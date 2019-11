Velferd til fordel for et bedre klima er vanskeligere enn vi ønsker

Av Vidar Øierås, klimaforvirret, Nannestad



Jeg vil starte med å si at jeg gir uttrykk for mine meninger, tanker og holdninger i klimasaken. Faktasjekk er derfor strengt tatt ikke nødvendig, men for ordens skyld - gjør det gjerne.

I en ny meningsmåling viser det seg nå at over halvparten av Norges befolkning mener at klimasaken er den viktigste, og spres som ild i tørt gress - og med god grunn. Den siste tiden (noen tiår) har media vært fullstappet med bilder og begivenheter som har gjort sterkt inntrykk på folk.

Voksen avslappethet

Spesielt sterkt inntrykk har det gjort på den yngre generasjonen. Det er erklært klimakrise i flere kommuner, faktisk hele Norge, og i flere europeiske land. Og barna er skremte - nesten handlingslammet.

Mens vi over 45 har et litt mer avslappet forhold til klimasaken ifølge undersøkelsen.

Hva betyr det for en ungdom i dag, å være opptatt av klimakrise, og samtidig praktisere et levesett som om det ikke er noe krise?

Vi kjenner det på oss alle sammen, i alle fall de fleste av oss, at å ofre velferd til fordel for et bedre klima er vanskeligere enn vi ville ønsket, og vanskeligere enn vi trodde.

Det er jo så mye enklere å utdanne seg til høyt betalt kontorrotte, og kjøpe mat i butikken som bonden har kjempet for å lage til deg, enn å finne frem spaden, oksen og plogen, og dyrke sin egen mat.

Plaster på vårt selvforskyldte sår

Men, som plaster på vårt selvforskyldte sår:

Noen poster bilder av Greta på Facebook, pyntet med hjerter, og med underskriften «Jeg elsker Greta!», samtidig som de tar dieselpurka til nærmeste McDonald´s og kjøper seg en kjøttfull burger til lunch omtrent hver dag.

Andre kjøper den største EL-SUV'en de finner. Hvorfor er det sånn?

Samtidig sitter vi, halvfeite hvite menn over 45, og ikke ønsker å gjøre noen ting - i alle fall ikke noe for klima. «Det er jo ikke klimakrise». «Oppdiktet av regjeringer for å kontrollere oss». «Klodens normaltemperatur er justert ned fra 15 til 14 °C - så egentlig har ingenting varmet opp ennå», tenker vi, fordi vi har lest det et sted - et sted klimaalarmister ser på som det sanne konspiratoriske helvete, og sier det høyt, poster det til og med på Facebook - og får kjeft eller gjort til latter av den ene klimaaktivisten vi har i vennelista vår.

Men, vi rydder etter oss. Sorterer søpla. Beholder nettbrettet og mobiltelefon til de kreperer av seg selv. Sortering av plast, papir, og metall, samtidig som vi tenker at noe av vår plastsortering ikke har plass der det skal, og blir shippet til Østen, hvor det til slutt havner i elver som fører til havet - sammen med Østens eget plastsøppel.

Så noe plast og papp går i restavfallet. Det sørger jo for bedre forbrenning av restavfall i anleggene på Øras. Vi vet at papirposene på butikken har 20 ganger mer utslipp enn plastposene, så vi bruker plastposene.

Dobbeltmoral er tross alt bedre enn ingen moral

Når du kjenner riktig godt etter, og spør deg selv: «Hva tror jeg egentlig på?», «Er jeg en hykler?», «Er dobbeltmoral bedre eller verre enn ingen moral?»

Som Petter Stordalen sa på TV for ikke lenge siden: «Dobbeltmoral er tross alt bedre enn ingen moral!». En mann som kjøper opp flyselskap, og samtidig er opptatt av klima. Ikke rart han forsvarer sitt virke. Skulle bare mangle. Han er jo ikke mangemilliardær helt uten grunn.

Etter å ha stilt deg selv disse spørsmålene, hva svarer du deg selv da?

