Veterinær: “Min hund har husarrest”

Flere titalls hunder har den siste uken dødd av en alvorlig mage-/tarminfeksjon. Symptomer er oppkast, blodig diaré og dårlig allmenntilstand. Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU jobber på spreng for å finne årsaken til sykdomsutbruddet. Flere døde hunder er levert til obduksjon og prøveresultatene forventes i løpet av få dager.

Trolig smittsomt

Det at så mange hunder er rammet på kort tid, gir god grunn til å tro at den alvorlige diaré-sykdommen er smittsom. Man tester for ulike virus og bakterier som kan forårsake de beskrevne symptomene. Forgiftning eller smitte via f.eks. hundefôr undersøkes også.

Et av virusene høyt opp på mistenkt-listen er parvovirus. Dette er et virus vi ser sjelden i Norge, men som er relativt vanlig sørover i Europa og i andre verdensdeler. Unge, uvaksinerte hunder er mest utsatte. Parvovirus inngår i den såkalt “vanlige” vaksinen og korrekt vaksinerte hunder skal være godt beskyttet.

Unngå kontakt med andre hunder

Både parvovirus og andre virus og bakterier som forårsaker mage-/tarminfeksjoner smitter via direkte eller indirekte kontakt med syke hunder. Smittestoffer kan skilles ut i avføring, oppkast, spytt, urin, mm. Det betyr at hunden kan smittes av å hilse på andre hunder eller snuse på avføring eller urin.

Da jeg jobbet som frivillig veterinær, var valpen Carrick en av over 100 hunder som døde av parvovirus foran øynene på meg. Selv med intensiv behandling gikk det ikke å redde hans liv. Foto: (Foto: Aja Nafstad)

Min hund har husarrest

De siste to dagene har mine veterinærkolleger og jeg blitt nedringt av bekymrede hundeeiere. På nåværende tidspunkt vet vi ikke annet enn at det høyst sannsynlig er snakk om en smittsom sykdom, dvs. virus eller bakterie.

Her er rådene jeg gir mine kunder:

- Sørg for at hunden er vaksinert som anbefalt

- Ikke la hunden hilse på andre hunder

- Hold hunden i bånd

- Unngå områder der mange hunder ferdes

- Ikke la hunden snuse på andre hunder sin avføring

- Vask deg godt på hendene og skift klær dersom du har vært i kontakt med en hund og senere er i kontakt med en annen

- Unngå hundeutstillinger, hundeparker, kenneler, o.l.

- Kontakt veterinær umiddelbart dersom hunden har oppkast og/eller diaré. Husk å ringe før dere kommer slik at klinikken kan ta e nødvendige forholdsregler mtp. smitte

Min egen hund har husarrest. Hun må holde seg hjemme på gården langt fra andre hunder frem til årsaken til dette utbruddet er kartlagt.

Dersom du følger anbefalt vaksineprogram vil hunden din være beskyttet mot parvovirus og andre alvorlige sykdommer Foto: Foto: Aja Nafstad





En tankevekker

Uansett hva som viser seg å være årsaken til dette tragiske utbruddet, er det en tankevekker for oss hundeeiere. Vi er heldige i Norge og har lav forekomst av mange alvorlige sykdommer. Jeg har jobbet som frivillig veterinær i land som Libanon og Hellas og minst 100 hunder har dødd av parvovirus foran øynene på meg, de fleste unge valper. Jeg kan love at det ikke er noe hyggelig syn.

Ikke ta med hunden på Sydentur

Selv om kanskje det ikke er snakk om parvovirus her, bør dette utbruddet få oss til å reflektere over helsesituasjonen til norske hunder. Korrekt vaksinering beskytter mot parvovirus og andre alvorlige sykdommer. Tenk deg om både to og tre ganger før du tar med deg hunden din på Syden-ferie eller tar med en hund hjem fra utlandet. Det som er ment som en god gjerning og redde en søt valp fra gaten, kan fort resultere i tragiske sykdomsutbrudd liknende det vi ser nå.