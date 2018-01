Venter opptil 30 centimeter snø

Lørdag blir det påfyll med snø i Drammensdistriktet. Kanskje så mye som 30 centimeter. Skagerak Nett setter beredskap.

Veiene er ikke engang ferdig brøytet før vi får en ny runde med snøvær. Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Aslaug Skålevik Valved har akkurat fått ferske prognoser for lørdag.

De viser snø i Drammensdistriktet. Opptil 30 centimeter.

– Det kan komme en del snø som vil gi vanskelige kjøreforhold, sier Valved til dt.no.

Hun sendte akkurat ut OBS-varsel for Buskeru, Vestfold, Telemark og Agder.



Temperaturen vil ligge på rundt minus to grader. Vindforholdene er rolige.

Kan bli ekstra utfordrende

Avdelingsleder Truls Rieger i Drammen kommune sier at de har alt av mannskap ute for å ta etterslepet etter det store snøfallet mandag og tirsdag. Når det nå er meldt mer snø, blir det enda mer å gjøre for brøytemannskapene.



– Vi kan dessverre ikke love at det blir lett å være verken bilist eller gående i morgen, sier Rieger til dt.no.

Ekstra utfordrende blir det for brøytemannskapene når folk står parkert i boliggater over mange dager uten å flytte bilen. Avdelingslederen har derfor en liten bønn til disse bileierne:



– Ikke gjør ting vanskeligere for mannskapene våre. Når dere ser at brøytemannskapene holder på i gatene nær der, vær snill å ikke parker i gata da. Da får vi ryddet gatene skikkelig og det blir bedre for alle, sier Rieger.

Foto: Meteorologisk institutt

400 lastebillass – hver natt

Kommunen prioriterer først å rydde unna snøen på hovedveiene slik at kollektivtrafikken kommer frem, deretter sentrumsgatene og utenfor skoler. De minste veiene står sist på prioriteringslista.



Avdelingssjefen sier at de skulle gjerne ha jobbet på hele tiden for å rydde opp, men mannskapene har også hviletider å forholde seg etter.



– Vi kjører bort rundt 400 lastebillass hver natt. Men når det kom så mye snø på så kort tid, tar det lang tid å rydde opp alt, sier Rieger.

Setter beredskap

Skagerak Nett, som forsyner blant annet Sande og Svelvik med strøm, har satt beredskap på grunn av de nye prognosene. Mandag og tirsdag mistet flere tusen kunder strømmen på grunn av det store snøfallet. Det vil de prøve å unngå i helgen.



– Det er mye tung snø på trærne mange steder. Hvis det kommer mer, vil vi få mer toppbrekk og trefall. Da kan vi ikke utelukke nye feilsituasjonerr, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.



Skagerak Nett har styrket vakthold både ute i felt, på driftssentralen og på kundesenteret. To helikoptre står også klare.



– Samtidig må vi forsøke å finne rom for å hvile. Folkene våre har jobbet døgnet rundt hele uken, og trenger å hente krefter. Vi håper på det beste, men er forberedt på at situasjonen ikke er helt over, sier Omnes.

Fin avslutning på helgen

Søndag ser heldigvis langt bedre ut. Da er det ifølge Valved ikke ventet noe nedbør i vårt område.



– Det blir nokså fint vær. Dagen kan starte litt skyet, men vi venter lettere vær utover formiddagen. Det blir fremdeles kaldt. Et par minusgrader. Med andre ord: Det blir gode muligheter til å nyte det flotte vinterværet, sier meteorologen.



Skagerak Nett vil da gjennomføre helikopterbefaring og opprydning langs strømlinjene.

Fra snø til regn

Neste uke starter med mer snøvær. Det er ventet rundt fem-ti centimeter snø. Temperaturen vil ligge på rundt minus tre grader.



Utover i uken er det imidlertid ventet stigende, men varierende temperaturer.



– Det vil variere mellom pluss og minus. Da kan nedbøren fort gå over til regn, advarer Valved.

