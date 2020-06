Veterinær slår alarm: - Hunder risikerer å dø

Sol og varme er kjærkomment for de fleste, men kan være dødelig for hunden din.

Hunder tåler varme dårligere enn mennesker, og med temperaturer på rundt 30 grader eller mer er risikoen større for at hunder kan få livsfarlige heteslag, skriver Aftonbladet.

Les også: Slik beskytter du hunden din i sommervarmen

- Hunder svetter ikke, så de har det tøffere med å takle varmen, sier Caroline Caldemar, sjefsveterinær hos mobiltjenesten FirstVet, til Aftonbladet.

Kan dø innen 30 minutter

Veterinæren påpeker videre at den største faren for hunder er å bli låst inne i en bil. Caldemar hevder at hunder kan dø innen en halvtime, hvis de ikke blir sluppet ut av bilen.

Les også: Innesperret hund døde i glovarm bil

- Organene kan slås ut, og de kan få kramper og dø av ulike årsaker, sier Caldemar til Aftonbladet.

Hunder må også ha tilsyn, hvis de er bundet ute i det fri på en varm sommerdag. Ifølge Caldemar, trenger hunden å få noe væske å drikke, men også at maten de spiser er kald. Hun forteller at trikset er såpass enkelt som å fryse ned hundematen før den blir servert.

- Kan bli 69 grader i kupeen

Den svenske Kennelklubben har gjort undersøkelser på hvor varmt det faktisk kan bli i en bil som står i solen. Ved et tilfelle har klubben målt 69 grader i kupeen.

På sine nettsider har Dyrebeskyttelsen Norge laget en huskeliste for hva du bør gjøre, dersom du kommer over en hund innestengt i en varm bil.

Organisasjonen oppfordrer til først å vurdere situasjonen og om den er farlig for hunden, og deretter kontakte politi dersom det er risiko for at hunden kan komme til skade. Om det ikke er tid til å vente på politiet, oppfordrer Dyrebeskyttelsen til å vurdere om du selv bør ta deg inn i bilen.

Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH hevder at det er kritisk, uansett hvor lenge, hvis du har lagt igjen hunden din i en glovarm bil.

- Dersom hundens kroppstemperatur blir for høy kan den få alvorlige skader i hjerne, hjerte, tarmer, lever og nyrer – og i verste fall dø, skriver de på hjemmesiden sin.

Les også: Hundeekspertens beste tips til å få en veloppdragen hund (+)

De har også listet opp noen tips på hva du kan gjøre, hvis situasjonen er akutt for hunden din. De skriver at det er viktig å sjekke om eieren er i nærheten, hvis ikke du er eieren personlig. Hvis ikke ikke eieren er i nærheten, så kan vedkommende søkes opp ved å sende sms til Statens Vegvesen, står det videre.