Venstre-topper: - Trekk deg, Trine!

Med tungt hjerte går Hallstein Bjercke ut mot sin partileder.

SISTE: - Det er ennå ikke klart om valgkomiteen i Venstre holder pressekonferanse torsdag klokken 18, presiserer leder Per A. Thorbjørnsen i valgkomiteen overfor Nettavisen klokken 14.40, etter at DN meldte at pressekonferansen er fremskyndet.

Maktkampen i Venstre tilspisses før valgkomiteens innstilling fredag.

Både leder Hallstein Bjercke og nestleder Marit Vea i Venstres bystyregruppe ber Trine Skei Grande om å trekke seg, skriver Dagbladet.

- Dette synes jeg er tungt og vanskelig å si. Jeg har vært Trines støttespiller i 20 år og jobbet tett sammen med henne i mange år, men i går fortalte jeg valgkomiteens leder at jeg mener det er riktig at Venstre velger en ny partileder på landsmøtet i år, sier Hallstein Bjercke til avisen.

- Først og fremst lyttet til seg selv

Onsdag gikk første nestleder Ola Elvestuen knallhardt ut mot Venstre-leder Trine Skei Grande i TV 2.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sa han - og fikk aller mest støtte fra sin tidligere rådgiver, statssekretær Atle Hamar.

Snart får vi svar på hvem valgkomiteen i Venstre ønsker inn i ledelsen frem mot stortingsvalget i 2021. Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Trine Skei Grande har alle lyst. Foto: Heidi Schei Lilleås





- Hennes tid bør være forbi

Bjercke mener nok er nok:

- Trine har vært en fantastisk politiker for Venstre. Hun er en fantastisk statsråd. Men jeg tror tiden hennes som partileder, bør være forbi. Jeg tror ikke hun kan klare å gjenreise den autoriteten integriteten og tilliten du må ha for å kunne være en god partileder for Venstre framover, sier Bjercke til Dagbladet.

Nettavisen har vært i kontakt med Bjercke for en utfyllende kommentar.

Terje Breivik: - Nope!

Nettavisen har spurt nestleder Terje Brevik om han vil kommentere den pågående lederkampen:

- Nope, det vil eg ikkje, svarer han Nettavisen torsdag.

Breivik vil også fortsette i ledelsen, i likhet med Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Iselin Nybø, for å nevne noen.

- Håper på stort flertall

Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) er også ordknapp om den pågående rivaliseringen i toppen.

- Nei, jeg er spent på valgkomiteens innstilling og håper de kommer med et råd med et stort flertall i komiteen, sier han til Nettavisen.

Dørum: - Må få jobbe i fred

Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum vil heller ikke driste seg utpå.

- Nei, nå må valgkomiteen få jobbe i fred, sier Dørum til Nettavisen.

Verken Melby, Rotevatn, Raja eller de øvrige stortingsrepresentantene fra Venstre har besvart vår henvendelse.