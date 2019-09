Verken Rødt eller Venstre vil støtte Raymond Johansens budsjett

- Det er utrolig overraskende at de ikke har levert, sier Rødts gruppleder i Oslo, Eivor Evenrud.

Onsdag la det rødgrønne byrådet fram sitt forslag til budsjett for Oslo for neste år. Men de tre byrådspartiene vil være avhengig av støtte fra enten Rødt eller Venstre.

Ingen av de to partiene vil imidlertid støtte budsjettforslaget, som legges fram midt i forhandlingene om en ny byrådsplattform etter valget.

- Nei, vi støtter det ikke sånn det foreligger nå, sier Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, til Nettavisen.

- Vi er ikke forpliktet

Rødt har vært byrådets støtteparti de siste fire årene, og har stemt for alle budsjettene med unntak av revidert Oslo-budsjett i år.

- Vi har jo hatt en samarbeidsavtale som egentlig går ut i dag, fordi dette er siste bystyremøte. Så vi er heller ikke forpliktet til å støtte dette budsjettet. Spørsmålet nå er om byrådet skal velge Venstre eller om de skal velge oss, sier Evenrud.

Som Nettavisen tidligere har omtalt, har Miljøpartiet de Grønne (MDG) flørtet med Venstre etter valget, noe Rødt selv har gått ut og advart mot.

- Jeg forholder meg til det byrådsleder har sagt, og jeg har aldri fått noen andre signaler enn at byrådsleder ser for seg at Rødt skal inn i forhandlingsprosessen innen kort tid. Byrådsleder har aldri gitt de samme signalene som MDG i media, sier hun.

Både Rødt og Venstre fikk inn like mange representanter i bystyret etter valget (4). Med støtte fra ett av partiene vil byrådet og støttepartiene totalt få 31 representanter.

- Utrolig overraskende

Evenrud sier hun har ett absolutt krav dersom de skal støtte byrådet igjen.

- For vår del er det utrolig overraskende å se at de ikke har levert på husleie på kommunale boliger. Det har de sagt gjentatte ganger at de skulle levere på, sier hun.

Oslo har over 12.000 kommunale boliger, der husleien beregnes etter prinsippet om såkalt gjengs leie. Rødt har foreslått et flatt husleiekutt på 3000 kroner for familiene med lave inntekter som leier boligene.

- Et enstemmig bystyre har vedtatt at de skulle levere den saken nå, og så skriver de i budsjettet at det har de ikke klart. Det står ingen ny frist, sier Evenrud, tydelig skuffet.

- Jeg har nok oppfattet i hele valgkampen og i debatter med mange representanter fra byrådspartiene, så har man lovet gang på gang at denne kommer til høsten, sier hun.

- Gjør det litt kronglete

Rødt-politikeren erkjenner at husleiesaken kan gjøre forhandlingene vanskelige.

- Det gjør det litt kronglete med tanke på forhandlinger, sier hun.

- Holder det at det kommer inn endringer for kommunale boliger?

- Nei, byrådet selv kommer alltid med en tilleggsinnstilling, hvor de foreslår mye ekstra. Det er jo åpenbart at det er en del penger som spares til byrådsforhandlinger. Det er en del av postene som nok blir flyttet som følge av byrådsforhandlinger og eventuelt med samarbeidspartiet, sier Evenrud, og legger til:

- Så det som er sikkert er at dette budsjettet blir ikke vedtatt slik det foreligger.

- Men inn i byråd vil dere ikke?

- Nei, ikke i selve byrådsforhandlingene. Når de ikke engang vil samarbeide med oss, så vil de vel ihvertfall ikke ha oss der, sier hun, og ler.

Venstre: - Vesentlig grønnere

Det andre mulige samarbeidspartiet for byrådet, Venstre, er heller ikke særlig fornøyd med budsjettforslaget.

- Det er et veldig tydelig rødt budsjett, og ikke et veldig tydelig grønt budsjett, sier gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke til Nettavisen.

Bjercke reagerer særlig på at byrådet ikke kutter i kollektivprisene, slik MDG lovet i valgkampen.

- Det nest største byrådspartiet, MDG, gikk til valg på å kutte kollektivprisene med 20 prosent, men her øker de kollektivprisene med fem prosent bare til neste år. Det er et grovt løftebrudd, og det er helt feil vei å gå, sier han.

STØTTER IKKE: Venstres Hallstein Bjercke krever store endringer i Oslo-budsjettet om hans parti skal støtte byrådet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Dere har jo vært i samtaler med MDG om et mulig samarbeid med byrådet. Er det helt uaktuelt når du ser dette budsjettet?

- Nå har ikke byrådet spurt oss om noe samarbeid. Vi har hatt samtaler, parti til parti, med MDG. I så fall må de først spørre, sier Bjercke, og påpeker:

- Men skulle vi støttet dette budsjettet så må det bli vesentlig grønnere. Og det første de må gjøre er å kutte kollektivprisene, og ikke øke dem.

Johansen: - Ikke nær løsning

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil ikke røpe noe fra forhandlingene, som nå pågår mellom Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne.

Han har likevel gitt uttrykk for at Rødt er partiet han foretrekker å samarbeide med.

- Vi har nå startet sakte men sikkert å avgjøre de store og viktige sakene. Så skal vi prøve å holde media litt informert underveis, men først og fremst skal vi legge fram det når vi er ferdig. Det er veldig god stemning, sier Johansen til Nettavisen.

FORHANDLINGER: Fredag i forrige uke startet de politiske forhandlingene i Oslo, og kravene fra alle parter er store. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Nærmere dere dere en løsning?

- Nei, det gjør vi ikke. Vi har akkurat startet, og det er mange måltider og kaffekopper som skal drikkes før vi er ferdig, sier byrådslederen med et lurt smil.