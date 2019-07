Venstre, et «liberal-masokistisk» parti?

Et liberal-masokistisk parti er et parti som står for liberale verdier når det gjelder innvandring og miljø, og som konsekvent velger å samarbeide med partier som er fundamentalt uenige.

Av Rasmus Reinvang (MDG), bystyrekandidat og byrådssekretær for byutvikling.

Venstres Hallstein Bjercke har i Nettavisen 17.9.2019 et innlegg hvor han forsøker å klistre merkelappen ”betongsosialisme” på MDG. Han påstår at Miljøpartiet konsekvent prioriterer betong framfor grønt. Han er også kritisk til MDGs arbeid for å sikre Sukkerbiten som et åpent grøntområde for alle ut mot fjorden.

Bjercke har funnet seg et begrep på historiens skraphaug som han forsøker å klistre til MDG. Jeg synes det er lite saklig. For bare å ta ett eksempel. Byrådet sa i vinter nei til et stort boligprosjekt på den gamle Eterfabrikken på Østensjø, av hensyn til tilstøtende Østensjø miljøpark med et unikt fugleliv. Dette var en prioritert sak for MDG.

En gjennomgang vi gjorde i fjor, viste for øvrig at Venstre er det partiet som oftest støtter byrådet i byutviklingssaker. Mens Rødt var det som oftest stemte mot byrådet i slike saker. Det rimer dårlig med en påstått «betongkommunistisk» profil.

Bjercke kommenterer at MDG må tilpasse seg Arbeiderpartiet i et byrådssamarbeid. Det er i og for seg sant nok. Venstre går på sin side til valg som del av en borgerlig opposisjon som er villig til å samarbeide med Folkeaksjonen Nei til Bompenger (FNB). Samtidig fremstiller Bjercke det som at Venstre er et parti som kan levere bedre resultater i miljøpolitikken enn MDG. Det står ikke til troende.

I regjeringen som Venstre er en del av ser vi ingen miljøsatsing som kan måle seg med det som det rødgrønne byrådet i Oslo har fått til. Vi er i MDG stolte av at vi har løftet miljøsatsingen i kommunen videre siden 2015. Oslofolk liker det, ser vi på meningsmålingene. Og Oslo har blitt valgt til Europas miljøhovedstad for 2019!

Bjerckes kreative begrepsbruk vekker jo ens egen poetiske åre. Hvilken kreativ merkelapp kan vi finne på til Venstre, nå som denne leken er satt i gang? Jeg lander på ”liberal-masokisme”. Et liberal-masokistisk parti er et parti som står for liberale verdier når det gjelder innvandring og miljø, og som konsekvent velger å samarbeide med partier som er fundamentalt uenige. Gjennomslaget blir deretter.