Venstre stålsetter seg for måneder med lederjakt

Til våren kan det bli vinn eller forsvinn for Venstre-leder Trine Skei Grande. Nå kjemper partiet mot måneder med lederspekulasjoner og intriger.

En som er urolig, er Venstre-lederen selv.

– Det som bekymrer meg, er at dersom lederstøyen skal foregå i all offentlighet og ikke i de foraene der den bør skje, så vil den ta mye av fokuset fra de politiske sakene, sier Grande til NTB.

Ber om ro

Hun håper valgkomiteen nå får ro til å gjøre jobben sin.

– Men det er helt i orden at man diskuterer dette internt i partiet og i styrer rundt omkring, understreker Venstre-lederen, som selv stiller til gjenvalg etter å ha ledet partiet i snart ti år. Men flere lokallag, blant dem Bergen og Viken Venstre, samt Unge Venstre og Venstrekvinnelaget, ønsker et lederskifte.

Leder for Venstres valgkomité Per A. Thorbjørnsen gikk selv opp på talerstolen på Venstres landskonferanse i helgen og manet innstendig de 355 delegatene om å unngå å komme med anonyme utspill og spekulasjoner i pressen.

– Jeg merket en varme og begeistring da jeg sa det. Så jeg tror organisasjonen ønsket å høre dette, sier Thorbjørnsen til NTB.

– Noe støy må vi tåle. Men den støyen som går på anonymitet og snakke hverandre ned, den kan vi ikke ha, sier han.

Nytt grep

Thorbjørnsen reiste selv land og strand rundt og ba lokallagene komme med innspill til lederkabalen. Det resulterte i over 1.500 eposter med til sammen 360 forslag til de 27 vervene som skal bekles.

– Det var et nytt organisatorisk grep for å komme i forkant av en potensielt konfliktfylt situasjon. Vi visste jo at det var uro og diskusjon, og det å vise at vi ville involvere medlemmene, tenkte vi ville være en gest og bidra til å skape et rom for diskusjon, sier han.

– Vil dette bidra til å dempe støyen rundt ledervalget?

– Det vil jo vise seg. Det skal jo ikke mange til for å lage støy, men jeg er overbevist om at det store flertallet i partiet skjønner at valgkomiteen nå trenger ro. Så blir det baluba igjen når vi kommer med innstillingen til våren, sier Thorbjørnsen.

Innstillingen skal senest være klar 6. mars, opplyser han. Selve ledervalget skjer på Venstres landsmøte i april neste år.

– Vil bli annerledes

Flere har pekt på Sveinung Rotevatn som ny Venstre-leder. Selv frykter han ikke at lederdebatten vil overskygge de politiske sakene.

– Vi har hatt tøffe runder på personvalg før. Dette skal vi klare å kombinere, sier han.

Fylkesleder Torgeir Anda i Trøndelag Venstre peker på at støy forhindrer politiske budskap i å nå fram.

– Nå må vi jobbe for å ha minst mulig støy og mest mulig politikk. Så enkelt er det, sier han.

– Tror du det kommer til å bli sånn?

– Ja. Jeg tror det kommer til å bli helt annerledes de neste månedene enn det har vært den siste tiden, sier han.

