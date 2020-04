Velgerne har talt: Ett parti skiller seg ut, mens disse partiene sliter mest

- Det har vært turbulente måneder, sier Høyre om den ferske målingen.

Flere av partiene på Stortinget sliter med oppslutningen i Sentios ferske partibarometer for første kvartal 2020, utført for Nettavisen og Amedia.

Men ett av partiene skiller seg ut: Fremskrittspartiet går mest fram i målingen. Partiet får en oppslutning på 13,5 prosent, som er fram tre prosentpoeng fra forrige kvartal.

- Dette er svært hyggelige nyheter, og viser at velgerne våre mener at det var rett at vi gikk ut av regjering i januar, sier Frp-leder Siv Jensen til Nettavisen.

Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen i januar, og opplevde umiddelbart framgang på meningsmålingene.

- I opposisjon er vi nå opptatt av å være konstruktive og tydelige, spesielt i den krisen landet vårt står i. Vi skal fortsette å jobbe for å redde bedrifter og arbeidsplasser, og sikre folk mer trygghet i en usikker tid, sier Jensen.

MEST FRAM: Frp-leder Siv Jensen er fornøyd med å gå mest fram av partiene fra forrige kvartal. - Det er svært hyggelige nyheter, sier hun. Foto: Magnus Ekeli Mullis

- Kortvarig oppsving

I målingen er totalt 13.000 nordmenn spurt om hva de ville stemt dersom det var stortingsvalg i morgen, i perioden fra januar til mars i år.

Vanligvis spørres 1000 personer, men i denne målingen er alle Sentios målinger fra flere ulike medier, deriblant for Nettavisen og Amedia, slått sammen.

- Denne målingen er sikrere enn en enkeltstående måling, siden så mange er spurt, sier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Stubban er ikke i tvil om hvorfor Frp går fram i målingen:

- Frp fikk et oppsving etter exiten fra regjeringen, men på de siste målingene har vi sett at partiet har gått tilbake til normalen. Det var mye støy når de gikk ut, men så har det roet seg litt, konstaterer han.

På Nettavisens ordinære januarmåling fra Sentio, var Frp landets nest største parti, mens partiet falt og gikk mest tilbake av partiene på Nettavisens marsmåling.

Her er resultatene for alle partiene:

- Naturlig at Sp går tilbake

Samtidig som Frp går mest fram, opplever de fleste partiene på Stortinget en tilbakegang. Partiet som går mest tilbake er Senterpartiet, som lenge har fosset fram.

Partiet får en oppslutning på 16,1 prosent, som er tilbake 2,2 prosentpoeng.

- Senterpartiet har ligget høyt på målingene, og det er naturlig at de går litt tilbake. Det er fortsatt veldig høyt for partiet, sier Stubban.

Resultatet er seks prosentpoeng høyere enn Senterpartiets valgresultat i 2017, og ville gitt partiet 10 nye stortingsrepresentanter.

- Hvorfor går Senterpartiet tilbake nå?

- På slutten av året i fjor lå Senterpartiet på rekordhøye nivåer, så noe er en naturlig justering. Det andre er at Fremskrittspartiet klarte å begrense velgerlekkasjen til Senterpartiet da de gikk ut av regjering - og det har mye med media å gjøre, sier han.

Feilmarginen i målingen ligger mellom 0,3 og 0,9 prosent.

MEST TILBAKE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går mest tilbake, men ligger fortsatt på et høyt nivå etter lenge å ha gått fram på målingene. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Høyre: - Turbulente måneder

Også Høyre går litt tilbake, men holder seg ganske stabile. Statsminister Erna Solbergs parti får et resultat på 20,3 prosent, som er tilbake med 0,6 prosentpoeng.

- Starten av 2020 har uten tvil vært noen turbulente måneder, både i norsk politikk og ellers i verden, sier Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, til Nettavisen.

Han understreker at partipolitikk nå kommer i andre rekke:

- Det viktigste nå er å styre Norge trygt gjennom en av de største krisene siden krigen, så får vi ta partipolitikken på et senere tidspunkt, sier han, og likevel legger til:

- Høyre har den siste tiden hatt mange velgere på gjerdet, og vi ser av de siste målingene at mange har kommet tilbake som følge av Ernas og resten av regjeringens tydelig lederskap og solide håndtering av koronakrisen.

TURBULENT: Høyres parlamentarisk leder Trond Helleland mener mange velgere har kommet tilbake til Høyre etter Erna Solbergs og regjeringens håndtering av koronakrisen i den turbulente tiden. Foto: Paul Weaver

På flere målinger de siste ukene har både Høyre og Arbeiderpartiet gått fram.

- Det har vært litt interessant de siste ukene, at spesielt Høyre og Arbeiderpartiet går fram. Nå er det andre ting som gjelder, trygghet og ansvarlighet. Folk velger de største styringspartiene framfor de mindre partiene, sier Stubban hos Sentio.

