Venstre mest fram i ny måling: - Føler vi har fått støtte i å hente hjem gutten

Venstre-leder Trine Skei Grande mener de blir premiert etter å ha hentet hjem IS-kvinnens barn.

Venstre går mest fram på Sentios januarmåling for Nettavisen. Partiet får en oppslutning på 4,1 prosent, som er fram 1,8 prosentpoeng fra krisemålingen for partiet i desember.

Dette er likevel så vidt over den magiske sperregrensen på fire prosent.

- Det føles alltid bra. Det er en grense som alltid driver og jakter på oss, sier Venstre-leder Trine Skei Grande om resultatet til Nettavisen.

Stortingsmålingen er imidlertid tatt opp før det ble kjent at Fremskrittspartiet (Frp) går ut av regjeringen, men etter at Venstre, Høyre og KrF satte sinnene i kok hos Frp ved å hente en IS-siktet kvinne og hennes barn til Norge.

- Venstre har en høyere lojalitet på denne målingen, og en skal ikke se bort ifra at saken om IS-kvinnen har aktivisert en del av velgerne som stemte Venstre i 2017, er analysen fra Martin Stubban hos Sentio.

I målingen er folk spurt om hva de ville stemt om det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp fra 14. januar til 18. januar, og har en feilmargin mellom 0,9 og 3,2 prosent.

KrF går mest tilbake

Mens Venstre går fram, går alle de andre regjeringspartiene tilbake i målingen. Mest tilbake går KrF, som faller 0,5 prosentpoeng, til en oppslutning på 3,0 prosent.

Høyre går tilbake 0,2 prosentpoeng, til en oppslutning på 20,6 prosent.

- Dette er ikke store bevegelsen, men vi har større ambisjoner. Det har vært noen krevende siste dager, men Høyre tar ansvar og skal sikre fortsatt trygg styring av landet, sier Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, til Nettavisen.

- Vi har mange gode resultater å vise til. Flere fullfører videregående, helsekøene har gått ned og vi har kuttet skatter og avgifter for vanlige folk. Men nå skal vi tenke fremover. Norge står overfor flere store utfordringer. Vi må kutte klimautslipp, skape nye lønnsomme jobber over hele landet og inkludere flere i arbeidslivet, sier Sanner.

Og Fremskrittspartiet, som altså straks flytter ut av regjeringskontorene, går tilbake fra 11,1 til 10,8 prosent. Frp hadde hatt sitt oppvaskmøte i stortingsgruppen om IS-kvinnen da målingen ble tatt opp.

- Det er nå mer spenning knyttet til tiden som ligger foran oss. Denne målingen har knapt noen utslag, sier Frp-leder Siv Jensen i en kommentar til Nettavisen.

På TV 2s måling tirsdag, gikk derimot Frp kraftig fram, til 14,6 prosent.

MEST TILBAKE: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad kommer dårligst ut av regjeringspartiene i januarmålingen til Nettavisen. Foto: (NTB scanpix)

Grande: - Kjenner igjen Venstre

Også Skei Grande tror hjemhentingen av IS-kvinnen og hennes antatt syke gutt, har premiert Venstre.

- Jeg føler veldig at vi har fått støtte i å hente hjem den gutten, sier hun fornøyd, og trekker i tillegg fram to andre saker hun tror er grunnen til framgangen.

- Rusreformen er en av de sakene som angår mange flere enn hva medieoppslagene tilsier. Jeg tror det er mange familier som er glad for at det tenkes nytt og at vi får en mer human politikk knyttet til de som har rusproblem, sier Skei Grande.

Den andre saken hun viser til er debatten om iskanten, som hun mener har vært en vekker for folk, ved at det må settes en grense knyttet til framtidig oljeboring.

- Lojaliteten øker også for Venstre. Hva tror du er grunnen til det?

- Jeg tror det er de sakene som gjør at folk kjenner igjen Venstre, sier Skei Grande.