Å ta vare på klimaet vårt er viktig. Nesten like viktig som å sortere søpla vår, eller som å ta vare på miljøet. Det på bakken. Faunaen vår. Ikke bare ha et bra miljø med nyklippet gress og velfrisert hekk på egen tomt, men i alle verdensdeler.

Og her kommer sakens kjerne.

Paris-avtalen, som ble etablert i desember 2015, har den siste tiden strupet inn målet fra 2 °C til 1,5 °C oppvarming - innen 2030. På denne tiden skal CO2-utslippene halveres.

Et helvete uten like

Ifølge grafer som blir presentert av blant annet IPCC, har verden blitt snaut 1 °C varmere. Vi har nå igjen et spillerom på drøyt 0,5 °C før verden går nedenom og hjem.

12 år skal det ta, så det er bare å brette opp ermene og forberede seg på et helvete uten like.



Som det har blitt sagt til alle tider:

«Gjør vi ikke noe nå, så går verden under». «Vi tok visst feil før, men nå har vi rett». Verden skal koke, faktisk, ifølge enkelte politikere. Noe svært alvorlig galt vil i alle fall skje dersom vi ikke greier å nå klimamålene våre - sier politikere, og de som tror på dem.

Jeg kjenner lukten av urinluktende ullfrakker, og selvstrikkede svette ull-luer full av flass, eiet av de aller eldste, gapende med tomt blikk mot prekestolen i Pinsemenigheten jeg var med mine foreldre på da jeg var barn. Den nærstående dommedagen ble predikert om hver eneste lørdag kveld, år ut og år inn, og i generasjoner før meg.

Dommedag har alltid vært like rundt hjørnet

Dommedag er like om hjørnet, og har alltid vært det. Predikanten fikk aldri rett, men vi trodde alle på ham, år etter år. Generasjoner etter generasjoner.

Innprentet i hjernebarken, sittende i en uskyldig liten eim av offentlig herretoalett, svette og kamferdrops.

Så sitter Kina, en nasjon på over 1,3 milliarder mennesker for tiden, og bygger et kullkraftverk som, ifølge en artikkel i Nettavisen, kommer til å slippe ut seks ganger mer CO2 per år enn det hele Norge slipper ut per år. Angivelig, og i samme artikkel, planlegger Kina å bygge 121 nye kullkraftverk. I følge andre kilder, uten å straffes.

Hvem nevnte noe om klimamål og CO2-kutt, og straff? Paris-avtalen skor seg virkelig godt for tiden.

Fauna, storfugl og fru Merkel

Og Norge da, et foregangsland for ren grønn energi, som ikke bare har rasert faunaen vår med digre propeller som dreper fredede storfugl og andre fugler, samt flaggermus, over en lav sko for å gjøre fru Merkel fornøyd, har de siste tre årene rotet seg bort langt nede i Australia.

Nærmere bestemt The Great Australian Bight, hvor norske interesser har forelsket seg - i olje!

Regjeringen har videre gitt tillatelse til å bore etter olje ved Trænarevet, like sør for Lofoten, til tross for at Havforskningsinstituttet, sammen med miljø- og fiskeriorganisasjoner, har frarådet oljeboring blant koraller og et yrende torskeliv.

I samme åndedrag, finner Lysbakken en diger lasso, for å trekke iskanten i Arktis lenger sør.

Videre skal Danmark skal bruke omtrent 800 milliarder kroner på grønn energi, som etter beregninger skal redusere jordens temperatur med 0,0001 °C - om 80 år. Om ikke ingenting, så er det da noe å bruke pengene på.

Og lilleputtland, som for eksempel Norge og Danmark, skal få svi dersom vi ikke lykkes. Det er Paris-avtalen sin det.

Down under

Tilbake til Australia.

Vi alle kjenner til buskbrannene som har herjet og spredd seg de siste ukene. Mistanken var selvsagt at det var klimaendringene sin skyld.

Vel, jo, det kan delvis stemme.

