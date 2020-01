Velgernes dom på tampen av året: Disse partiene sliter - ett parti skiller seg ut

KrF og Venstre får ikke betalt for å sitte ved kongens bord. Velgerne går i stedet til Senterpartiet.

Flere av partiene sliter med oppslutningen i Sentios ferske partibarometer for fjerde kvartal, utført for Nettavisen og flere andre medier.

Tilbake går blant annet Venstre og KrF, som havner godt under den magiske sperregrensen på fire prosent, med et resultat for begge partiene på 3,1 prosent.

Partienes inntreden i regjeringen har dermed ikke gitt noen uttelling på målingene. Det er nå nøyaktig ett år siden KrF tok plass ved kongens bord.

- KrF går signifikant tilbake. KrFs inntreden i regjering har hvert fall ikke hjulpet på oppslutningen, konstaterer Martin Stubban hos Sentio overfor Nettavisen.

Fra tredje kvartal går KrF tilbake med 0,7 prosentpoeng. Mens de fra stortingsvalget i 2017 går tilbake med 1,1 prosentpoeng, fra et valgresultat på 4,2 prosent.

Før jul sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at sårene i KrF er dypere enn de trodde.

SLITER: KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sliter på meningsmålingene, og ender på et resultat på 3,1 prosent i Sentios kvartalsmåling på tampen av 2019. Foto: (NTB scanpix)

- KrF er lite tjent med det

Totalt 11.000 nordmenn er spurt av Sentio om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen, i perioden fra oktober til desember i fjor.

Vanligvis spørres 1000 personer, men i denne målingen er alle Sentios målinger fra flere ulike medier, deriblant for Nettavisen og Amedia, slått sammen.

Feilmarginene ligger mellom 0,3 og 0,9 prosent.

- Det er en del usikkerhet med å se på velgeroverganger fordi folk husker feil hva de stemte sist. Med såpass mange intervju kan man imidlertid være mer sikker enn en enkeltstående måling, sier Stubban.

Om KrFs dårlige resultat, utdyper han:

- Jeg tror KrF er lite tjent med å angripe miljøbevegelsen og hisse seg opp over skoler som kaller julemat for tradisjonsmat. En ser dessuten at mange som tidligere var aktive i KrF ikke vil forsvare regjeringens restriktive asylpolitikk, som senest ble aktualisert med dommen mot Gunnar Stålseth.

- Venstre-velgere til MDG

At Venstre sliter, tror han skyldes at de ikke klarer å engasjere med sin politikk.

- Venstrevelgerne fra 2017 går hovedsakelig til MDG. Den åpenbare tolkningen er at Venstre-velgerne vil ha mer fart på miljøpolitikken. En annen tolkning er at MDG har fylt et rom i sentrum av norsk politikk hvor de tidligere Venstre-velgerne føler de hører hjemme, nå som Venstre er bundet av regjeringsprosjektet, sier Stubban, og påpeker:

- Venstre sliter uansett med å engasjere med sin politikk, og om trenden skal snus må de ta tilbake sakseierskap på saker som miljø og skole.

SLITER: Venstre-leder Trine Skei Grande sliter som KrF på meningsmålingene, og Sentio mener det skyldes at de ikke klarer å engasjere med sin politikk. Foto: (NTB scanpix)

- Sp er et nytt folkeparti

Samtidig fortsetter Senterpartiet å fosse fram. Partiet går mest fram fra tredje til fjerde kvartal, fram 2,7 prosentpoeng til et resultat på 18,3 prosent.

Dette er hele åtte prosentpoeng over partiets valgresultat i 2017.

- Senterpartiet vokste gjennom hele 2019. Motstand mot avgifter, sentraliserende reformer og «Oslo-eliten» er stikkord for veksten. De har blitt et nytt folkeparti som greier å målbære frustrasjonen folk kjenner på. Dette illustreres av at de henter svært mange velgere fra de andre store partiene: Ap, Høyre og Frp, sier Stubban hos Sentio, og legger til:

- Regjeringens politikk når det gjelder overføring av de lokale skattekontorene til skatteetaten, sammenslåing av tingretter samt bråk om flyambulanseberedskapen har nok også bidratt til Senterpartiets vekst i høst, sier han.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, er naturlig nok fornøyd.

