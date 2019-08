Venstre-topp mener det blir vanskelig å sitte i regjering om bompengene kuttes

Venstre-nestleder Guri Melby sier partiet hennes ikke har noe å gi i bompengeforhandlingene med Frp. - Vær ærlige, svarer Frp-politiker.

ARENDAL (Nettavisen): I mandagens partilederdebatt i Arendal, sa statsminister Erna Solberg (H) at hun hadde tro på en bompengeenighet i regjeringen.

Samtidig sa Frp-leder Siv Jensen at det nærmer seg en løsning. Jensen står fast ved at bompengene må reduseres, slik hennes sentralstyre så tydelig krevde før sommeren.

Men regjeringspartner Venstre kan stikke kjepper i hjulene for Jensen. For Venstre-nestleder Guri Melby mener partiet ikke har noe å gi på bompenger.

- Jeg mener vi har vært veldig tydelige på vårt syn hele tida. Det viktigste for oss er å sikre at vi får gjennomført bymiljøavtalene og mange av de veiutbyggingsprosjektene som er vedtatt. Da trenger man bompenger for å realisere dem. Det er ikke noe rom for å kutte i det, slår Melby fast overfor Nettavisen.

- Ingen behov for endringer

Melby påpeker at man også trenger bompengene for å redusere veitrafikken, særlig i de store byene.

- Så vi ser ingen behov for å gjøre noen endringer. Det vi har sagt er at om man skal redusere noe, så må man heller redusere pengebruken på store veiprosjekt. Det vil selvfølgelig få den totale bompengebelastningen ned, sier hun.

BOM-BOM: 1.jun begynte 52 nye bomstasjoner å ta inn penger i Oslo, og det vil Fremskrittspartiet gjøre noe med. Nå krever de reduksjon i bompengene, men møter lite forståelse hos regjeringspartner Venstre. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

- Men Frp har jo en helt annen holdning, og mener at bompengene absolutt skal ned. Hvordan skal dere da klare å finne en løsning?

- Jeg mener at man fant fram til gode kompromiss på Granavolden. Der var man veldig tydelig på at disse byvekstavtalene er noe som skal videreføres. Og så fikk Frp noen mindre gjennomslag, for eksempel noe som også vi er enige om, hvordan vi kan se på at det er sosialt rettferdig, sier Venstre-nestlederen, og legger til:

- Jeg ser ikke hva som er handlingsrommet utover det vi fikk til på Granavolden.

- Føler seg nok pustet i nakken

- Så slik du ser det er det vanskelig for dere å gi noe på bompenger?

- Ja, absolutt, svarer Melby.

Hun vektlegger samtidig at hun ikke kjenner til status på forhandlingene som pågår.

- Det er jo under et halvt år siden vi forhandlet på Granavolden. Det er en god plattform, og jeg ser ingen grunn til å endre på den, sier hun.

Melby mener årsaken til Frps krav likevel kommer nå, er at de har fått litt panikk på grunn av framgangen til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

- Jeg tror nok de føler at de er litt pustet i nakken av bompengepartiet, og så klart av den reelle motstanden som er mange steder, sier hun.

- Vanskelig å sitte i regjering

- Blir det vanskelig å for Venstre å sitte i regjering hvis bompengene nå reduseres?

- Ja. Samferdselspolitikken er kanskje det området vi har jobbet hardest for å få en enighet mellom partier som har litt ulike utgangspunkt. Der Frp gikk inn i regjering for å få en veldig sterk veisatsing, mens Venstre gikk inn i regjeringen for å få en sterk kollektivsatsing. Da trenger vi brukerfinansiering, og hvis vi tar bort det er det lite igjen av den enigheten, mener Melby.

- Men kan dere sitte i regjering med en bompengereduksjon?

- Det kan ikke jeg svare på, sier hun til slutt.

- Venstre bør være ærlige

Frps førstekandidat i kommunevalget i Oslo, Aina Stenersen, slår imidlertid tilbake mot Melby.

- Jeg tror det er lurt av Venstre å begynne med å være ærlige om at man jobber med en bompengeløsning i regjeringen, sier Stenersen til Nettavisen.

UENIG: Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, aksjonerte mot de nye bomstasjonene på Østre Aker i Oslo tidligere i sommer. Hun mener Venstre må slutte å lure velgerne, og sier man fint kan finne en løsning om bompenge.r Foto: (NTB scanpix)

Hun forteller at Oslo Frp har foreslått i innspill til Nasjonal Transportplan (NTP), å øke den statlige finansieringsandelen i veiprosjekter, på linje med Venstre.

- I en rekke sammenhenger sier Venstre at de ikke har noe å gi, så kommer innspillet om 70 prosent statlig finansiering fra Venstre, sier Stenersen og legger til:

- Venstre må slutte med å tro at de kan lure velgerne. Bompenger kan man fint finne en god løsning på, også ved en økt kommunal egenandel, samt med økt finansiering fra staten. Det er god økonomisk politikk, og en god samferdselspolitikk, sier hun.

Dale: - Ingen kommentar

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som også er til stede på Arendalsuka tirsdag, sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere bompengeforhandlingene som pågår i regjeringen.

Han vil heller ikke si hva som er viktig for Frp å få gjennomslag for i forhandlingene.

INGEN KOMMENTAR: Samferdselsminister Jon Georg Dale vil tirsdag ikke kommentere bompengeforhandlingene i regjeringen. Foto: (NTB scanpix)

Ifølge VG jobbes det nå med flere spor: Den totale bompengegjelden kan bli redusert, det kan bli økt støtte til kollektivtransport i byene, det utredes et skattefradrag for ekstra høye utgifter til bompenger, det kan bli lavere satser, og kommunene kan bli pålagt å betale mer for veibygging de ellers måtte dekke selv, innenfor bypakkene.

Under partilederdebatten mandag innrømmet også statsminister Erna Solberg at det kanskje har blitt litt for mye bompenger.

- Jeg mener vi skal lytte når folk gir et så klart og tydelig signal om at vi kanskje har strukket strikken litt langt. Bompengene er krevende i hverdagen til folk. Det blir mye penger, sa Solberg.

Se video: Partilederne kommenterer partilederdebatten: