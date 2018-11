Venstre-politiker nektes å tale fordi han er mann

Kvinnegruppen Ottar nekter Jan Erik Søndeland å tale under abortdemonstrasjon i Stavanger på lørdag.

– Kvinnegruppen Ottar sier at jeg ikke får gå på talerstolen. Grunnen til det er at jeg er mann, forteller Venstre-politikeren til NRK.

I utgangspunktet skulle en kvinnelig partikollega tale under abortdemonstrasjonen på lørdag i Stavanger, men så ble hun syk.

I HARDT VÆR: Tusenvis over hele landet skal demonstrere på lørdag mot Erna Solberg sitt abortutspill.

Byen er en av 28 forskjellige steder i Norge, hvor det skal arrangeres demonstrasjoner på lørdag, etter at statsminister Erna Solberg har varslet om at det kan bli endringer i abortloven.

Søndeland, som er Venstres ordførerkandidat i Stavanger, trodde da at han skulle ta over for å holde appellen, men kvinnegruppen Ottar setter ned foten.

Organisasjonssekretær Asta Beate Haaland sier til allmennkringkasteren, at «det er typisk at kvinner må vike for menn». Hun nevner videre at dette skjer altfor ofte i saker med stor oppmerksomhet.

Rister på hodet

Søndeland er på sin side sterkt uenig med Haaland. Venstre-politikeren uttaler at han ikke trodde slikt kunne skje i 2018, men uansett hvor uenig Søndeland er med kvinnegruppen, så kommer han ingen vei.





Les også: Flertall i KrF mener abortsaken var viktig for veivalget





- Denne dagen er det faktisk kvinnene som skal få lov å holde appellene. Det er kvinners kropp og våre liv det handler om. Dermed er det kvinnene som skal tale, fastslår Randi Mobekk i Kvinnegruppen Ottar til NRK













