Velgerne flykter fra MDG - Støres flertall rakner

Statsminister Erna Solbergs Høyre fosser derimot fram.

Korona-krisen gir nå stor uttelling på Høyres oppslutning, som fosser fram på Sentios aprilmåling for Nettavisen. Partiet går fram hele 7,9 prosentpoeng, og er igjen landets største parti med en oppslutning på 26,7 prosent.

Samtidig glipper det rødgrønne flertallet for Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Det er typisk at statsministeren og det styrende partiet får økt oppslutning i krisetider. Man så tilsvarende effekt for Arbeiderpartiet ved finanskrisen i 2009 og angrepet på Utøya i 2011, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

I målingen er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 14. april til 20. april, og har en feilmargin mellom 0,9 og 3,3 prosent.

OPP OG NED: Statsminister Erna Solberg (H) kan juble over en kraftig oppgang på Sentios aprilmåling under korona-krisen, mens Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum får en større smekk fra velgerne. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Stjeler velgere fra Ap

Høyre-leder og statsminister Erna Solberg stjeler velgere fra flere partier, både fra hovedmotstanderne Arbeiderpartiet og Senterpartiet - men også i egne rekker.

- Høyres vekst skyldes at de reduserer lekkasjen til Senterpartiet og Frp, og at de henter velgere fra Arbeiderpartiet og Venstre, forteller Stubban.

I mars hadde Høyre et netto tap på 50.000 velgere til Senterpartiet, og 30.000 til Fremskrittspartiet. Tilsvarende tall for april, er henholdsvis 14.000 og 13.000 velgere.

- Lekkasjen er dermed kraftig redusert, konstaterer han.

Tallene i stortingsmålingen viser at Høyre henter 25.000 velgere fra Arbeiderpartiet, og 29.000 fra Venstre. I mars var partiets nettogevinst fra disse to partiene omtrent lik null.

Partiet har også økt sin lojalitet blant egne velgere, velgere som stemte på partiet ved forrige valg og som sier de vil stemme på partiet igjen, fra 57 til 71 prosent.

Høyres utvikling de siste månedene:

Solberg: - Ikke det viktigste nå

Statsminister Erna Solberg hopper likevel ikke i taket av jubeltallene.

- Det er hyggelig med gode tall. Men det viktigste nå er å slå ned smitten og sikre at vi har jobber å gå til etter pandemien, sier Solberg til Nettavisen.

Hun skryter heller av det politiske samarbeidet, som altså har gitt Høyre oppturen.

- På få uker er vi i ferd med å slå ned viruset og har stilt til rådighet mer enn 200 milliarder kroner for sikre folks jobber. Alle de politiske partiene og partene i arbeidslivet samarbeider godt slik at vi kan få Norge gjennom Korona-krisen, sier statsministeren.

Solberg takker samtidig alle som har bidratt under korona-krisen:

- Jeg vil takke folk over hele Norge for at dere slutter opp om de strenge korona-tiltakene. Jeg forstår at dette er svært inngripende tiltak i folk og bedrifters hverdag, sier hun.

- Dårlig for Senterpartiet

Mest tilbake i målingen går Senterpartiet, som lenge har ligget høyt på målingene. Partiet går tilbake 3,5 prosentpoeng, til et resultat på 14 prosent.

Stubban hos Sentio mener tilbakegangen skyldes spesielt én ting.

- Senterpartiet har roet ned angrepene på regjeringen, og de har vist seg fra en mer ansvarlig side ved å bidra til samlende løsninger for landet. Mindre kritikk gir mindre oppmerksomhet. Dårlig for Senterpartiet på kort sikt, men det kan være bra for partiets image på lang sikt, sier han.

Stubban viser til at et parti som har vist at de kan ta ansvar, for mange vil oppfattes som mer troverdig og til å stole på enn dersom man kun sitter på utsiden og kritiserer.

- Nedgangen må også ses i lys av at oppslutningen om det styrende partiet Høyre øker i krisetider, gjentar han.

MEST TILBAKE: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum opplever den største tilbakegangen i Sentio-målingen, og mister mange velgere til Høyre. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener likevel at resultatet er bra.

- 14 prosent er et solid tall for oss. Det er 3,7 prosentpoeng over det høyeste stortingsvalget vi noen gang har hatt, sier Vedum til Nettavisen, og konstaterer:

- Men målinger går opp og ned.

- Handler ikke om Høyre

Resultatet ville imidlertid gitt Senterpartiet seks flere stortingsrepresentanter enn de har i dag, sammenlignet med valgresultatet i 2017.

- Vi har vært tydelige på beredskap over tid, og har vært opptatt av å ha en bra lokal beredskap på medisiner, teknisk utstyr og mat. Vi synes det er uklokt av regjeringen å sentralisere beredskapen, og det tror jeg er en av grunnene til at vi ligger på 14 prosent, sier Vedum.

At Høyre går så mye fram, tar han helt med ro.

- Det har skjedd i alle land akkurat når krisen står på. Det handler ikke om hvilket parti det er, men hvem som sitter med regien og statsministeren akkurat da, sier han.

Se resultatet for alle partiene:

MDG faller: - Lite snakk om klima

I tillegg til Senterpartiet går Miljøpartiet de Grønne (MDG) signifikant tilbake fra målingen i mars. Partiet går tilbake 2,4 prosentpoeng, til 4,9 prosent.

