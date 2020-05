Venstre-politiker åpner for å stemme imot regjeringen

Det egges til strid på Stortinget tirsdag.





Forslagene om å endre bioteknologiloven skaper stor ståhei.

KrF har fått gjennomslag for full sal til votering og jobber intenst for å overtale Frp-ere på sin side.

I Venstre murres det også.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) vurderer å stemme imot egen regjering.

-Jeg har varslet stortingsgruppa i Venstre om at dette er en krevende sak for meg. Lojaliteten til regjeringsprosjektet veier tungt, men ved å stille med full gruppe, har KrF gjort dette til et samvittighetsspørsmål for hver enkelt representant. Det må jeg forholde meg til, sier Kjenseth til Dagbladet.

SKEPTISK: Venstres Ketil Kjenseth er fortsatt i tenkeboksen. Foto: Paul Weaver

Det er stikk i strid med hva Venstres parlamentariske leder Terje Breivik sa i helgen om at partiet ville stemme lojalt i tråd med regjeringserklæringen.

- Jeg har ikke bestemt meg ennå. Jeg vil iallfall se an de løse forslagene som skal leveres før klokken 10 i morgen, før jeg tar en beslutning.

Kjenseth sier han er fullt på linje med forslagene til endringer i bioteknologiloven som Ap, SV og Frp har fremmet.

Tybring-Gjedde: - Må følge min samvittighet

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sa til Nettavisen før helgen at han vet fire Frp-ere vurderer å følge sin overbevisning og stemme imot Frps stortingsgruppe.