Venstre og Frp: Nå krangler de igjen

Helgefreden varte ikke lenge.

Sent fredag kveld kom regjeringen til enighet om en bompengeløsning, etter mange uker tautrekking.

Men mandag morgen krangler de videre om hvem som «vant», bilistene eller kollektiv - på Politisk kvarter på NRK. Der barket Frps nestleder Sylvi Listhaug sammen mot Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Frps nestleder Sylvi Listhaug mener partiet har fått «veldig gode gjennomslag for å redusere bompengebelastningen».

– Vi er det eneste partiet som har ønsket det i mange år, og har fått med oss de tre andre partiene i riktig retning. Vi skal redusere bompengebelastningen med 14 milliarder de neste tre årene, sier Listhaug - og la til at partiet har en forkjærlighet for bilistene.

– Vi har en klimakrise, ingen bompengekrise. Det reflekterer denne enigheten. Nullvekstmålet, altså at det ikke skal flere biler inn i de store byene, ligger fast, sa Elvestuen.

Mandag 26. august er leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, gjesteredaktør i Nettavisen. Foto: Heidi Schei Lilleås

Full forvirring i Oslo

Oslo Venstres forslag om å doble bompengene i Oslo i rushen, svarer de slik på:

- Helt uaktuelt. Det har også Frp og Høyre i Oslo gitt uttrykk for, så det kommer ikke til å skje, sa Listhaug.

Elvestuen på sin side mener dette er fullt mulig innenfor fredagens avtale.

Det er ikke bare opposisjonen som ser ulikt på dette, for mens miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) vil øke bompengene i Oslo, avviser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) det.

- Vi må ikke skyve flere folk til FNB

- Det virker som det er to ulike tolkninger av fredagens løsning, men det mest skremmende er at MDG bare avviser at man kan gjøre noe, sier Lunde til Nettavisen oppgitt - og fortsetter:

- MDG vil bare øke bomprisene. Vi sier i alle fall at det mulig å gjøre noe mer, både investere i økt kollektivtilbud og redusere bompengebelastningen ved å innføre tre timer fri på ettermiddagen.

Hun er klinkende klar:

- Jeg synes ikke vi skal konkurrere om hvem som best eller verst, men finne praktiske løsninger. Vi må også tolke signalene vi får. Når Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) får ni prosent på en av målingene, er det er signal alle Oslo-politikere må ta til seg, både på høyre- og venstresiden.

- Nå begynner folk å bli lei

Hvis ikke, frykter hun at det vil bli enda mer opprør og at enda flere stemmer går til FNB.

- Vi må ikke skyve flere folk ut til et parti som kommer inn som en protestaksjon.

- Hva tenker du om at denne saken tar stor plass i nyhetsbildet også denne uken?

- Nå tror jeg folk begynner å bli lei. Nå må vi finne en løsningen. Regjeringen har forsøkt å legge frem en løsning som skal balansere behovet for et grønt skifte, men også et behov for å investere i infrastruktur. Og jeg forstår godt at bilistene blir lei av at de skal betale inn 99 prosent som går til kollektivløsninger og byutvikling.

- Det hadde vært smart å ta det signalet, uansett hvor man står i den saken, avslutter hun.