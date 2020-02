Verdig avslutning for pelsdyrbøndene: Jeg er så glad for at mor og far endelig kan se litt lys i tunnelen

Fra meg til dere som hjalp til, en stående applaus.

Av Susanne Horpestad, datter av pelsdyrbønder



I skrivende stund er mine foreldre i Oslo for å se på avstemmingen om pelsdyrkompensasjon. Det har vært en lang og krokete prosess for å få en verdig avslutning på en yrkestittel som om noen år ikke lenger skal være lovlig å ha.

Pelsdyrbonde.

Et ord med positiv og negativ ladning.

De jeg kjenner som bærer den tittelen er jeg stolt av. Farfar min bar den tittelen, og far er nå den siste i vår familie som får bære den. Jeg er sinnssykt stolt av han. Både for den jobben han har gjort her hjemme med å drive er gård man kan være stolt av. Men og fordi han, som leder av Rogaland pelsdyrlag, har gjort en enorm innsats for dette landets pelsdyrbønder.

Pelsdyrbøndene Norge rundt har fra å miste håpet totalt da første kompensering lå klart, klart å samle seg, og støtte hverandre. Bøndene har klart å dra hverandre opp fra en forferdelig situasjon. Sammen har de klart å få politikere til å forstå situasjonen de er i, fortelle om verdier som går tapt, familier som går konkurs. Å være i familie med en pelsdyrbonde er hardt. Jeg har tidligere uttalt meg i media om den rollen, og unner alle som er i familie eller vennekrets med en pelsdyrbonde en klapp på skulderen for støtten som er blitt gitt de siste årene. Jeg unner også alle pelsdyrbønder en klapp for den harde tiden som gått.

Jeg er glad for at politikerne hørte, at mine ord, far sine, pelsdyrbønder, eksperter og andre sine ble lyttet til. Politikerne gikk inn for full erstatning, det eneste riktige. Jeg er så glad for at mor og far endelig kan se litt lys i tunnelen. De som har lagt tid, krefter, og kjærlighet i arbeidet for en bedre erstatning fortjener intet mindre enn en jubel.

Takk igjen, til bonden og de hjelpere som kjempet for saken, og takk til politikere som lyttet. Noen feier med biff og pils, andre slipper jubelen fri. Jeg lager fiskeboller, klapper for mor og far, og ser fram til en tid hvor triste telefoner blir glade telefoner.

Fra meg til dere, en stående applaus.