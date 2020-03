VG: - Valgkomiteen vil ha Trine Skei Grande som Venstre-leder

- Venstre mangler en samlende motkandidat, sier Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum.

Valgkomiteen i Venstre går inn for Trine Skei Grande som leder i partiet, skriver VG.

Komiteen har ennå ikke votert over den endelige innstillingen, og jobber fortsatt for at den skal være enstemmig.

- Jeg kan ikke bekrefte dette, sier leder i valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, til Nettavisen.

- Venstre har ingen samlende motkandidat

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, som stemmer Venstre, er ikke overrasket dersom opplysningene stemmer:

- Jeg tror valgkomiteen innstiller på henne fordi de ikke har en samlende motkandidat som vil stille og vunnet, sier han til Nettavisen.

«Rent taktisk var det smart av Trine Skei Grande å forandre dynamikken og slippe inn sine to største utfordrere; Sveinung Rotevatn og Abid Q. Raja, i regjeringen. Enkelte i partiet vil tolke det som et grep for å styrke egen stilling, og tidligere statsråd Ola Elvestuen er åpenlyst misfornøyd med å bli byttet ut,» skriver han i sin blogg.

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, mener Venstre mangler en samlende motkandidat til Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

Valgforsker Johannes Bergh uttalte til Nettavisen tidligere denne uken at han tror Skei Grande får fornyet tillit.

Hvem skal inn og hvem skal ut, har vært det store spørsmålet i flere måneder. Og den rå maktkampen skjer nå til dels for åpen scene.

Landsmøtet 17. til 19. april har siste ordet i saken.

Onsdag gikk nemlig nestleder Ola Elvestuen knallhardt ut mot Venstre-leder Trine Skei Grande i TV 2.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sa han - og fikk aller mest støtte fra sin tidligere rådgiver, statssekretær Atle Hamar.

SMILENE HAR STIVNET: Venstreledelsen ved Terje Breivik, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen opptrer ikke lenger i samlet flokk. Foto: Mona Lindseth / Venstre/Flickr

Terje Breivik: - Nope!



Nettavisen har spurt nestleder Terje Brevik om han vil kommentere den pågående lederkampen:

- Nope, det vil eg ikkje, svarer han Nettavisen torsdag.

Breivik vil også fortsette i ledelsen, i likhet med Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø, for å nevne noen.

- Trekk deg, Trine

Torsdag ber Oslo-toppene Hallstein Bjercke og Marit Vea Skei Grande om å trekke seg, skriver Dagbladet.

- Dette synes jeg er tungt og vanskelig å si. Jeg har vært Trines støttespiller i 20 år og jobbet tett sammen med henne i mange år, men i går fortalte jeg valgkomiteens leder at jeg mener det er riktig at Venstre velger en ny partileder på landsmøtet i år, sier Hallstein Bjercke til avisen.

Bjercke mener nok er nok:

- Trine har vært en fantastisk politiker for Venstre. Hun er en fantastisk statsråd. Men jeg tror tiden hennes som partileder, bør være forbi. Jeg tror ikke hun kan klare å gjenreise den autoriteten integriteten og tilliten du må ha for å kunne være en god partileder for Venstre framover, sier Bjercke til Dagbladet.

VENSTRES PROBLEM: Partiet ligger i stabilt sideleie etter 120 års tilbakegang, selv om partileder Trine Skei Grande har fått igjennom sin idealregjering. Foto: Venstre (Flickr) (Montasje: Nettavisen)

- Håper på stort flertall

Stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) er også ordknapp om den pågående rivaliseringen i toppen.

- Nei, jeg er spent på valgkomiteens innstilling og håper de kommer med et råd med et stort flertall i komiteen, sier han til Nettavisen.

Dørum: - Må få jobbe i fred

Tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum vil heller ikke driste seg utpå.

- Nei, nå må valgkomiteen få jobbe i fred, sier Dørum til Nettavisen.

Verken Melby, Rotevatn, Raja eller de øvrige stortingsrepresentantene fra Venstre har besvart vår henvendelse.

Full forvirring

Det er også uklart når pressekonferansen fredag finner sted.

- Det vil skje mellom klokken 12 og 16, på Gardermoen eller i Oslo, sa valgkomiteens leder, Per A. Thorbjørnsen, til Nettavisen for noen dager siden.

- Når får vi vite endelig når og hvor?

- Dere skal få vite det det tidsnok, i hvert fall to timer før, sier han.

Til NTB opplyser Venstres kommunikasjonsavdeling torsdag ettermiddag at pressekonferansen tidligst holdes klokken 19 torsdag kveld, men at det fremdeles er usikkert om de blir ferdig med arbeidet torsdag.

«Elvestuen hevner seg ved å pisse i brønnen ...»

På Twitter er det mange som mener noe om Venstre-toppenes feide. Her er et knippe meldinger:

«La Trine holde på! Hun klarer å utradere Venstre helt fra norsk politikk!!!»

«Hvis man skal tro Atle Hamar på at Ola Elvestuen var en av verdens viktigste miljøministere må han samtidig ha hatt en av verdens dårligste kommunikasjonsrådgivere #polkvart»



«Ola Elvestuen var visstnok ikke bare en klimagud nasjonalt, men ikke minst også internasjonal!! For et tap!...Skryt som skurrer svært mye i mine ører»

«I @Venstre er alt slik det pleier å være ...»

«Selvsagt makter ikke Venstre å rydde sitt eget bord!»



«Elvestuen hevner seg ved å pisse i brønnen ...»