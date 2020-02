Vest politidistrikt innrømmer metoo-problemer

Politimester Kaare Songstad sier Vest politidistrikt har menn som gjør dumme handlinger og ledere som gjør ukloke valg mot kvinner. Han vil rydde opp.

Til Bergens Tidende sier politimesteren at han arbeider for å endre det han kaller en usunn kultur i Vest politidistrikt.

– Det er potensial for problemer når unge politikvinner kommer inn i operative miljøer med eldre menn der verdier som fysisk styrke, mot og handlekraft verdsettes, sier Songstad.

– Slike miljøer har vært en mannsbastion i politiet og er det fortsatt.

Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas redegjør i en kronikk i Politiforum for sin studie av Vest politidistrikt, men mener ukulturen der ikke er unik for Vest. De skriver om hvordan unge kvinnelige studenter fra Politihøgskolen tas imot når de utplasseres i landets politidistrikter, og flere voksne menn for eksempel har lagt seg etter dem de 20-21-22 år gamle kvinnene. «Mennene er i en utvetydig, overlegen maktposisjon overfor jentene i kraft av alder og posisjon, men også som sentrale referanser den dagen de skal søke jobb».

– Basert på samtaler med andre har vi hørt at dette skjer også i andre deler av landet. Det er altså ikke noe spesielt for politiet i vest. Jeg har varslet ledelsen ved Politihøgskolen om dette, sier Ellingsen.

Leder Ørjan Hjortland i Politiets Fellesforbund Vest sier til BT at han har lest kronikken, men kan ikke kommentere innholdet, ei heller bagatellisere det som er beskrevet.

Studieleder Jan Egil Tvinde ved Politihøgskolen skriver i en epost at han er kjent med forskningsfunnene, og at de er opptatt av problemstillingen.

