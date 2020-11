Verden jublet for vaksinenyhet - men en dårlig nyhet for Norge ble oversett

Ikke nok til å dekke behovet. Vi er avhengig av at flere vaksiner skal lykkes.

Mandag ble det kjent at Pfizer, verdens største legemiddelkonsern, mente at deres historiske mRNA-vaksine mot koronaviruset er både trygg og effektiv.

Like etter signerte EU avtale om å kjøpe 200 millioner doser av vaksinen - med mulighet om å kjøpe ytterligere 100 millioner senere.

For få doser til å dekke risikogrupper

Det er ikke bestemt hvor mange av disse vaksinene Norge vil motta, men mye tyder på at Norge vil få én prosent av alle vaksiner EU får. Da vil Norge i første fase få tilgang til 2 millioner doser, og kanskje én million senere.

Dette kan høres mye ut, men problemet er at Pfizers vaksine er avhengig av to doser per person for å fungere.

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter overfor Nettavisen at EUs innkjøpsavtale gjelder antall doser, ikke antall mulig vaksinerte.

Dermed er 2 millioner doser bare nok for én million mennesker.

Til sammenligning antas det at 1,6 millioner mennesker er i risikogruppen i Norge.

EU er ikke alene om å ville kjøpe doser

Pfizer har som mål å produsere 50 millioner doser innen nyttår, og opp til 1,3 milliarder doser innen utgangen av neste år. Det er nok til omtrent 650 millioner mennesker.

Til sammenligning bor det nesten 750 millioner mennesker i Europa, og rundt 330 millioner i USA.

I tillegg til EUs innkjøpsavtale på 200+100 millioner doser, inngikk USA allerede i sommer en avtale på 100+600 millioner doser av vaksinen. Storbritannia har en eksisterende avtale på 30 millioner doser, mens Canada har kjøpt et ukjent antall millioner.

Japan har på sin side en avtale på kjøp av 130 millioner doser, garantert levert i første halvår 2021.

Ifølge Global Justice Now er over 80 prosent av produksjonsvolumet allerede solgt.

Avhengig av flere vaksiner

I praksis betyr dette at Pfizers vaksine alene ikke vil være tilstrekkelig til å løse koronasituasjonen i Europa i løpet av 2021, men man vil også være avhengig av at flere av vaksinene som er under utvikling vil kunne bli godkjent.

EU har inngåtte innkjøpsavtaler eller intensjonsavtaler med vaksinene fra AztraZeneca/Oxford, Moderna, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson og Curevac - i tillegg til Pfizer/BioNTech.

Flere vaksiner vil trolig uansett være viktig. Foreløpig vet man ikke om Pfizers vaksine vil kunne fungere for alle aldersgrupper, og personer med andre underliggende sykdommer. Folkehelseinstituttet har gjentatte ganger skrevet at de regner med at det vil være behov for flere forskjellige vaksiner, som vil ha forskjellige egenskaper, som kan bli rettet mot forskjellige grupper.

- Det er usikkert når vaksiner blir godkjent, hvilke egenskaper de har, hvilket bruksområde de får, når de blir levert til Norge, og i hvilke mengder de blir levert, skriver FHI i sin siste risikorapport.

