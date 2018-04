Vestvennlig veteran spås valgseier i Montenegro

Tidligere statsminister Milo Djukanovic spås seier i søndagens presidentvalg i Montenegro, med løfter om å føre landet nærmere EU-medlemskap.

Flere av Djukanovics rivaler ønsker et nærmere forhold til Russland.

I alt sju kandidater stiller i presidentvalget, og eksstatsministerens fremste konkurrent er prorussiske Mladen Bojanic, som også har støtte fra flere mindre opposisjonspartier.

Presidenten i det lille Balkan-landet spiller vanligvis kun en seremoniell rolle, men det er ventet at Djukanovic vil ta en mer aktiv rolle hvis han vinner valget, ikke minst for å sikre Montenegro en plass i EU.

56-åringen tilhører det sosialdemokratiske partiet DPS og har vært en av Montenegros mest kjente politikere helt siden 1990-tallet.

Han har vært statsminister hele seks ganger, men i 2016 overlot han posten til nåværende statsminister og partikamerat Dusko Markovic.

Under valgkampen har Djukanovic lovet å stabilisere Montenegros forhold til vestlige land og forsvare landet mot russisk innflytelse. DPS, som har hatt regjeringsmakten uavbrutt i 27 år, har anklaget Russland for å stå bak et kuppforsøk i oktober 2016.

Videre har regjeringen sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland i kjølvannet av annekteringen av den ukrainske Krim-halvøya og krigen i Øst-Ukraina.

Valgkampen har også dreid seg om landets store problemer med organisert kriminalitet, samt fattigdom og arbeidsløshet.

De to siste årene har et tjuetall personer blitt drept av kriminelle bander i landet, og arbeidsløsheten ligger på over 20 prosent.

Hvis ingen av kandidatene får over 50 prosent av stemmene, er det duket for en ny valgrunde.

