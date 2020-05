Verden etter korona

Hvordan vil verden endres av koronakrisen? Antakelig mye mindre enn vi tror, og ikke nødvendigvis til det bedre.

Kriser er ofte utgangspunkt for endring. Hvorfor endre noe ellers? Hvorfor endre noe så lenge alt går bra? Slik sett er det ingen tvil om at koronakrisen kommer til å endre oss, endre våre samfunn og endre måten verden er satt sammen på.

Det betyr ikke at alt vil bli endret, slik enkelte har hevdet. Snart to måneders restriksjoner på grunn av koronaviruset har nemlig også avslørt vår dype lengsel etter det normale, etter at ting igjen skal bli som før. Det er da også det uttalte målet når vi nå sakte åpner opp våre samfunn igjen.

Menneskets usedvanlige suksess som art skyldes i stor grad vår evne til å tilpasse oss forandringer i våre omgivelser.

Det er likevel lite som tyder på at vi liker slike forandringer. De fleste av oss søker tvert om trygghet og stabilitet, og endrer oss først når presset blir sterkt nok.

De fleste av oss la da også om sin adferd dramatisk da koronaviruset først dukket opp og truet med å ta livet av oss. Og vi gjorde det med letthet, og stort sett helt frivillig.

Antall nordmenn som brøt med smittevernreglene er svært lite, og knapt noen i så alvorlig grad at politiet måtte gripe inn.

I dag er situasjonen en helt annen, epidemien er under kontroll, antall døde er langt under sifrene fra en normal sesonginfluensa og smittetallene har vært lave lenge.

Presset har i stor grad blitt borte, og da slår vår andre grunnimpuls inn; lengselen etter stabilitet, etter at alt blir som før igjen.

Skulle det ikke komme en ny smittebølge vil det derfor bli stadig vanskeligere å få folk til å etterfølge restriksjonene om de er for strenge.

Det sies at det kinesiske ordet for krise - weiji - er satt sammen av orden for «fare» og «muligheter». Det er bare delvis riktig, direkte oversatt betyr weiji «farene ved et vendepunkt».

Mulighetene er noe vestlige oversettere har lagt til, og politikere gjerne bruker for å oppmuntre befolkningen i krisetider.

Og visst kan kriser gi muligheter, men sjansen er like stor for at de nye mulighetene er negative som positive. Kriser er oftere brukt som påskudd for krig, enn initiativ til fredsslutninger.

Prisen for et positivt sluttresultat kan dessuten bli ekstremt høy for de som må gjennomleve krisen. Svartedauden førte utvilsomt til bedre forhold for de som overlevede, undergravde livegenskapet og åpnet for en overgang fra feudalisme til kapitalisme. Prisen var at opp mot 60 prosent av Europas befolkning døde.

Det er ennå alt for tidlig å si noe om hvor denne krisen ender. Men den vil ende. Alle kriser ender før eller senere, og vi vender tilbake til normaliteten.

Hvor forandret den normaliteten blir er det enda vanskeligere å si noe om per nå. Jeg har en snikende følelse av at svært lite vil være endret, og at det som endres ikke nødvendigvis blir til det bedre.

Jeg er heller ikke så overbevist om at kriser som dette styrker vår karakter - viser hvem vi er.

Kanskje er det heller som forfatteren Douglas Copeland skriver i romanen «The Gum Thief»: Vi fortelles at «en krise vil føre til massive personlige endringer, og at disse endringene gjør smerten verdt det. Men ut fra det vi kunne se skjer store endringer nesten aldri. Folk føler seg bare fortapte. De aner ikke hva de skal si, eller føle, eller tenke. De blir forstyrret i hodet, og de forblir forstyrret».

Noen ganger er normaliteten det beste vi kan håpe på. Selv i en krise.