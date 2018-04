Forskeren Vessela Kristensen mottok kong Olav Vs kreftforskningspris for 2018 for sitt arbeid for behandling og diagnostisering av brystkreft.

Kristensen, som til daglig er tilsatt ved Universitetet i Oslo (UiO), mottok prisen fra kong Harald mandag. Prisen er på 1 million kroner.

– Dette var stort og overveldende! En varm takk til Kreftforeningen og til de mange forskerne som har samarbeidet med meg og gjort prosjektene mine mulige å gjennomføre, skrev prisvinneren i en uttalelse i mars.

«Vessela Kristensen har i en årrekke forsket på genetikk og brystkreft gjennom utvikling av avanserte modeller for analyser av store mengder data», heter det i pressemeldingen fra kongehuset om bakgrunnen for utdelingen.

Der slås det fast at Kristensen gjennom sitt virke har bidratt til å finne bedre og mer effektive måter å diagnostisere og behandle brystkreft på.

«Kristensens forskning er innovativ og nyter stor respekt i fagmiljøene, både nasjonalt og internasjonalt», skriver slottet. Kreftforeningen står for utdelingen av prisen, som går til forskere som har utmerket seg gjennom flere år.

– Årets vinner har hatt svært god kvalitet på sin forskning og derfor også fått forskningsmidler fra Kreftforeningen tidligere. Vi deler ut denne prisen for å stimulere til videre forskning, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

