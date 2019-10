Venstre og Frp:  Nå krangler de igjen

Oljeeventyret splitter regjeringskameratene.

FORNEBU (Nettavisen): Det er politisk dugnadsånd å spore hos Venstre-politikere.

Og - nå varsles en radikal omlegging av oljepolitikken:

Venstre vil at Barentshavet i nord skal vernes mot olje- og gassvirksomhet og flytte iskanten sørover.

– Det må bli slutt på den tiden der vi leter etter mer olje, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i sin tale.

Til våren skal klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen legge fram både en plan for hvordan Norge skal nå klimakuttmålene og en plan for Barentshavet.

Venstres landsstyre vedtok lørdag en uttalelse om at olje må bli liggende i bakken og at det skal gis varig vern til Barentshavet mot oljeboring.

Søviknes: - Det kan Venstre bare glemme

Det får Frps Terje Søviknes til å si at det kan Venstre «bare glemme». Han mener dette er både «useriøst» og «uaktuelt».

– Vi har en lang og stolt tradisjon i forvaltning av norsk sokkel, basert på kunnskap. Sånn må det være i Barentshavet og. Da blir det useriøst av Venstre å forskuttere behandlingen av forvaltningensplanen for Barentshavet nå gjennom partipolitiske vedtak før planen og hele kunnskapsgrunnlaget er fremmet til politisk behandling i Regjering og Storting, sier Søviknes til TV 2.

Terje Søviknes er slett ikke fornøyd. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Elvestuen slår tilbake

Nettavisen snakket med Elvestuen i en pause på Fornebu.

- Hva vil du si til Søviknes, som mener dette er helt uaktuelt?

- Dette er å følge opp Granavolden-plattformen, hvor vi sier at vi ikke skal ha petroleumsvirksomhet innenfor iskanten og det er å følge opp et stortingsvedtak fra sist periode, hvor Stortinget ba om at i en ny forvaltningsplan om Barentshavet skal vi sette definisjonen av iskant-sonen og vi skal følge opp faglige råd, sier Elvestuen til Nettavisen.

- Landsstyret i Venstre gir tydelig signal om at Barentshavet nord ikke bør åpnes, det er ikke åpnet i dag, og at vi har en iskant-sone som defineres lengre sør, i tråd med det faglige rådet som er kommet, legger han til.

- Ikke tatt en endelig beslutning

- Forstår du hvorfor Frp reagerer på dette landsmøtevedtaket?

- Nå er det ikke tatt noen endelig beslutning i regjeringen, men dette er i tråd med det jeg selv har uttrykt tideligere i sommer og i tråd med Granavolden-plattformen og tidligere stortingsvedtak .

Der står det at:

«Ved revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten vil regjeringen legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær verdifulle og sårbare områder (SVO).»