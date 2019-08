Venstres nestleder: - Ganske smålig av Carl I. Hagen

- Jeg vil oppfordre Hagen til å vise mer raushet, sier Venstre-nestleder Guri Melby etter krass kritikk om bompengestriden.

Tidligere Frp-formann Carl I. Hagen raser mot Venstre etter bompengestriden i regjeringen.

- Vi har erfart at det viktigste for Venstre er at Fremskrittspartiets syn ikke skal vinne fram. Venstre har ikke vært opptatt av mer penger til kollektivtrafikk, men av at Fremskrittspartiet ikke skal få gjennomslag for mindre bompenger, sa Hagen til Nettavisen fredag kveld.

- Og det er en tankegang som for meg er fremmed, påpekte han.

- Han bør vise mer raushet

Men Venstre-nestleder Guri Melby mener Hagen bommer helt i sitt angrep.

- Jeg mener han bommer helt i sin kritikk av Venstre, og jeg vil oppfordre han til å vise mer raushet i den politiske debatten. Det tror jeg alle politiske partier vil tjene på, sier Melby til Nettavisen dagen derpå etter at alle regjeringspartiene sa ja til statsminister Erna Solbergs (H) bompengeløsning.

- Det er fair at vi er uenige om virkemidlene, men det å mistenke intensjonene til partier du samarbeider med, synes jeg er ganske smålig av ham, mener hun.

Hun vedgår at det for mange har vært en frustrerende prosess, noe også Venstre-leder Trine Skei Grande uttrykte da hun møtte pressen sent fredag kveld.

- Klart det har vært en frustrerende prosess, men det forteller vel kanskje at Venstre har fått mye gjennomslag når Carl I. Hagen er sur, sier Melby.

- Nettopp det vi har prioritert

Hagen var også krystallklar overfor Nettavisen på hva han mener burde skje dersom Venstre ikke hadde godtatt Solbergs bompengeskisse, i den betente saken som Venstre og Fremskrittspartiet har kranglet åpenlyst om den siste uken.

- Så dette er det Venstre som nå må ta stilling til, om de vil være med i regjeringen og ha litt innflytelse, eller si nei takk og få én prosent og være ferdig i 2021, tordnet han.

IRRITERT: Kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande (V) var irritert på prosessen da hun holdt en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget om bompengesaken sent fredag kveld. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Men Venstre sa altså ja til avtalen, som betyr både kutt i bompengene og en større satsing på kollektivtransport både i de store byene og utover i landet.

- Vi har ikke vært opptatt av å ramme andre partier, men å oppnå resultater, sier Melby. Hun avviser at de ikke var opptatt av å få mer penger til kollektivtrafikk.

- Det er nettopp det vi har prioritert i denne avtalene. I Frps krav var det ikke et eneste krav som handlet om kollektivtrafikk. Det er ene og alene kommet inn på grunn av Venstre, hevder Venstre-nestlederen.

- Ikke like farlig å kutte bompengene

Og til tross for at hun under Arendalsuka for et par uker siden, sa til Nettavisen at det blir vanskelig for Venstre å sitte i regjering om bompengene kuttes, er hun fornøyd.

- For Venstre handler det om at i må ha en totalpakke, så det gjør det mer attraktiv å reise miljøvennlig enn å kjøre bil. Da må du ha en balanse i det som gjør at du putter mer penger på å gjøre kollektivt attraktivt, enn vi gjør ved å kutte i bompenger. Det har vi nå fått til, sier hun.

Melby, som representerer Oslo på Stortinget, viser til at de nå blant annet har skapt rom for at det kan kuttes i månedskortene for kollektivreiser i hovedstaden.

- Når du kan bruke mer penger på det enn å kutte i bompengene, så er det ikke like farlig å kutte disse bompengene - når du satser på kollektivt samtidig, sier hun.

VIDEO: Slik forklarer Erna Solberg avtalen:

- Målet ikke å ramme Frp

Hun er også fornøyd med at nullvekstmålet for biltrafikk i storbyene består.

- De kravene som Frp stilte før sommeren ville ha ført til mer utslipp, mer kø og kaos, men med denne avtalene vil det motsatte skje. Med denne avtalen så vil det trolig bli færre biler i byene og flere vil reise kollektivt, sier Melby, og påpeker:

- Så målet er ikke å ramme Frp, men å føre en klima- og menneskevennlig politikk.

Melby understreker også at det ikke er et mål for Venstre å ha høyest mulig bompenger, bare en reduksjon ikke fører til mer biltrafikk.

- Det har vært steile fronter mellom dere i Venstre og Frp, har dette ødelagt for samarbeidsklimaet mellom dere?

- Det er alltid lettere å samarbeide når man er enig om ting, men nå greide vi i alle fall å komme fram til en enighet. Mitt inntrykk er at både Venstre og Frp er ganske godt fornøyd, og det er jo et godt grunnlag for å jobbe videre, sier hun.