- Fjoråret var et veldig bra år for Senterpartiet. Vi gjorde vårt beste lokalvalg i fjor høst, sier Vedum til Nettavisen.

GODT ÅR: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, kan oppsummere fjorårets som veldig bra for hans parti. Han synes det er en god start på det nye året, året da partiet fyller 100 år. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Nylig ble partiet flørtet med fra Frp, som mener partiet bør bytte side i politikken. Det sa imidlertid både Erna Solberg og Vedum selv klart nei til.

- Tror du framgangen vil fortsette for dere i 2020?

- Jeg mener våre saker er like viktige fortsatt. Vi vil ta hele Norge i bruk og sikre naturressursene. Jeg kan bare si det jeg mener i ulike saker, og det er folk som er de nådeløse dommerne og som bestemmer, sier Vedum, som nylig også ble året til årets navn i 2019 av Nettavisens lesere.

- Jeg tar ingen stemmer for gitt, men fordelen for oss er at vi har hatt medlemsvekst seks år på rad, og jeg kommer til å gjøre det samme som jeg har gjort de siste årene i år, reise rundt, drikke kaffe og snakke med folk, sier han.

I tillegg har partiet mer å feire i år, når partiet fyller 100 år.

- Så det er en god start på 100-årsjubileet dette her. Vi hadde en målsetting om å bli ett av Norges tredje største partier i 2019, og vi klarte jo det, sier han fornøyd.

Her er resultatene for alle partiene:

Jensen advarer: - Enige om én ting

Fram går også Fremskrittspartiet (0,8 prosentpoeng), til 10,3 prosent. Det er imidlertid langt under stortingsvalgresultatet for to år siden, da Siv Jensens parti fikk 15,2 prosent av stemmene.

- Frp slet i valgkampen i flere av storbyene med konkurrerende bompengeparti. Flere lokale målinger vi har hatt etter kommunevalget viste at partiet har greid å vinne tilbake en del av disse velgerne. At «Andre partier» går tilbake fra kvartal 3 skyldes hovedsakelig FNB sitt fall etter kommunevalget i høst, sier Stubban.

Frp-lederen selv sier hun er glad for framgangen.

- Målinger varierer, men det er hyggelig at nok en måling viser at vi går frem, sier Jensen til Nettavisen.

Les også Ny Frp-undersøkelse: Halvparten vil bytte ut Siv Jensen

Hun mener resultatet har sammenheng med at de er blitt tydeligere.

- Jeg har varslet at man skal få se et tydeligere og tøffere Fremskrittsparti og jeg tror velgerne ser at vi er mer gjenkjennelige. Vi skal løse vanlige problemer og saker som betyr noe for folk i hverdagen deres og få større gjennomslag for våre viktigste saker, sier Jensen, og legger samtidig advarende til:

- Alternativet til Frp er en venstreside som stort sett kun er enige om én ting og det er å øke skattene og avgiftene betydelig.

GÅR FRAM: Frp-leder og finansminister Siv Jensen er fornøyd med å gå noe fram fra tredje til fjerde kvartal på målingene, men ligger fortsatt langt bak resultatet Fremskrittspartiet fikk i stortingsvalget i 2017. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

MDG: - Historisk høyt

Mest tilbake i målingen går Miljøpartiet de Grønne (MDG), som går tilbake med 2,2 prosentpoeng fra tredje til fjerde kvartal. Men partiet får en oppslutning på 6,3 prosent, som er nesten en dobling fra stortingsvalget i 2017 (3,2 prosent).

MDGs nasjonale talsperson, Arild Hermstad, er optimistisk.

