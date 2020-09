Velgerne fortjener et skattesvar, Støre - ikke hemmelighold

Arbeiderpartiet har enten lovet mer enn de klarer å holde, eller så venter en stor og skjult skatteregning for familier og bedrifter.

Av Mudassar Kapur, finanspolitisk talsperson for Høyre

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Arbeiderpartiet var ærlige i 2017: de skulle øke skattene med 15 milliarder kroner.

Etter valget avlyste imidlertid tidligere nestleder Trond Giske valgløftet. I 2019 kom løftet om økning på 9.7 milliarder fra Arbeiderpartiet, basert på partiets alternative budsjett.

Reverseringspartiet

Denne gangen har Støre bestemt seg for å hemmeligholde skatteøkningene. Løftene til Arbeiderpartiet er mange, men de har ikke flertall uten SV, Rødt og MDG. Det er lite sannsynlig at dette blir billig for skattebetalerne.

Arbeidsplasser som har gått tapt i privat sektor, må skapes i privat sektor.

Arbeiderpartiet har de siste stortingsperiodene vist seg å være et reverseringsparti. Partiet er mer opptatt av reverseringer enn av nødvendige reformer som Nye veier, jernbanereformen og ABE-kutt.

Reformene sparer samfunnet for godt over 70 milliarder kroner.

Enda større kostnader blir det når partiet skal resirkulere politikken fra 1970-tallet, ved å satse på flere store statlige selskaper.

Vi står i en situasjon hvor det private næringslivet sliter. Det siste vi trenger er at staten eser ut.

Uoversiktlig fremtid

Hvordan skal velgere ta stilling til egen arbeidsplass eller privat økonomi, når usikkerheten og hemmeligholdet er så stort?

Timingen har aldri vært dårligere for skatteøkninger.

Det er nå over 200.000 helt og delvis arbeidsledige i Norge. Situasjonen gjør at mange familier er usikre på fremtiden, jobben og familiens økonomi.

Mudassar Kapur. Foto: Vidar Ruud (NTB)

En statsministerkandidat året før et valg kan ikke levere en rekke løfter og reverseringer, samtidig som han velger å hemmeligholde hvordan dette vil påvirke skatten til Ola og Kari Nordmann.

De samlede skattene og avgiftene har gått ned med 25 milliarder kroner siden Høyre kom i regjering. Fremover må skatte- og avgiftsnivået tilpasses den økonomiske situasjonen Norge befinner seg i.

Se til Sverige

Selv den gode sosialdemokraten som styrer Sverige har skjønt dette. Kanskje kan Arbeiderpartiet la seg inspirere av sitt søsterparti i Sverige?

Vi i Høyre kommer ikke til å gå til valg på å øke de samlede skattene og avgiftene. Vi skal legge opp til vekst for bedrifter, gjennomføre en forenklingsreform for næringslivet og skape flere jobber.

Arbeiderpartiet har snart vinglet seg gjennom to stortingsperioder. Men de var i det minste åpne og ærlige om skatteøkninger i 2017. Nå går de for strategien hvor kortene holdes tett til brystet.

Løftene er store, men det gis ingen forklaring på hvordan det skal finansieres, og velgerne fortjener svar - ikke hemmelighold.