Venstre sliter på målingene: - Det har vært en permanent støysending

Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum tror stortingsvalget neste år blir en sperregrensethriller.

Venstre har den siste tiden slitt med oppslutningen på meningsmålingene. I Nettavisen og Sentios stortingsmåling for september, fikk partiet et resultat på kun 2,6 prosent.

Det siste året har regjeringspartiet vært over sperregrensen på fire prosent bare to ganger på Sentios målinger, og havner Venstre under den avgjørende grensen i stortingsvalget om ett år, kan det bety slutten for Erna Solberg (H) som statsminister.

Kampen mot sperregrensen blir derfor en kamp for tilværelsen for Venstres nye leder, som skal velges på Venstres landsmøte på Gardermoen i helgen.

- Det blir en sperregrensethriller, konstaterer tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum overfor Nettavisen.

Les også: Leder-thriller i Venstre: Dette svarer Abid Raja hvis hans navn kommer opp

Venstres gjennomsnitt på alle målingene i Norge i september, er 3,1 prosent ifølge oversikten til nettstedet pollofpolls. Dette er noe høyere enn snittet i august (2,9).

Partiene som havner over sperregrensen får såkalte utjevningsmandater på Stortinget, så grensen er svært avgjørende for et parti. Med et resultat på 2,6 prosent ville Venstre mistet seks av sine åtte stortingsrepresentanter, og sittet igjen med to.

Venstres oppslutning på Senios målinger i år:

Fikk over 50 prosent

Venstre har imidlertid en lang historie å vise til, med særdeles gode resultater. Partiet ble stiftet i 1884, og er Norges eldste parti. I stortingsvalget i 1900 fikk partiet over halvparten av stemmene i Norge, men siden den gangen har oppslutningen gått nedover samtidig som stadig flere partier ble etablert.

I stortingsvalget i 1930 fikk Venstre 20,2 prosent av stemmene, men dette ble halvert i 1953, da de fikk 10 prosent av stemmene. Etter en liten dupp i et par valg, var partiet tilbake på 10-tallet i 1965 - og i 1969 var antall stemmer redusert til 9,4 prosent.

Deretter raste oppslutningen, og det det gamle partiet lå på 3-tallet helt fram til 1997, da partiet igjen karret seg over sperregrensen og fikk 4,5 prosent av stemmene. I stortingsvalget i 2001 havnet Venstre igjen under sperregrensen med 3,9 prosent, og i 2005 gikk de opp til 5,9 prosent. Deretter var det tilbake til 3,9 prosent i stortingsvalget i 2009, før de fikk 5,2 prosent i 2013 og 4,4 prosent i 2017.

Les også: Måling: Verste Ap-resultat på 17 år

Dørum: - Permanent støysending

En som kjenner Venstres historie og kampen mot sperregrensen godt, er tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum, som var partileder fra 1982-1986, og fra 1992-1996.

- Jeg har jo vært med i disse rundene, både over og under sperregrensen. Siden ordningen med utjevningsmandater ble innført i 1999, så har vi fire ganger vært under fire prosent - og fire ganger vært over, forteller Dørum til Nettavisen.

OVER OG UNDER: Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum kjenner godt til kampen mot sperregrensen på fire prosent, og tror neste års valg blir ekstra spennende, særlig for Venstre. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

- Har lederdiskusjonen ødelagt mye for Venstres oppslutning?

- Innad har lederdiskusjon vært lederdiskusjon, men for mange velgere utad har det vært en permanent støysending som har gjort av folk så vidt har sett at Venstre har en praktisk politikk i viktige spørsmål, sier Dørum.

Han mener suksessoppskriften framover er klar:

- Vi må ha fokus på politikk, det er det som gir muligheter. Vi sitter i regjering med tre statsråder, så vi har gode muligheter til det, sier den tidligere Venstre-lederen.

Dørum mener de også ser noen tegn i flere fylkesmålinger at det er blitt positivt mottatt at det kom en samlet innstilling fra valgkomiteen for en ny Venstre-ledelse, med Guri Melby som ny partileder.

- Valgkampen står og faller på at velgerne ser at Venstre kan levere noe som er viktig, og så tror jeg Venstre med Guri Melby får en leder som mange har en vennligsinnet oppfatning av, også utenfor Venstres rekker, sier han.

Han legger også til litt skryt til avtroppende leder Trine Skei Grande:

- Det må jo sies her at Trine Skei Grande og hennes lederteam har brakt Venstre over sperregrensen to ganger på rad, og det er det ingen som har gjort før i de åtte årene vi har hatt ordningen med utjevningsmandater, sier han.

Les også: Guri Melby: - Glad de mener min måte å være på er riktig for Venstre

- Mye som kan skje

Dørum mener det særlig er to saker Venstre må vise seg fram på det neste året.

- Av de to viktigste sakene Venstre har vært opptatt av, miljø og skole, så er de viktigst også hos velgerne. Da er det hardt arbeid i hverdagens praktiske politikk som gjør forskjell til slutt, sier han, og legger til:

- Så er det selvfølgelig for Venstre viktig hvordan man gjør det i Oslo og Akershus.

Han tror også at partiets nye leder vil bidra positivt til å nå målet om en oppslutning over sperregrensen.

- Jeg tror at den nye lederen i Venstre, som er opptatt av å finne løsninger for folk i hverdagen i viktige spørsmål for miljø, utdanning og for de som skaper bedrifter, gründerne, er viktig for Venstre. Hun har åpenbart en vilje til å stå i virkeligheten til å nå fram med løsninger, sier Dørum.

Men han understreker samtidig at ett år er lang tid i politikken.

- Så mye kan skje, men jeg tror det blir en sperregrensethriller for flere partier - og definitivt for Venstre, sier han.

Les også: Moxnes ber om avklaring: - Frykter en slalåmregjering med Støre



Venstre: - Ikke fornøyde

Selv om Venstre gikk fram fra 2,1 til 2,6 prosent på Nettavisens septembermåling, var ikke partiets generalsekretær fornøyd:

- Det er hyggelig å se at vi går fram på de fleste målinger for tiden, men vi har et stykke igjen før vi er fornøyde. Vi skal jobbe hardt for å løfte oss i valgkampen og jeg har god tro på at vi skal klare det. Om man ønsker Erna som statsminister istedenfor Støre må man stemme på oss, sa generalsekretær Marit Meyer til Nettavisen.

I helgen møtes Venstre til landsmøte på Gardermoen. Og om ett år vet vi fasiten om partiet denne gangen havner over den magiske sperregrensen - og fortsatt får sitte i regjering.

Stortingsvalget avholdes den 13. september 2021.