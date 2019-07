Venstres leder av valgkomiteen: - Enklest om Trine Skei Grande gir seg

Venstres valgkomité-leder skal under et internt møte ha sagt at det er enklest om leder Trine Skei Grande gir seg etter valget.

Under landsmøtet til neste år skal partiet Venstre velge ny ledelse. Både leder Trine Skei Grande og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen er alle på valg, det skriver Dagens Næringsliv.

Det er valgkomiteen ledet av Per A. Thorbjørnsen som skal innstille den nye ledelsen. DN har vært i kontakt med flere som har kjennskap til komiteens arbeid, og under et av møtene skal Thorbjørnsen ha skissert ulike scenarioer for veien videre.

- Enklest om hun går av etter valget

Thorbjørnsen skal ha ment at det er ett scenario som er den enkleste løsningen, nemlig at Venstre gjør et godt valg og at Grande kommer frem til at hun vil gå av etter det.

Han bekrefter overfor avisen at ulike scenarioer har blitt diskutert på møtene.

- Det er naturlig at ordet fornying dukker opp. Dagens trio har sittet siden valget i 2011, så vi drøfter naturligvis det, sier Thorbjørnsen til Dagens Næringsliv, og legger til at han ikke kommenterer kildeutsagn.

Ifølge Nettavisen og Amedias partimålinger har Venstre vært under sperregrensen siden februar, der målingene har ligget på henholdsvis 2,3 prosent i februar, 2,3 prosent i mars, 2,4 prosent i april, 2,3 i mai og 2,5 prosent i juni.

Flere hendelser det siste året

Partileder Trine Skei Grande har også vært i hardt vær det siste året, der blant annet Abid Raja i desember ble sykmeldt etter utskjelling fra partilederen.

– Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet, skal Skei Grande ha sagt til Henrik Asheim (H), Helge André Njaastad (Frp) og Abid Raja (V).

Også i 2019 har det stormet rundt partilederen. I januar ble det sendt ut et åpent brev til Nordland Venstre og Venstre sentralt, der det ble tatt opp ni konkrete bekymringer knyttet til distriktsprofilen. I tillegg kom det krass kritikk mot Skei Grande.

- Når man er partileder i Venstre må man tåle en støyt og det tåler jeg. Jeg ble valgt til leder enstemmig for noen måneder siden, og skal ha den jobben i ett og et halvt år til, uttalte hun til VG da.