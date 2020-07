Venter på nye smittetall fra Sverige: - Ser positiv utvikling

Nye smittetall fra svenske regioner torsdag kan bli avgjørende for hvilke reiseråd nordmenn skal få.

OSLO (Nettavisen): Fredag klokka 14.00 skal norske folkehelsemyndigheter presentere nye reiseråd. Det kan bety at flere regioner i Sverige, blant dem Värmland, havner på grønn liste. Värmland län, som grenser til de norske fylkene Viken og Innlandet, er mye besøkt av nordmenn på handle- og hyttetur.

Kriteriet som Folkhelseinstituttet legger til grunn når de skal vurdere reiseråd til land og regioner er hvorvidt smittetallet er under 20 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

På nettsiden til det europeiske smittevernbyrået ECDC er Värmland allerede merket som gult område med mindre enn 20 påviste smittetilfeller per 100.000 innbyggere over en 14-dagers periode (per 15. juli).

Nye regiontall klokka 14.00

Torsdag klokka 14.00 er det ventet ny og oppdatert regionstatistikk fra Folkhälsomyndigheten i Sverige for uke 29. Tallene for uke 28 viste 7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i Värmland (totalt 20 den uka). Dermed lå smittenivået i Värmland under to län som allerede er åpnet for nordmenn, Kronoberg og Skåne, der tallet var 9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Følg pressekonferanse hos Folkhälsomyndigheten klokka 14.00.

FHI: - Veldig positiv utvikling

Nettavisen skrev om FHIs vurderinger rundt Värmland sist uke, og da gikk de langt i å antyde at regionen havner på grønn liste fredag.

- Vi ser at flere regioner i Sverige har synkende smittetall, og det er en veldig positiv utvikling, uttalte Siri Feruglio, overlege ved Avdeling for smittevern og beredskap, til Nettavisen 17. juli.

POSITIV UTVIKLING: - Vi ser at flere regioner i Sverige har synkende smittetall, og det er en veldig positiv utvikling, uttalte Siri Feruglio, overlege ved Avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet, sist uke. Foto: Faksimile (Regjeringen)

Torsdag publiserte Folkehelseinstituttet en ny ukerapport. Her rapporteres det at Sverige har påvist en nedgang i påviste smittetilfeller i løpet av de siste fire ukene.

En kartlegging VG har gjort viser at flere län i Sverige kan oppfylle kriteriene om færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere. For Sverige som helhet forteller FHIs ukerapport om 23,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere i uke 29. Samtidig er Sverige et av landene som i forhold til befolkningsstørrelse rapporterte flest tilfeller i uke 29. De andre er Romania, Bulgaria og Portugal.

Ønsker å få nordmennene tilbake

På Maximat i Töcksfors, en plass hvor mange nordmenn grensehandler, har butikken allerede dratt inn permitteringen i håp om at nordmenn dukker opp snart.

- Det skal bli «jättebra» å få nordmennene tilbake, sier Phat Khamsai, butikkmedarbeider hos MaxiMat i Töcksfors i nettopp Värmland län til VG.

En slik åpning vil glede mange nordmenn som vanligvis handler mye i Sverige. I tillegg vil det kunne gi en sårt tiltrengt vitamininnsprøytning til svensk økonomi i grenseområdet, som er veldig avhengig av nordmenn som handler. Siden nedstengningen har mange blitt permittert, og svensk dagligvare har slitt langs grensen.

RETT OVER GRENSA: Töckfors handelspark rett over grensen til Sverige fotografert i 2018. Ikke alle svensker deler håpet om at Norge skal åpne opp for karantenefrie reiser til Värmland. - Vi kommer til å få en ekstrem høy smitterisiko når tusentall nordmenn kommer hver dag, lyder et bekymret innlegg i Arvika Nyheter torsdag. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB scanpix)

- Kommer til å bli invadert av Oslo

Med ikke alle svensker er begeistret for utsiktene til å få et stort antall nordmenn over grensen:

- Vi kommer til å få en ekstrem høy smitterisiko når tusentall nordmenn kommer hver dag. Ingen regler kommer til å bli fulgt, spredningen vil skje i hvert butikklokale, skriver tre innsendere bosatt i Eda kommune i et debattinnlegg i Arvika Nyheter.

Eda kommune med tettstedet og handelssenteret Charlottenberg har under koronautbruddet vært en av de minst rammede kommunene i Sverige og har ikke registrert noen koronadødsfall.

«Eda kommer å bli invadert av hele Oslo og områdene opp mot Hamar og hele Sør-Norge», advares det i innlegget.