MDG: - Naturlig med svingninger

Tilbake i målingen går også Miljøpartiet de Grønne (MDG), til en oppslutning på 5,3 prosent. Selv om dette er tilbake ett prosentpoeng fra forrige kvartal, er MDGs nasjonale talsperson, Une Bastholm, fornøyd.

For et slikt resultat ville økt partiets stortingsgruppe fra én til ti.

- Dette er en bra måling som tyder på at mange er enige med oss i at vi må løse den økonomiske krisen som følger koronautbruddet gjennom en dugnad som også bremser klimakrisen, sier Bastholm til Nettavisen, og legger samtidig til:

- Det er naturlig med svingninger på målingene i krisetider, og vi i De Grønne bruker nå tiden vår på å sikre inntekt til dem som mister jobben og sørge for at bedrifter ikke går konkurs.

TILBAKE: Både Rødt-leder Bjørnar Moxnes og MDGs nasjonale talsperson, Une Bastholm, opplever tilbakegang i Sentios kvartalsmåling for første kvartal. Bastholm mener de likevel ligger på et høyt nivå. Foto: (NTB scanpix)

Hun mener mange har sett at MDG har kjempet for viktige saker den siste tiden.

- Jeg tror mange har sett at vi har kjempet for studenter, småbedrifter og sårbare grupper i regjeringens krisepakker. Stortingsflertallet kutter nå CO2-avgifter og vil satse enda mer på olje, i stedet for å hjelpe bedriftene med omstilling til grønne løsninger. Jeg tror mange da ser behovet for en tydelig grønn omstillingspolitikk, sier Bastholm.

Andre partier som går tilbake i målingen er: Rødt 4,1 prosent (tilbake 0,5), SV 7,2 prosent (tilbake 0,3) andre partier 2,0 prosent (tilbake 0,3) og Venstre 3,0 (tilbake 0,1).

Nettavisens partibarometer, 1. kvartal 2020. Foto: Nettavisen

Arbeiderpartiet: - Det er hyggelig

I tillegg til Fremskrittspartiet så går Arbeiderpartiet fram. Partiet får en oppslutning på 24,9 prosent, som er fram 1,5 prosentpoeng fra siste kvartal i 2019.

- Målingen bekrefter trenden fra andre målinger - Arbeiderpartiet går fram. Det er jo hyggelig, i ei tid der trenden i andre land er at regjeringspartiene styrker seg, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

Resultatet er likevel under valgresultatet i stortingsvalget i 2017 på 27,4 prosent - og partiet ville mistet fire av sine stortingsrepresentanter.

Men Skjæran påpeker at målinger ikke er deres fokus nå.

- Det viktigste for Arbeiderpartiet er å bidra til at folk som er permittert, har mistet jobben, eller er i fare for å miste jobben, får hjelp fra fellesskapet. Vi jobber også hardt i stortinget for å bidra til at bedrifter over hele landet får hjelp til å overleve krisen, slik at folk har en jobb å gå til etterpå, sier han, og legger til:

- For Ap har det vært viktig å få gjennomslag for at bedrifter og bedriftseiere som får hjelp fra fellesskapet må avstå fra utbytte og store lederlønnsøkninger.

GÅR FRAM: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran sier det er hyggelig at Arbeiderpartiet går fram i målingen, i ei tid der trenden i andre land er at regjeringspartiene styrker seg. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Noe fram går også KrF, fra 3,1 til 3,5 prosent, men begge regjeringspartiene, KrF og Venstre, havner under den magiske sperregrensen på fire prosent.

Målingen viser imidlertid at venstresiden samlet (Ap, Sp, SV, Rødt og MDG) er svekket sammenlignet med forrige kvartal. Men Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har fortatt flertall, og om dette var valgresultatet ville det gitt et regjeringsskifte. De tre partiene ville til sammen fått 87 mandater på Stortinget.

Dagens regjeringspartier, Høyre, Venstre og KrF med Frp, ville fått 65 mandater.

Dette vil usikre stemme

Ifølge bakgrunnstallene til målingen, er de Venstre som har flest usikre velgere av partiene på Stortinget. Partiets andel med usikre velgere har også økt fra 20 til 26,8 prosent fra forrige kvartal.

En del usikre velgere har også Høyre (17,8 prosent), MDG (14,6 prosent), KrF (14,5 prosent) og Arbeiderpartiet (13,9 prosent).

Av de usikre velgerne i stortingsvalget i 2017, svarer flest (15 prosent) at de nå ville stemt Arbeiderpartiet. 11 prosent ville stemt Høyre, 9 prosent Senterpartiet og 6 prosent Fremskrittspartiet. Mens 40 prosent svarer at de fortsatt er usikre på hva de vil stemme.