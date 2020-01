Venstre lover å se på Frps kravliste til Erna Solberg, men KrF-lederen mener det ikke er grunnlag å presse gjennom en ny kravliste.

Onsdag gikk Frp-leder Siv Jensen hardt ut mot eget regjeringsprosjekt, som hun kalte grå og kjedelig, og varslet nye krav til statsminister Erna Solberg (H) for at Fremskrittspartiet fortsatt skal sitte i regjering.

Bakgrunnen for striden er at de andre regjeringspartiene henter hjem en IS-siktet kvinne og hennes alvorlig syke sønn til Norge. Det har satt sinnene i kok i Frp.

Venstre-politiker Carl Erik Grimstad sukker oppgitt:

- Det ser ut som vi må drive politikk dag for dag her. Det er selvfølgelig ikke veldig gunstig for samarbeidet i regjeringen, å drive politikk basert på trusler, sier han til Nettavisen om det siste døgnets regjeringsdrama.

Les også: Raja fikk beskjed om å ta med seg «IS-barna og reise og ryke» - slik svarer han

- Skal se på kravliste

For mens Frp er rasende og truer med regjerings-exit, er Grimstad og hans partikolleger glade for at den syke gutten og hans mor kommer til Norge torsdag.

- Nå må det sies at Frp også har moderert seg siden uttalelsen som kom på Politisk kvarter på NRK onsdag, der Jon Helgheim (Frps innvandringspolitisk talsperson, red. anm), sa at det skal koste. Det er en måte å uttrykke seg på som jeg synes er uheldig, sier Grimstad.

Han mener regjeringspartiene nå er nødt til å bedre kommunikasjonen.

- Nå må vi lære oss å snakke sammen på en bedre måte, og Venstre skal bidra til det. Hvis det kommer en slik liste fra Frp, så skal vi se på den - og så får vi agere på den. Men jeg vil ikke forskuttere noen av reaksjonene, sånn kan vi ikke holde på, sier han.

KRAV: Frp-leder Siv Jensen møtte Frps stortingsgruppe for å diskutere hjemhentingen av IS-kvinnen onsdag ettermiddag, og etterpå sa hun at begeret nå for fullt og at Frp krever mer gjennomslag i regjeringen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Det er opp til Frp

- Hva tenker du om at Frp truer med å gå ut av regjeringen?

- Det må bli helt opp til Frp. Denne regjeringen sitter inntil vi ikke lenger har den regjeringen vi har. Det vil være helt feil om de andre tre partiene skal mene noe om Frp skal sitte i regjering. Det er partiets eget valg, selvfølgelig, sier Grimstad.

- Men har dere noe å gi til Frp?

- På hvilket felt? Det kan vel ingen svare på. Rent generelt er vi i samme båt og må forholde oss til det, sier han, uten at han ønsker å utdype det.

Ropstad: - Jeg er uenig



KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener imidlertid at Frp ikke har noen grunn til å presse gjennom nye seire.

- Frp sa noe helt annet på tirsdag enn de gjør nå. Det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke et grunnlag for at Frp skal kunne presse igjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, skriver han på Facebook torsdag.

IKKE GRUNNLAG: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener det at regjeringen hjelper et sykt barn ikke gir noen grunnlag for at Frp skal kunne kreve nye gjennomslag.

Ropstad sier han heller ikke kjenner seg igjen i Jensens beskrivelser.

- Det hevdes at denne regjeringen er grå og kjedelig, det er jeg uenig i. Regjeringen har vist barmhjertighet, skriver han.

Han mener det som er viktig i denne saken, er at barna er på vei til trygghet og helsehjelp i Norge. Han forventer også at politiet tar hånd om kvinnen.

Les også Om begeret er fullt, kan du jo godt bare få et større

- Jeg respekterer at Frp er uenig i saken, men når det hevdes at vi ikke ivaretar sikkerheten til norske borgere så reagerer jeg. Vi som har satt oss inn i saken vet sikkerhet er prioritert, skriver Ropstad, og legger til:

- I Norge kan personer med tilknytting til terrororganisasjoner dømmes og settes i fengsel. Nettopp sikkerhet var begrunnelsen for at USA allerede i november ba europeiske land hente ut sine statsborgere som hadde tilknytning til IS.

- Ser kreftene de utløser



Situasjonen ble ytterligere tilspisset mellom regjeringspartiene onsdag kveld, da stortingsrepresentant Abid Raja (V) gikk ut i NRK og sa at alle norske barn i flyktningleire bør få komme tilbake til Norge, også hvis det innebærer at mødrene deres må bli med.

Like etterpå delte fylkeslederen i Troms og Finnmark Frp et Facebook-innlegg der Raja kalles islamist - noe Venstre reagerte sterkt på.

- Dette er en sak som Frp må skjønne utviklingen i. De ser hvilke krefter de utløser, mener Grimstad, som sier han er fornøyd med Jensens uttalelser på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen, der hun slår fast at Raja ikke er en islamist.

- Det er veldig viktig å få tonet ned retorikken, sier han.

FÅR STØTTE: Stortingsrepresentant Abid Raja får støtte fra Grimstad for sine uttalelser om at alle IS-barn må hentes hjem til Norge. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Ingen løs kanon

Han sier Raja har full støtte i Venstre, og at han bare har fortalt om partiets politikk.

- Vi har stått fast ved at barna er vår virkelige motivasjon for å gjøre noe i en slik situasjon. Det er barna som er i våre tanker først og fremst, sier Grimstad, og påpeker:

- Man kan ikke vingle i det spørsmålet, så dette er ikke en løs kanon, det er en kanon som gikk av for lenge siden.

Da Jensen møtte pressen etter krisemøtet i Frps stortingsgruppe på Stortinget onsdag, sa hun at Solberg og Høyre i alt for stor grad har lent seg til KrF og Venstre.

- Nå er begeret fullt. Vi vil ikke sitte i regjering for enhver pris, sa Jensen og varslet en avklaring på situasjonen i løpet av januar.