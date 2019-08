Venstre skal ha stilt fire absolutte krav til Erna Solberg

Trine Skei Grande skal ha kommet med fire absolutte krav til statsministeren under onsdagens krisemøte, det melder Aftenposten.

Bompengekrisen har preget regjeringspartiene den siste tiden, som søndag endte med at Siv Jensen gjorde det klart at Frp var ferdig med å forhandle om bompenger. Venstre sa klart ifra om at de ville fortsette forhandlingene.

Fire dager senere ser ikke den fastlåste bompengestriden i regjeringen ut til å ha kommet noe videre – i hvert fall ikke utad.

Onsdag ble det avholdt et møte mellom lederne i KrF, Høyre og Venstre i statsministerboligen. Aftenposten melder nå at Trine Skei Grande skal ha kommet med fire absolutte krav overfor Erna Solberg under møtet:

Nullvekstmålet skal ligge fast.

Ingen flere biler inn til byene (nullvekstmålet) er en forutsetning for å bevilge midler til bomreduksjon. Kan det ikke sannsynliggjøres nullvekst, blir det ikke noe økt statlig bidrag til kutt i bompenger.

Balansen mellom kollektiv og bomreduksjoner må endres. Kollektiv må styrkes mer enn bomreduksjoner i forhold til Granavold-plattformen (regjeringens politiske plattform).

Bomreduksjoner som del av styrkede bypakker kan aksepteres, men må skaleres ned som del av 70-prosenten.

Det er ikke kjent om partilederne møttes til samtaler om bompenger torsdag, eller om de skal møtes fredag.

Tidligere denne uken og på tampen av forrige uke har både Erna Solberg dratt tidlig hjem fra Island, og Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad har avbrutt valgkampen på Sørlandet, for å ta tak i bompengekrisen. Siv Jensen har siden søndag fastholdt at partiet er ferdig med forhandlinger, og dro til skogs med familien i stedet.

– Nå skal vi jobbe sammen med de andre partiene for å finne løsninger, for å få bedre luft i byene våre, kutte utslipp, sørge for at vi fortsetter med det som vi allerede har gjort, sa Grande til NTB onsdag.