KJENNER IGJEN: Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande mener folk kjenner Venstre bedre igjen etter at IS-kvinnen og hennes barn ble hentet hjem til Norge. Nå vil hun søke ulike flertall i Stortinget. Foto: (NTB scanpix)

- Har vårt førsteønske

På Nettavisens seks siste målinger, har det imidlertid ikke gått like bra for Venstre, med et gjennomsnittlig resultat på 3,5 prosent.

- Tror du Venstre vil styrke seg ytterligere nå som Frp går ut av regjeringen?

- Det har jeg ikke noe grunnlag for å si. Jeg tror det er politiske saker som er viktig, og mange av sakene har vi fått til med Fremskrittspartiet. Men klart den siste saken om barna vi har hentet hjem, har skilt oss, sier Skei Grande, og samtidig påpeker:

- Vi har jo nå den regjeringen vi gikk til valg på som førsteønske, så det tror jeg velgerne legger merke til.

- Når vil en ny regjering være på plass?

- Det må du spørre statsministeren om, det er ganske mange som må involveres, svarer Skei Grande, som heller ikke vil kommentere hvilke statsrådposter Venstre ønsker seg.

- Hvilke saker tror du blir vanskelige for dere nå som Frp er utenfor regjering?

- Vi har en frihet til å få til ulike flertall. Jeg håper vi får til mest mulig av det Fremskrittspartiet var med på på Granavollen, og så må vi sikkert også skaffe noen andre flertall, sier hun.

Her er resultatet for alle partiene:

Ap: - Starten på slutten for Erna



Også Arbeiderpartiet går fram i januarmålingen, til en oppslutning på 25,4 prosent. Dette er fram 1,2 prosentpoeng fra desember.

- Ap er inne i en positiv trend. Også de har økt sin lojalitet sammenlignet med desember-målingen. Trendene rett etter et valg har en tendens til å forsterke valgresultatet, og det virker som om Ap har kommet seg over en tung periode etter et dårlig valg, sier Stubban hos Sentio.

Dette er første gang etter valget at Ap er over 25 prosent på Sentios målinger.

- Vi er selvsagt glad for enda en måling i 2020 med framgang. Jeg tror vi har tjent på å snakke om Arbeiderpartiets egen politikk for mer rettferdighet og mindre forskjeller over hele landet, selv om vi den siste uka har hatt en regjering i full oppløsning, sier Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, til Nettavisen.

FRAM: Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng, er fornøyd med at partiet hennes går fram på Nettavisens måling. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Stenseng viser til at Arbeiderpartiets stortingsgruppe var i Nord-Norge i forrige uke, og snakket om hvordan de vil gi landsdelen «en ny retning med arbeidsplasser og velferd nært folk».

- Målingen bekrefter at regjeringskrisen er starten på slutten for Erna og høyreregjeringen. Folk er lei av spill og spetakkel, og ønsker en ny regjering som kjemper for dem, sier partisekretæren.

Vedum: - Beste noen gang

Samtidig går Senterpartiet fram igjen i målingen, etter å ha rast ned hele 4,4 prosentpoeng fra november til desember. Trygve Slagsvold Vedums parti får nå en oppslutning på 16,8 prosent, som er fram 1,2 prosentpoeng.

Partiet har også den høyeste lojaliteten blant partiene. 84 prosent av de som stemte på partiet ved stortingsvalget i 2017, sier de vil stemme på partiet igjen.

- Enkeltmålinger går litt opp og ned, men hvis dette hadde vært valgresultatet ville det vært det beste valgresultatet Senterpartiet har hatt noen gang, sier Vedum til Nettavisen.

FRAM IGJEN: Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, får en opptur igjen på januarmålingen etter å ha gått kraftig tilbake i desember. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Vedum tror diskusjonen om utenlandskabelen NorthConnect, som Senterpartiet har vært mot lenge, har betydning for de sterke tallene.

- Vi har vært det eneste partiet som har vært kraftig mot å bygge eksportkabelen for strøm, og nå kommer de andre partiene etter. Jeg tror folk ser at vi har vært mot hele tiden, sier han, og legger til:

- Og så tror jeg mange ser hvor idiotisk den type reformer som Vikar var, som bare skaper problemer og ikke løser noe. Nå hører vi har de ikke vil det selv engang, det Frp og Høyre har tvunget gjennom.