Klimaet i Australia har vært preget av varme og tørke - mye tørke. Australia er et utsatt kontinent der sørpå. De har sommer når vi har vinter, og i januar mottar jorden omtrent 10 prosent sterkere sollys enn i juni på grunn av jordens ujevne bane rundt solen. Men, hvorfor oppstod brannene? Hvem har skyld, og hvordan skal skylden eventuelt fordeles?

Et titalls ungdommer er tatt for ildspåsettelse. Den første jeg fikk vite om, en mann i 20 årene, ble tatt på fersk gjerning, da et redningsmannskap ble kalt ut for å redde en annen mann i paraglider som hadde hektet seg fast i et tre, da mannskapet merket at det luktet røyk. Senere ble en 16 åring tatt. Så ballet det på seg, og et titalls ungdommer er nå tatt for å tenne på busker. Hvorfor de har gjort dette skal jeg ikke spekulere i, men det er uansett en tragedie.

Penger, globalisering og makt

Jeg sitter her nå med litt blandede følelser. Hva er det regjeringene rundt om i verden, de som er så opptatt av klima, egentlig vil? Har de/vi blitt lurt? Hva er agendaen som styrer disse nasjonene i den retningen? Globalisering og frihandel av usynlige klimakvoter?

De har i alle fall gitt meg nok bakoversveis til at troen på klimakrise er fullstendig borte vekk. De har gitt meg krystallklare signaler på at noe klimakrise er det absolutt ikke, men derimot gitt meg et like krystallklart signal om at dette handler om penger, globalisering og makt.

Klimakvoter har blitt en usynlig valuta.



Det er penger nok til langt på vei å investere i store opprydningsaksjoner, rense- og sorteringsanlegg langs de elvene i Østen som står for 90 prosent av all plastforsøpling i havet.

Vi snakker om penger i billion-dollar-klassen. Det er mye penger det.

Det er 10 ganger hele Norges BNP samlet på ett sted - IPCC, med rikinger som blant annet Al Gore og andre prominente klimaforkjempere i spissen. Hvor er viljen til nødhjelpen som kan rydde opp i Østen? Det ser jeg lite til.

CO2 er for verdifull til å skrotes. Eller er den det?

Et nytt skremsel er født

Det nye nå, som jeg leste i VG, er at nitrogen, sånn over natta, har blitt en farlig gass.

Gassen som opptar 78 prosent av atmosfæren. Det er slik det forstås før man har lest hele teksten.

Teksten beskriver nemlig ikke nitrogen i ren form, men i oksidert form - NOx og lystgass (N2O). N2O er en gass som absorberer mellom 4,4 og 4,6 um, og er 300 ganger så effektiv som CO2 i å absorbere varme - innenfor sitt område, vel og merke.

Gassene oppstår i ulike kjemiske prosesser i industrien, og aller mest NOx-utslipp i forbindelse med oljeutvinning.

N2O gassens absorpsjonsspekter legger seg pyntlig sammen med vanndampens absorpsjonsspekter, hvor det blir en overlapping. Bølgelengden ligger heldigvis i et område i jordens black body strålingskurve der det er relativt lite futt.

Mest futt har denne strålingskurven ved 10 um (288 Kelvin). N2O's båndbredde er smal, og tar sånn sett lite plass i strålingskurven, men absorberer til gjengjeld i et område som har kortere bølgelengder med mer energi.

NOx-gasser er relativt seiglivede, og hvis de blander seg med ozonlaget, kan det bryte ned ozon (O3) som beskytter oss fra UV-stråling. Et nytt skremsel er født.

Lev etter beste evne

Er NOx og N2O det nye globale dommedagsfenomenet nå? Er CO2-bobla i ferd med å sprekke?

Lev etter beste evne. Unngå overforbruk. Bruk fredagen på skolen. Å skulke fredager på grunn av klima forsinker deres evne til å lære de nyttige tingene.

Bruk den teknologien forrige generasjon har bygget for dere, og gjør alt dere kan for å kommunisere og utvikle hverandre.

