Verdenslederne advarer etter IS-lederens død

Et viktig steg, men kampen mot IS er ikke over. Det er konklusjonen fra en rekke verdensledere etter at USA bekreftet at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død.

Kunngjøringen om at Baghdadis død kom søndag fra USAs president Donald Trump. – I går kveld sørget USA for at verdens fremste terroristleder fikk som fortjent, sa han på en pressekonferanse. Han takket samtidig Russland, samt Tyrkia, Syria, Irak og kurdisk milits, for støtte i forbindelse med aksjonen. DØD: IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi er død, ifølge USA. Han holdt en svært lav profil, og dette bildet er fra en video IS la ut. Foto: Al-Furqan / AP / NTB scanpix Til tross for takken, har russiske myndigheter gitt uttrykk for skepsis til kunngjøringen fra USA. Generalmajor Igor Konasjenkov sier at det er motstridende opplysninger i de uttalelsene som de involverte partene har gitt. – Det foreligger ikke klare bevis på at USA gjennomførte en slik operasjon i en sone i Syria der landet ikke har kontroll, sier han og føyer til at det ikke er registrert luftangrep i Idlib de siste dagene. Les også: Kurdiske styrker venter hevnangrep etter IS-leder Baghdadis død – Kampen er ikke over En rekke andre land betegner Baghdadis død som viktig i kampen mot IS, deriblant, Frankrike, Storbritannia og Danmark. Norge har ennå ikke kommet med en uttalelse. – Hans død er viktig i kampen mot terror, men kampen mot IS' ondskap er ikke over, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kaller dødsfallet et vendepunkt i kampen mot terrorisme, mens Frankrikes Emmanuel Macron understreker at kampen ennå ikke er over. – Kampen vil fortsette med våre partnere i den internasjonale koalisjonen, for å sikre at terrororganisasjonen er endelig nedkjempet, sier Macron. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at Baghdadis død er et viktig steg i kampen mot internasjonal terror. Det samme sier Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod. – Vi må aldri la Baghdadis redsler vende tilbake, sier Kofod videre. Israels statsminister Benjamin Netanyahu gratulerer Trump og kaller dødsfallet en milepæl. – Men det er del av en lengre kamp som vi må vinne, påpeker han. Les også: IS-talsmann drept nord i Syria, ifølge SDF Samarbeid Amerikanske spesialstyrker gikk lørdag til angrep mot Baghdadis skjulested i Idlib, nordvest i Syria. Ifølge president Donald Trump flyktet Baghdadi inn i en tunnel hvor han utløste en selvmordsvest som drepte både ham selv og tre av hans barn. Ifølge en irakisk etterretningskilde spilte irakisk etterretning en viktig rolle i å finne IS-lederens skjulested. Han sier at både Baghdadi og kona hans utløste selvmordsvester. Også en syriskkurdisk militsleder og Tyrkia har sagt at de samarbeidet med USA i forkant av aksjonen. (©NTB)