MDG: - Aldri stått sterkere

Like bra går det ikke for de andre partiene. Bortsett fra Venstre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, går resten av partiene på Stortinget tilbake.

Deriblant Miljøpartiet de Grønne (MDG), som faller 1,5 prosentpoeng, til et resultat på 5,4 prosent. MDGs talsperson, Une Aina Basthold, er likevel fornøyd.

- Vi går noe tilbake i denne målingen, men trenden over tid er den samme: Vi styrker oss på bekostning av partier som ikke klarer å levere på vår tids største krise, nemlig klimakrisen, sier Bastholm til Nettavisen.

TILBAKE: Nasjonal talsperson i MDG, Une Aina Bastholm, mener de står rekordsterkt til tross for at de går tilbake i Sentio-målingen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Til tross for tilbakegangen, mener hun de står rekordsterkt.

- Aldri før har vi stått sterkere i januar. Hadde denne målingen vært valgresultatet hadde vi mangedoblet oss på Stortinget, vektlegger hun, og legger til:

- Vi skal fortsette å være synlig og uredde på vegne av alle som er bekymret for om barna våre skal få samme frihet, velferd og muligheter som vi som er voksne i dag.

SV og Rødt går tilbake

Tilbake går også SV, fra 8,3 til 7,9 prosent (tilbake 0,4 prosentpoeng) og Rødt fra 5,6 til 4,5 prosent (tilbake 1,1 prosentpoeng).

Andre partier, deriblant Folkeaksjonen nei til mer bompenger, raser også videre nedover, til en oppslutning på kun 1,4 prosent.

Rødgrønt flertall øker

Målingen ville, som de siste måneders målinger, ha gitt et regjeringsskifte. Flertallet til de rødgrønne partiene har også økt fra desember. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ville fått 91 mandater på Stortinget. Dette er en økning på to mandater.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville alene fått 78 (tre flere enn desember).

Mens dagens regjeringsflertall, som straks blir ytterligere redusert, Høyre, Frp, Venstre og KrF, ville fått 58 stortingsrepresentanter. Høyre, Venstre og KrF ville endt med 43 representanter, altså langt fra flertall på Stortinget.

DEN GANG DA: Etter regjerings-exiten til Frp krymper regjeringens flertall ytterligere, og Erna Solberg er langt fra flertall på Stortinget. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Senterpartiet ville fått 14 nye stortingsrepresentanter, og endt med 33 representanter på Stortinget. MDG ville også økt sin stortingsgruppe kraftig, fra dagens ene til 9, mens Høyre og Frp ville mistet henholdsvis 10 og ni representanter - og endt med 45 og 27 representanter på Stortinget.

Arbeiderpartiet ville mistet fire representanter, og fått en stortingsgruppe på 45 personer, Rødt ville styrket seg fra én til sju representanter mens KrF ville mistet alle sine representanter unntatt én.

Venstre-velgere til Høyre

Ifølge bakgrunnstallene til målingen er det andre partier, deriblant Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som har flest usikre velgere. 40 prosent av de som stemte på disse partiene sier de nå er usikre på om de vil stemme på partiene igjen.

Mange usikre velgere har også KrF (24,4 prosent), Venstre (23,3 prosent) og Fremskrittspartiet (20,6 prosent).

Venstre har dessuten færrest lojale velgere, selv om antall lojale velgere har økt fra 26,5 prosent til 46,7 prosent fra forrige måned. Tallene viser samtidig at det er Senterpartiet (83,8 prosent), Rødt (75 prosent) og Arbeiderpartiet (72,1 prosent) som har klart flest lojale velgere.

Bakgrunnstallene viser også at Arbeiderpartiet har mistet flest velgere til Senterpartiet siden valget i 2017. Frp har mistet flest velgere til Høyre, Høyre og KrF flest til Senterpartiet, Rødt flest til Ap, Senterpartiet flest til SV og Rødt og SV flest velgere til Ap. Venstre har mistet flest velgere til Høyre - og MDG flest til Rødt.