- Fallet må også ses i sammenheng med at det er mindre snakk om klima og miljø i disse tider, sier Stubban.

MDGs nasjonale talsperson, Une Bastholm, er til tross for velgerflukten fornøyd.

- Dette er en solid måling som tyder på at mange er enige med oss i at vi må løse den økonomiske krisen som følger koronautbruddet gjennom en dugnad som også bremser klimakrisen, sier Bastholm til Nettavisen.

TILBAKE: Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm, opplever tilbakegang på målingen. Selv er hun fornøyd. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville hun fått åtte nye stortingskolleger. I dag er hun MDGs eneste stortingsrepresentant.

- Klimakrisen forsvinner ikke selv om koronakrisen oppleves mer akutt. Nå må vi sørge for at korona-krisetiltakene tar vare på de mest sårbare i samfunnet samtidig som de forebygger farlige klimaendringer, sier Bastholm, og påpeker:

- Stortingsflertallet kutter nå CO2-avgifter og vil satse enda mer på olje, i stedet for å hjelpe bedriftene med omstilling til grønne løsninger. Jeg tror mange da ser behovet for en tydelig grønn omstillingspolitikk.

Jensen: - Gir ingen mening

Begge regjeringspartiene, Venstre og KrF, havner under sperregrensen på fire prosent i målingen, med resultater på henholdsvis 3,3 (tilbake 0,1) og 3,7 prosent (fram 0,2).

Dessuten går ex-regjeringspartner Fremskrittspartiet noe tilbake, fra 13 til 12 prosent.

- Det gir ingen mening å kommentere meningsmålinger nå i den spesielle tiden landet vårt er i med korona. Nå kommer det gradvis flere muligheter for å drive mer med politikk og synliggjøre våre standpunkter. Det er fortsatt lenge igjen til valget, sier Frp-leder Siv Jensen i en kort kommentar.

I målingen går også SV tilbake med 0,6 prosentpoeng, til 6,5 prosent. Rødt går fram 0,4 prosentpoeng, til 3,2 prosent.

TILBAKE: Frp-leder Siv Jensen opplever en liten tilbakegang på Sentios aprilmåling. Hun hilser her på Ap-leder Jonas Gahr Støre før en debatt under korona-krisen. Støre og Ap holder seg stabile på målingen. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Ap: - Fortsatt tro på Ap-regjering

Mens Arbeiderpartiet får et resultat på 24,5 prosent, som er fram 0,3 prosentpoeng.

- For det første så er ikke målinger det vi legger mest vekt på akkurat nå, men ser at vi ligger stabilt eller går litt frem på de fleste målingene, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

- Det meste handler nå om hvordan vi kan bidra til trygghet for arbeid og helse for helt vanlige folk. Vi jobber med en plan for gjenreisning der vi får folk i arbeid, skaper verdier nok til fellesskapet, og tar fatt på arbeidet med å redusere forskjellene mellom folk, sier han, og legger til:

- Jeg har fremdeles tro på at vi skal få en Arbeiderpartiledet regjering i 2021.

AP-REGJERING: Aps nestleder Bjørnar Skjæran sier til Nettavisen at han fortsatt har tro på at det blir en Ap-regjering i Norge etter valget i 2021. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Rødgrønt flertall glipper

Om Sentio-målingen hadde vært valgresultatet, ville imidlertid Ap-leder Jonas Gahr Støre ha mistet sitt ønskede flertall med SV og Senterpartiet. De rødgrønne partiene ville fått 82 representanter på Stortinget, og ville vært avhengig av MDG for å få flertall.

- I oppslutning er summen av Høyre, Frp, KrF og Venstre (45,7 prosent) større enn Ap, Sp og SV (45 prosent). Sist gang dette skjedde på våre målinger var i november 2018, opplyser Stubban hos Sentio.

Men heller ikke dagens regjeringspartier, inkludert Frp, ville fått flertall på Stortinget, med 76 stortingsrepresentanter.

Venstre har flest usikre

Ifølge bakgrunnstallene har Venstre flest usikre velgere. 29 prosent av de som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiene igjen. Dette er en økningen på fem prosentpoeng fra mars.

Mange usikre velgere har også Senterpartiet (22,7 prosent), Frp (21,3 prosent) og KrF (18,2 prosent).

Tallene viser dessuten at det nå er MDG som har flest lojale velgere (73,9 prosent). En plass de tar fra Senterpartiet, som har fått lojaliteten redusert med over 10 prosentpoeng fra mars. Partiets andel med lojale velgere er nå 71,6 prosent.

USIKRE: Venstres har fått flere usikre velgere den siste måneden, og havner under den magiske sperregrensen på fire prosent. Her er avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande, og rivalene som kan kjempe om lederjobben; Abid Q. Raja, Sveinung Rotevatn og Iselin Nybø.

Etter MDG når det gjelder antall lojale velgere, havner Høyre (73,1 prosent) og SV (72,9 prosent).

Bakgrunnstallene viser også at både Arbeiderpartiet, Frp og Venstre har mistet flest velgere til Høyre. Høyre har mistet flest velgere til Frp, KrF flest til Høyre og Senterpartiet, Rødt flest til Senterpartiet og MDG og MDG flest til Høyre, Rødt og SV.

Av de usikre velgerne fra valget i 2017, svarer nå flest (16 prosent) at de vil stemme Høyre om det var valg i morgen. På andreplass kommer Arbeiderpartiet (15 prosent).