Venter varme dager i Sør-Norge

Det er lite som tyder på at vinteren kommer til Sør-Norge den kommende uken.

Etter en helg preget av nedbør og mye vind lar skiføret fremdeles vente på seg i store deler av Sør-Norge. Det blir plussgrader over store deler av landet ut neste uke og hos Meteorologisk Institutt forteller statsmeteorolog Martin Granerød at det fremdeles ikke ser ut til at vinteren er på vei.

- Det gjør ikke det. Prognosen jeg har foran meg nå strekker seg ti dager frem i tid, og for Sør-Norge sin del fortsetter det med mildvær. Så er det i Troms og Finnmark, og fjellet i Sør-Norge at det blir lave nok temperaturer til at nedbør kan komme som snø, sier statsmeteorolog Martin Granerød til Nettavisen.

I helgen har mange fjelloverganger blitt stengt, trær har blåst over ende og tak har rast sammen og det har vært fare for flom flere steder.

Den neste uken fortsetter i samme stil som vi har sett mye av i januar. Et lavtrykk over Norskehavet og nordlige del av Atlanterhavet sørger for perioder med kuling og noe storm langs kysten av Vestlandet, og nordover til Møre- og Romsdal og Trøndelag.

Plussgrader i sør

I Sør-Norge må du trolig opp i mellom 600 og 800 meter før nedbøren kommer som snø, mens du ellers kan vente perioder med regn særlig på Vestlandet, forteller Granerød. I Møre- og Romsdal og Trøndelag kan du få snø fra 300 til 700 meters høyde.

Østlandet ligger mer i le, og får fine dager, men en må belage seg på at restene av nedbørsområdene over Vestlandet og Midt-Norge også vil passere her.

- På Østlandet kan vi være heldige å få enkelte dager som i dag - om ikke så skyfrie som i dag, så i hvert fall med perioder med sol, sier Granerød.

Det blir mye plussgrader i sør til uken, og varmest blir det langs kysten på Sørlandet der gradestokken kan ligge på mellom 6 og 8 grader. I indre dalstrøk vil temperaturene kunne ligge på rundt 0 grader.

- Skydekket styrer temperaturen, så de nettene det er klarvær kan det bli ganske kaldt i de indre strøkene.

Oversikten viser værprognosene i noen norske byer de neste tre dagene. Gradestokken holder seg på pluss-siden en rekke steder. Foto: Skjermdump Yr.no

Roligere i nord

Uværet har herjet i nord i helgen, men her roer været seg litt den kommende uken.

- I nord ser det ut til at vi får vind fra østlig retning, og det blir en kjølig værtype med godt med minusgrader de fleste steder. I kystområdene kan det ligge rundt 0 til tider, men hovedsakelig er det minusgrader og perioder med snø i Troms og Finnmark den kommende uka, forteller Granerød.

Det er ute flere farevarsler om høy vannstand for den kommende uken, med fare for oversvømmelse og moderate ødeleggelser på infrastruktur.

- Fra Vestfold i øst, langs hele kysten og til Kristiansund i Møre og Romsdal er det oransje farevarsel om svært høy vannstand som gjelder for onsdagen, fort Granerød.

Gult farevarsel er også sendt ut for Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag tirsdag, og for Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Kyst- og Fjordstrøkene i Vest-Finnmark mandag.

Det meldes også om betydelig snøskredfare en rekke steder. Du kan se oppdatert farevarsel hos yr.no.