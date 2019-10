Venstre frir til MDG: - Jeg er sjokkert

- Nå er Venstre i ferd med å miste fotfeste, mener MDG-topp Arild Hermstad.

I helgen er hele Venstre-ledelsen samlet til landskonferanse på Fornebu.

Partiet har laber oppslutning, og det er duket for en heftig intern lederkamp.

Midt oppi dette, åpner Trine Skei Grande for å skrote Frp til fordel for MDG. Hun sier til Aftenposten at hennes førstevalg er et gjenvalg av dagens regjering, men hun åpner opp for at valgvinneren MDG kan få komme inn i varmen.

– Det skjer interessante endringer i det politiske landskapet som gjør det vanskelig å forutse hva som skal skje om to år. Vi ser mer fragmentering, og at de store styringspartiene går nedover. Den grønne, liberale bølgen som vestlige demokratier opplever nå, kan også skje her.

Les også Grande åpner for å bytte ut Frp med MDG

MDG: - Jeg fikk hakeslepp

Nasjonal talsperson i MDG, Arild Hermstad, sier til Nettavisen at han fikk hakeslepp over Venstre-lederens flørt med MDG.

- Jeg fikk hakeslepp over at Venstre trenger en diskusjon om hvorvidt de skal samarbeide med et innvandringsfiendtlig parti, fullt av klima-skeptikere eller MDG, som er et fremtidsrettet, grønt parti, sier Hermstad til Nettavisen.

- Nei, nå er Venstre i ferd med å miste fotfeste og må fokusere på finne igjen sin identitet. Dette er rett og slett litt sjokkerende, sier han.

MDG mener Venstre-leder Trine Skei Grande må fokusere på å finne igjen Venstres identitet. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Tar det som en selvfølge at Venstre velger MDG

- Ser du for deg et mulig samarbeid i regjering med Venstre?

- Det Venstre burde diskutere nå, er om de kan sitte i regjering med Frp i to år til, sier han.

Når vi nærmer oss valget i 2021, kan mye være annerledes:

- Jeg tar det som en selvfølge at Venstre vil være på lag med MDG i stedet for Frp hvis det blir en reell situasjon, sier han.

- Men nå må de først finne tilbake til seg selv!

Valgets taper og vinner

Venstre-lederen mener regjeringen Solberg både trenger mer entusiasme og en «restart» og beklager at MDG takket nei til å lage et mindretallsbyråd med Venstre i Oslo.

Venstre fikk 3,9 prosent oppslutning ved høstens valg, mens MDG fikk 6,8 prosent.

Nettavisen har vært i kontakt med Frp-leder Siv Jensen, som foreløpig ikke vil kommentere dette utspillet.