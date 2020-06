Venter historisk godværsperiode

Meteorologene spør seg hvor i landet det først blir 30 grader.

OSLO (Nettavisen): - Nå kommer sommervarmen til Sør Norge! Det ser ut til at vi kan nå 30 grader et sted i løpet av helgen for første gang i år, men hvor blir det mon tro? Vi setter en knapp på indre strøk av Vestlandet allerede på fredag.

Det skriver Meteorologene på Twitter.

I Sør-Norge kommer varmetoppen fredag. Også i Nordland blir det varmere, men Troms og Finnmark ligger nord for høytrykket. I disse fylkene blir det skyer og kaldere.

Sjekk ditt lokale værvarsel på yr.no

Det varme været vil iallfall vare ut i neste uke. Foreløpig ser det noe mer usikkert ut fra onsdag.

Vakthavende meteorolog Isak Slettebø i Storm Geo forklarer til TV 2 at finværet kommer av et høyttrykk som glir innover landet fra Norskehavet. Østavinden gjør at dette høyttrykket kan holde lenge.

Hele Sør- og Midt-Norge vil kunne få et historisk bra juni-vær.

– For Midt-Norge kan dette være den beste og lengste finværsperioden på 30 år, sier han til TV 2.

Aller varmest tror meteorologene det blir i indre deler av Vestlandet.

I områdene rundt Sogndal ventes det 29 grader og sol bak sky søndag, og kun noen få grader lavere dagene før, melder NTB.

I Bergen ventes det rundt 23 grader og strålende sol, også her best på søndag, mens det i hovedstaden er ventet temperaturer på midten av 20-tallet og med strålende sol. Også i Oslo er det ventet best vær på ukens siste dag.