- Det gjør meg enda mer optimistisk å se at oppslutningen til MDG holder seg høyt etter et svært godt valgresultat. Nå går vi inn i et nytt tiår med historisk høy oppslutning og skal jobbe hardt for å vise folk hvordan god og grønn politikk er bra for både mennesker og miljø, sier Hermstad til Nettavisen, og legger til:

- Jeg ser at vi også vinner velgere fra partier som står så langt fra hverandre som FrP og SV, det viser at flere og flere skjønner hvor viktig det er med et blokkuavhengig grønt parti som setter klima og miljø først og kommer med ansvarlige løsninger på klimakrisen vi står oppe i.

OPTIMISTISK: MDGs nasjonale talsperson, Arild Hermstad, er fornøyd med å ligge på et historisk høyt nivå på målingene, selv om de går litt tilbake fra tredje til fjerde kvartal. Foto: Heidi Schei Lilleås

Ap: - Svake tall for oss

Arbeiderpartiet går også litt fram i partibarometeret, 0,4 prosentpoeng til 23,5 prosent. Men dette er langt under valgresultatet i 2017, da partiet fikk 27,4 prosent av stemmene.

- Dette er stabile, men for svake tall for oss. Nå er vi i gang med et nytt år, hvor noe av det viktigste blir å utvikle politikk for et mer rettferdig Norge med bedre velferdstjenester, nye arbeidsplasser og reduserte klimagassutslipp, sier Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, til Nettavisen.

Hun har likevel trua på at de vil klare å bytte ut dagens regjering.

- Vi har klare ambisjoner om å løfte oss fram til stortingsvalget neste år, slik at landet får en ny regjering. Det har jeg troa på at vi skal klare, sier Stenseng.

SVAKT: - Dette er stabile, men for svake tall for oss, sier Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, om Sentios kvartalsmåling. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Lysbakken: - En inspirasjon

Samtidig går Høyre fram med 0,8 prosentpoeng, til en oppslutning på 20,9 prosent. Rødt holder seg også på et høyt nivå, på 4,6 prosent (samme for tredje kvartal).

Dessuten går SV fram på Sentios kvartalsmåling, fra 7 til 7,5 prosent.

- Tallene er en inspirasjon for oss i det nye året, og viser at SV er i vekst. Jeg tror det skyldes at vi er en tydelig opposisjon i saker som NAV-skandalen, kampen om iskanten og krisen i ambulanseflytjenesten i Nord-Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen.

Han tror blant annet at miljøsaken har hatt betydning for veksten.

- Jeg tror mange rødgrønne velgere kommer til oss nå, fordi folk er opptatt av både miljø og rettferdig fordeling. Vårt forslag om å samle hele opposisjonen i en rødgrønn allianse har også blitt tatt svært godt imot av rødgrønne velgere, sier Lysbakken.

GÅR FRAM: SV-leder Audun Lysbakken tror mange velgere kommer til dem fordi de er opptatt av miljø og rettferdig fordeling. Foto: Heidi Schei Lilleås

Regjeringen mister flertallet

I Sentios siste kvartalsmåling for 2019, mister regjeringspartiene flertallet på Stortinget. Om målingene hadde vært valgresultatet, ville Høyre, Frp, KrF og Venstre fått 57 stortingsrepresentanter, som er langt unna flertall.

Mens de rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått flertall med 93 representanter. Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene ville fått 80 representanter.

Har flest usikre velgere

Ifølge bakgrunnstallene til målingen, er det andre partier, deriblant Folkeaksjonen nei til mer bompenger, som har flest usikre velgere. 40 prosent av deres velgere sier de er usikre på om de vil stemme på partiene igjen.

Venstre har også mange usikre velgere (20 prosent), deretter kommer Høyre (16,4 prosent), KrF (15,4 prosent), Frp (14 prosent) og Arbeiderpartiet (12,7 prosent).

Tallene viser i tillegg at både Arbeiderpartiet, Frp, Høyre og KrF mister flest velgere til Senterpartiet. Rødt mister flest velgere til SV, SV og Venstre mister flest velgere til MDG og MDG flest til SV.

