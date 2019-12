Verste Labour-valg siden 1935

Det britiske arbeiderpartiet gjorde et elendig valg og mistet tidligere arbeiderklassebastioner til toryene. Partileder Jeremy Corbyn skylder på brexit.

Dennis Skinner, som representerer Derbyshire, er blant de nesten 60 representantene som mister plassen i Underhuset. Der har 87-åringen sittet lengst av alle, hele 49 år.

Labour mistet flertallet i flere gamle kjerneområder i Nord-England, blant dem Blyth og Workington og gjorde det dårligste valget siden 1935.

I Don Valley i South Yorkshire mistet Caroline Flint plassen Labour har holdt siden 1922, og i det tidligere gruvedistriktet Blyth Valley tapte Labour-veteranen Ronnie Campbell setet partiet har holdt de siste 69 årene, skriver The Guardian.

Labour tapte også i de tidligere arbeiderdistriktene Darlington, Redcar og Stockton South på nordøstkysten, og i Tony Blairs gamle valgdistrikt Sedgefield. I nabodistriktet Bishop Auckland sikret de konservative seieren for første gang på 134 år.

Corbyn varsler avgang

Det britiske arbeiderpartiet gjorde det derimot godt i London, der det fortsatt har flertall i 49 av de 73 valgdistriktene.

Labour-leder Jeremy Corbyn ble gjenvalgt med stort flertall fra London-distriktet Islington North, men gjorde det natt til fredag klart at han etter to valgnederlag på rad kommer til å gå av.

70-åringen sa ikke når han ville gå av, men understreket at han ikke kommer til å lede partiet helt fram til neste valg.

– Dette har selvfølgelig vært en veldig skuffende kveld for partiet, sa Labour-lederen da resultatene begynte å komme inn natt til fredag.

Brexit-valg

En analyse foretatt av BBC viser at partiet gjorde det særlig dårlig i valgdistrikter der et klart flertall stemte for å forlate EU, der de konservative hadde framgang.

– Brexit har polarisert den normale politiske debatten, og dette har påvirket resultatet for Labour, mener Corbyn.

I distrikter der over 60 prosent stemte for å bli værende i EU under folkeavstemningen i 2016, var det tilbakegang både for Labour og Det konservative partiet.

