kalles "Scandinavian management", om hvordan man best utvikler mennesker og gjør suksess med team og organisasjoner. Solskjær står nå med åtte seire og en uavgjort på sine ni første kamper i jobben, og det er jaggu imponerende!

Noen andre som tjener store penger på å løpe etter en ball er amerikanske fotballhelter. Over there er SuperBowl selveste cupfinalen par excellence, og festforestillingen den første søndagen i februar må betegnes som et maraton event – med over 100 millioner tilskuere er det en av verdens store idrettsbegivenheter.

I år er det Los Angeles Rams som møter storfavorittene i New England Patriots i Coca Colas hjemby, Atlanta. Kampen som spilles i nesten 4 timer representerer alt amerikanere heier på, og er en opplevelse vel verdt å få med seg. Nå ville det jo ikke vært USA om ikke også det kommersielle stod i fokus og for mange er reklameinnslagene som tro det eller ei får spillerne til å stoppe opp alene verdt inngangsbilletten.

I år må det være sårt for Coca Cola at erkekonkurrenten kjører frem en annonse der skuespilleren Steve Caroll får frem at Pepsi er det beste valget. Microsoft bruker Super Bowl til å fremstå som mer humane, Mercedes viser frem hvor enkelt det er å prate med bilen og erkeamerikanske Budweiser tyr til Bob Dylans ikoniske sang Blowin’ in the wind for å få frem at deres bryggerier nå baseres på vindkraft. For «bare» 50 millioner norske kroner får annonsørene lov til å vise sine reklamestunts i hele 30 sekunder, - og etterpå stemmer mange av de over 100 millioner seerne på hvilke annonser de liker best. Only in America!

En av de som har råd til å annonsere, men som likevel avstår, er Facebook. Denne uken kom resultatene som viser at det er mer penger i sosiale medier enn i både børs og katedral.

Verdens største samfunn fortsetter veksten og Mark Zuckerberg og hoffet hans kan skilte med at de nå når over 2,7 milliarder mennesker hver måned. Det er nesten en tredjedel av verdens totale befolkning! Veksten som ligger rundt 30% viser at brukerne fortsetter å benytte tjenestene til tross for selskapets store utfordringer rundt vel liberal bruk av data. «We ain’t seen nothing yet», som Backman Turner Overdrive sang for lang tid tilbake.

Det handler om store penger og enda større yver også når Norges mest innovative og uredde toppleder henter inn kapital. Bjørn Kjos har i denne ukas store snakkis fått med seg Fredriksen som våpendrager, og vi håper Norwegian sjefen klarer å ta selskapet fra vekst til verdi. Det fortjener både energibunten Kjos, de ansatte og alle vi passasjerene som nyter godt av at Norwegian finnes.

For øvrig gleder vi oss over at Ashoka, verdens største organisasjon for sosialt entreprenørskap og changemaking denne uken feiret Årets sosiale entreprenør 2018. En høygravid og sprudlende Helga Ø. Tønder som leder Ashoka i Norge fortalte de inviterte litt om hvordan organisasjonen jobber på verdensbasis før nyslått Ashoka Fellow og årets sosiale entreprenør, Oskar Blakstad sa litt om hvorfor han som klinisk psykolog utviklet en digital løsning for bedre mental helse «Assistert Selvhjelp». Ved hjelp av løsningen sprer han både energi og kunnskap om mental helse og åpner for nye typer samarbeid innen helsesystemet.Det er godt ikke alle trenger 8 timer nattesøvn! Du kan lese mer her

La oss runde av med BI’s dyktige professor Per Espen Stoknes og hans tankevekkende tankeleder artikkel. Det var befriende å lese en kronikk med så optimistisk vinkling der han åpner for at vi alle kan vokse opp med tilgang til den energien vi trenger for å leve gode liv. Artikkelen er god, og den er viktig! «Nå som prisene på sol- og vind-kraft faller som basehoppere i ekorn-dress, knuser de gjennom nivået på kull- og gass-kraft på stadig flere steder. Fornybar kraft er dermed allerede – eller blir veldig snart den billigste energien overalt. Alle 7.8 mrd mennesker må omprogrammere hjernen vår tilsvarende til hva kombinasjoner av billig sol, vind, energi-lagring og smarte nett vil bringe inn i samfunnene våre»

Ukas innovasjonsblomst går til Ole Gunnar Solskjær, Oskar Blakstad og Per Espen Stoknes, - tre rause og uredde karer som vet å kunne fordele en bukett på måter som sikrer at alle får!

Happy Friday!