Veterinærinstituttet tror de finner årsaken til hundesykdommen

Forsker og veterinær Hannah Joan Jørgensen, som leder arbeidet med å finne årsaken til sykdomsutbruddet blant hunder, tror de vil komme til bunns i det.

– Vi har nå sluttet å registrere syke hunder og ta prøver fra dem, sier Jørgensen, som er forsker og veterinær på Veterinærinstituttet på Adamstuen i Oslo, til avisen Fædrelandsvennen.

Hun leder arbeidet med å finne årsaken til den ukjente hundesykdommen som herjet i Norge i august og september.

Jørgensen sier at bakterien Providencia alcalifaciens er funnet hos veldig mange av de syke hundene. Hun opplyser at de har lagt planer for hvordan de kan finne ut om bakterien er årsaken til sykedommen alene.

– Jeg tror vi kommer til bunns i dette. Men ikke før jul, og kanskje ikke før neste jul heller, svarer hun når avisen spør om hun tror de finner ut av det.

Det ble registrert 207 hunder med blodig diaré før de stanset registreringen. Det blir anslått at 40 hunder døde av sykdommen.

