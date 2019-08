VG: - Truet med å laste opp video av drapet på Anne-Elisabeth Hagen

Det har kommet nye opplysninger om truslene i brevet Tom Hagen fant da kona Anne-Elisabeth var forsvunnet.

VG melder at de har fått opplysninger som sier at det i brevet trues med at drapet på Hagen ville bli lastet opp på internett dersom Tom Hagen ikke betalte løsepenger.

Trusselbrevet fant han da han kom hjem til huset hvor han bodde med kona, og trusselen kan altså kobles til noe man har sett i videoer publisert av terrororganisasjonen IS.

I brevet skal det også ha blitt sagt at opptaket av drapet på kona sannsynligvis ville nå Tom Hagen selv, slik at han fikk se det med egne øyne.

Politiet har imidlertid uttalt til mediene at de fortsatt ikke fått noen bevis på at Anne-Elisabeth verken er død eller at hun lever.

Pengekrav

Anne-Elisabeth er gift med milliardæren Tom Hagen. Da han kom hjem fra jobb forsvinningsdagen 31. oktober 2018, cirka klokken 13.30, fant han et trusselbrev med krav om å utbetale ni millioner euro, tilsvarende rundt 86 millioner norske kroner med daværende kurs.

Det kom også frem av brevet at han ikke måtte varsle verken media eller politiet, og at Anne-Elisabeth kunne bli drept dersom han varslet noen.

Medlem i Facebook-gruppe

På snart ti måneder har det ikke vært noen livstegn fra henne. Siste sikre livsbevis er fra en telefonsamtale hun hadde med et familiemedlem klokken 09.14 samme dag som hun forsvant. Politiet har etterforsket saken på spreng, men har så langt ikke klart å oppklare den.

Ett spor politiet undersøker er en Facebook-gruppe hvor Anne-Elisabeth ble meldt inn i mars i fjor, nærmere åtte måneder før hun forsvant. Politiet sjekker blant annet om innmeldingen kan ha en direkte sammenheng med forsvinningssaken, og hvorfor hun ble meldt inn i den aktuelle gruppen.

- Det er ikke så mye jeg kan si om det. Men det er gjort undersøkelser rundt dette. Generelt kan jeg si at vi mottar en rekke tips i saken, og de blir sendt videre til relevante arbeidsgrupper, sier politiinspektør Tommy Brøske til Nettavisen.

Familien mener opplysningene om Facebook-gruppen er udramatisk.

- Vi er kjent med hvilken Facebook-gruppe det er snakk om. Hennes deltakelse der er helt udramatisk, og kan ikke settes i forbindelse med bortføringen, sier familiens bistandsadvokat Svein Holden til Nettavisen.